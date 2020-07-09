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ОБСЄ підтверджує введення російських рублів на окупованому Донбасі

ОБСЄ підтверджує введення російських рублів на окупованому Донбасі

Введення російської валюти в окупованих районах Донбасу підтвердив координатор ОБСЄ в економічній робочій групі Тристоронньої контактної групи Ульріх Бранденбург

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 9 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Координатор ОБСЄ в економічній робочій групі Тристоронньої контактної групи Бранденбург підтвердив на неофіційному брифінгу 8 червня введення російської валюти в окупованих районах Донбасу", - зазначив Цимбалюк.

Він нагадав, що раніше СММ ОБСЄ підтвердила рішення окупаційних адміністрацій у Донецьку та Луганську встановити російську як єдину "офіційну" мову, що передбачає вилучення української мови з навчальних програм з вересня 2020 року.

"За останні кілька місяців ми стали свідками низки кроків Росії, спрямованих на подальше поглиблення розриву між контрольованими урядом та тимчасово окупованими районами Донбасу, що підриває майбутні перспективи реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України. Триваюча так звана "паспортизація" та залучення власників цих незаконно виданих російських паспортів до голосування за поправки в конституцію РФ стало черговим серйозним порушенням суверенітету України", - заявив Цимбалюк.

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Автор: 

росія (65442) Донбас (22356) рубль (445) Цимбалюк Роман (51)


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Топ коментарі
+25
Проснулись коты Базилио
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09.07.2020 21:03
+15
Лет пять уже...а ребятки только раздуплились...😃 оперативно...
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09.07.2020 21:04
+9
Та да,шо то ОБСЕ тормознулось лет на 5.
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09.07.2020 21:07
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так не только ссср-россия делают, а ВСЕ постоянные члены СБ ООН
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09.07.2020 23:16 Відповісти
тогда в 1946 они были нужны, чтобы не началась новая мировая война. Но это было давно. А ООН и ОБСЕ никуда не денутся, они будут и через 5, и через 10 лет. Кто создаст новые организации?
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10.07.2020 04:12 Відповісти
Україна не має інших варіантів окрім знищення Рашки. Скільки б не тривали ці всі "Мінскі" - але ніяких добросусідських відносин вже ніколи на буде.
Розв'язка все одно настане.
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09.07.2020 22:10 Відповісти
Каким образом знищення?
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09.07.2020 22:16 Відповісти
Будь яким.
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09.07.2020 22:24 Відповісти
Ужеб не парились та сразу баксы ввели бы.
Ушлепки.
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09.07.2020 22:14 Відповісти
Щось у лісі здохло, так говорять в нас коли мертва справа рушає з місця))
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09.07.2020 22:16 Відповісти
Давно треба було б або припинити операції з руБлями або увести здирницький курс обміну рублів на Гривню в прилеглих до окупованих територій областях ( 1 кг сушених рублів =1 гривня)
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09.07.2020 22:24 Відповісти
1 ведро-1грн.
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09.07.2020 22:35 Відповісти
ОБСЄ підтверджує введення російських рублів на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 4828
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09.07.2020 22:53 Відповісти
Скоро ОБСЕ узнает, что в Крыму тоже рубли в ходу.
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09.07.2020 23:46 Відповісти
Зеля, даже слепое ОБСЕ видит что русня тебя прямо в глаза золотой дождь делает.Запускай свой план Б
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09.07.2020 23:51 Відповісти
Чему удивляетесь? ОБСЕ это враги Украины, а холуи Рашки.
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10.07.2020 00:09 Відповісти
Дивно, як вони це побачили? Напевно на шару наливати припинили, бо окупаційний рубль там в обігу ще з вересня 2015 року (https://gordonua.com/news/war/edinoy-valyutoy-dnr-stal-rossiyskiy-rubl-96609.html ).
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10.07.2020 00:40 Відповісти
Оце так несподіванка. Що, чесно? Та не може бути.
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10.07.2020 00:59 Відповісти
О, проснулись? До сегодняшнего дня там тугрики ходили???
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10.07.2020 08:17 Відповісти
В данной ситуации, лучше потерять часть территорий, с захватившим ее "руським миром", чем потерять страну.
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10.07.2020 10:22 Відповісти
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