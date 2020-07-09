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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ОБСЕ подтверждает введение российских рублей на оккупированном Донбассе

ОБСЕ подтверждает введение российских рублей на оккупированном Донбассе

Введение российской валюты в оккупированных районах Донбасса подтвердил координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Ульрих Бранденбург.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 9 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Бранденбург подтвердил на неофициальном брифинге 8 июня введение российской валюты в оккупированных районах Донбасса", - отметил Цимбалюк.

Он напомнил, что ранее СММ ОБСЕ подтвердила решение оккупационных администраций в Донецке и Луганске установить русский как единый "официальный" язык, который предусматривает изъятие украинского языка из учебных программ с сентября 2020 года.

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"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями ряда шагов России, направленных на дальнейшее углубление разрыва между контролируемыми правительством и временно оккупированными районами Донбасса, подрывает будущие перспективы реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Продолжающаяся так называемая "паспортизация" и привлечение владельцев этих незаконно выданных российских паспортов к голосованию за поправки в конституцию РФ стали очередным серьезным нарушением суверенитета Украины", - заявил Цымбалюк.

Также на Цензор.НЕТ: У Путина допускают возврат оккупированных территорий Донбасса в Украину на условиях децентрализации

Автор: 

россия (95725) Донбасс (26956) рубль (911) Цимбалюк Роман (84)


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Топ комментарии
+25
Проснулись коты Базилио
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09.07.2020 21:03
+15
Лет пять уже...а ребятки только раздуплились...😃 оперативно...
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09.07.2020 21:04
+9
Та да,шо то ОБСЕ тормознулось лет на 5.
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09.07.2020 21:07
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так не только ссср-россия делают, а ВСЕ постоянные члены СБ ООН
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09.07.2020 23:16 Ответить
тогда в 1946 они были нужны, чтобы не началась новая мировая война. Но это было давно. А ООН и ОБСЕ никуда не денутся, они будут и через 5, и через 10 лет. Кто создаст новые организации?
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10.07.2020 04:12 Ответить
Україна не має інших варіантів окрім знищення Рашки. Скільки б не тривали ці всі "Мінскі" - але ніяких добросусідських відносин вже ніколи на буде.
Розв'язка все одно настане.
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09.07.2020 22:10 Ответить
Каким образом знищення?
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09.07.2020 22:16 Ответить
Будь яким.
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09.07.2020 22:24 Ответить
Ужеб не парились та сразу баксы ввели бы.
Ушлепки.
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09.07.2020 22:14 Ответить
Щось у лісі здохло, так говорять в нас коли мертва справа рушає з місця))
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09.07.2020 22:16 Ответить
Давно треба було б або припинити операції з руБлями або увести здирницький курс обміну рублів на Гривню в прилеглих до окупованих територій областях ( 1 кг сушених рублів =1 гривня)
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09.07.2020 22:24 Ответить
1 ведро-1грн.
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09.07.2020 22:35 Ответить
ОБСЄ підтверджує введення російських рублів на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 4828
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09.07.2020 22:53 Ответить
Скоро ОБСЕ узнает, что в Крыму тоже рубли в ходу.
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09.07.2020 23:46 Ответить
Зеля, даже слепое ОБСЕ видит что русня тебя прямо в глаза золотой дождь делает.Запускай свой план Б
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09.07.2020 23:51 Ответить
Чему удивляетесь? ОБСЕ это враги Украины, а холуи Рашки.
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10.07.2020 00:09 Ответить
Дивно, як вони це побачили? Напевно на шару наливати припинили, бо окупаційний рубль там в обігу ще з вересня 2015 року (https://gordonua.com/news/war/edinoy-valyutoy-dnr-stal-rossiyskiy-rubl-96609.html ).
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10.07.2020 00:40 Ответить
Оце так несподіванка. Що, чесно? Та не може бути.
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10.07.2020 00:59 Ответить
О, проснулись? До сегодняшнего дня там тугрики ходили???
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10.07.2020 08:17 Ответить
В данной ситуации, лучше потерять часть территорий, с захватившим ее "руським миром", чем потерять страну.
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10.07.2020 10:22 Ответить
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