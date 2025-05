Альянс продолжает поддерживать Украину, наше партнерство является сильным, - спикер НАТО Лунгеску

Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщила в Twitter спикер НАТО Оана Лунгеску, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил с украинским министром обороны Андреем Тараном. Они обсудили усилия Украины по реформированию и партнерство с НАТО. Альянс продолжает поддерживать Украину, и наше партнерство является сильным", - написала Лунгеску.

