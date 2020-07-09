ОБСЕ подтверждает введение российских рублей на оккупированном Донбассе

Введение российской валюты в оккупированных районах Донбасса подтвердил координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Ульрих Бранденбург.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 9 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Бранденбург подтвердил на неофициальном брифинге 8 июня введение российской валюты в оккупированных районах Донбасса", - отметил Цимбалюк.

Он напомнил, что ранее СММ ОБСЕ подтвердила решение оккупационных администраций в Донецке и Луганске установить русский как единый "официальный" язык, который предусматривает изъятие украинского языка из учебных программ с сентября 2020 года.

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"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями ряда шагов России, направленных на дальнейшее углубление разрыва между контролируемыми правительством и временно оккупированными районами Донбасса, подрывает будущие перспективы реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Продолжающаяся так называемая "паспортизация" и привлечение владельцев этих незаконно выданных российских паспортов к голосованию за поправки в конституцию РФ стали очередным серьезным нарушением суверенитета Украины", - заявил Цымбалюк.

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