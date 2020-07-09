РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11743 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
30 576 87

Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства"

Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине

Полномочный представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил во время заседания ТКГ 8 июля, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Делегация Украины в ОБСЕ призвала российскую сторону объяснить, означает ли это выход РФ из Минских договоренностей или намерение признать т.нз. "ДНР" и "ЛНР".

"Что касается российского пропагандистского нарратива о внутренней природе конфликта на Донбассе, то нам было бы очень интересно услышать четкие объяснения со стороны представителя России относительно заявлений, сделанных вчера полномочным представителем Российской Федерации в ТКГ Борисом Грызловым, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства", - сказал Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Читайте на Цензор.НЕТ: Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его "несущественным", - Казанский

Он призвал постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича прояснить, "означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских договоренностей, либо же она планирует признать эти оккупированные районы"?

Заявление главы украинской миссии при ОБСЕ прозвучало в присутствии специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау и председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

Цимбалюк указал на то, что Россия до сих пор не продемонстрировала существенных изменений в своей позиции относительно ее роли и ответственности как участника двустороннего конфликта, и "продолжает решительно отрицать незаконную оккупацию Крыма и трусливо прятаться за своими марионетками на Донбассе, продвигая так называемый "прямой диалог" с ними".

Также на Цензор.НЕТ: Переговоры не зашли в тупик, Россия хочет сблизить позиции, - Резников

"Такой подход сильно подрывает эффективность консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы и её рабочих групп, поскольку тратится время и усилия на формальности, а не на существенные дискуссии между двумя сторонами конфликта", - заявил Цимбалюк.

Автор: 

Грызлов Борис (137) россия (95725) Цимбалюк Роман (84) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Грызлов заявил в ТКГ, что "хрю-гав"

...
fixed
показать весь комментарий
09.07.2020 20:06
+18
Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 554
показать весь комментарий
09.07.2020 20:12
+14
У таких випадках інші держави через МЗС викликають посла і вручають Ноту протесту. Побачимо дії сьогоднішньої влади.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грызлов заявил в ТКГ, что "хрю-гав"

...
fixed
показать весь комментарий
09.07.2020 20:06 Ответить
все прям кинулись эти ссылки открывать....
показать весь комментарий
09.07.2020 21:34 Ответить
дурачок - в спам иди...
показать весь комментарий
09.07.2020 22:28 Ответить
Срочно!!! для любого жителя крыма у кого варит голова-подсказка. Берёте кредит в любом банке мира 1500000 под любым предлогом и делаете заказ в Китае на 1000000 чемоданов по одному доллару - реальная цена. на данный момент в крыму цена этого чемодана 3000 рублей к концу года цена подскочит до десятки****** ближайшее время двинет кони 100% и Китайские чемоданы на колёсиках та по мостику) прибыль несусветная.
показать весь комментарий
09.07.2020 21:35 Ответить
у Грызлова козла видимо два новых яйца жопы и рога на двух новых головах появились..придурковатый ублюдок прости Господи! ЗАЧЕМ?? такие овцы галдят кислород....
показать весь комментарий
09.07.2020 22:02 Ответить
Да, морда у него демоническая и врет по сатанински,хотя кацапам уже давно никто не верит.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:12 Ответить
В смысле???
показать весь комментарий
09.07.2020 20:06 Ответить
шо то Я плохо не понял
показать весь комментарий
09.07.2020 20:07 Ответить
и я вот не понял, - че они там наподписывали и напринимали?
показать весь комментарий
09.07.2020 20:24 Ответить
тролят ЗЕльое сцыкло
показать весь комментарий
09.07.2020 20:06 Ответить
А он типа сопротивляется и очинь переживает....
показать весь комментарий
09.07.2020 20:22 Ответить
ты что не можешь картинку вставить , Я щас тебе помогу , идешь на https://linkpicture.com и получаешь ссылку на картинку какая тут проходит
показать весь комментарий
09.07.2020 20:11 Ответить
ссылка в самом низу страницы
показать весь комментарий
09.07.2020 20:14 Ответить
https://linkpicture.com прямая ссылка
показать весь комментарий
09.07.2020 20:19 Ответить
Все проще. При создании сообщения в верхнем меню надо выбрать кнопку "изображение" и туда вставить ссылку на картинку.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:30 Ответить
Машенька!
Научите меня вставлять картинки... Bitte ,bitte,bitte.... (как.говорит моя внучка 😃 ).
показать весь комментарий
09.07.2020 22:15 Ответить
Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави" - Цензор.НЕТ 4520Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави" - Цензор.НЕТ 5985
показать весь комментарий
10.07.2020 01:32 Ответить
Спасибо,Машенька,но я, бестолковая ,уже пыталась занеси картинку с facebook.com ,но ничего не получилось... Попробую создать рекомендуемый вами сервис хранения и попробовать с ним,
Можно я обращусь к вам,если появятся вопросы?
Когда буду спрашивать , с ответом можно не спешить,я уже никуда не тороплюсь....
В компе "зашпайхеровать" я могу всё.. ,но хочется ,иногда, и поделиться....,ну,и развиваться !
показать весь комментарий
10.07.2020 02:30 Ответить
Возможно неверный адрес изображения. Попробуйте так. Кликните на нужной картинке правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите "Копировать адрес изображения".
показать весь комментарий
10.07.2020 08:56 Ответить
В окне создания сообщения на панели нажимаете кнопку "изображение" (выделено красным). В открывшееся окошко вставляете ссылку на картинку и жмете кнопку вставить. Если хотите вставить картинки со своего компьютера, то предварительно их надо загрузить на любой сервис хранения изображений. Например этот https://uk.imgbb.com
показать весь комментарий
10.07.2020 01:38 Ответить
Маша, я разыскиваю родственников Ганны Швыдко, получившей в 16 лет орден Ленина
показать весь комментарий
10.07.2020 08:19 Ответить
Это не моя родственница.
показать весь комментарий
10.07.2020 08:57 Ответить
Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 9044Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 3535Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 6600
показать весь комментарий
09.07.2020 20:27 Ответить
Ну скоро значить і Цимбалюк у відставку піде.
Не можна при Нелоху Війнозакінченному називати каців окупантами і агресором.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:08 Ответить
У таких випадках інші держави через МЗС викликають посла і вручають Ноту протесту. Побачимо дії сьогоднішньої влади.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:09 Ответить
"влада" від страху унюхалась коксу і пісяється під ліжком
показать весь комментарий
09.07.2020 20:11 Ответить
От і побачимо їхні дії.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:12 Ответить
їх дії - "Лежать-бояться"
показать весь комментарий
09.07.2020 20:30 Ответить
Нчего мы не увидим!! А вы что,ещё чего-то ждете от этой власти??
Я жду только прошения об отставке и просьбы о прощении у украинского народа!!💛💙
показать весь комментарий
09.07.2020 22:20 Ответить
Для тих хто в танку з бронею в лобі: клоаки ДиНиРи та ДиНиРи фактично узаконив свиночолий гетьман в 2014-му році через свого кума сина Міші і кума ***** Мертвечука в "безальтернативних мінських угодах". І це не перша така заява від орків Росєї, як нині Гризлов видав.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:15 Ответить
Вот ты тварь рашистская ,никак не угомонишься подонок ! Чморите друзья этого негодяя -*************** пропаГГГандона!
показать весь комментарий
09.07.2020 21:30 Ответить
Танька, неужели у тебя все так плохо с мужиками, что ты такая злая?
показать весь комментарий
09.07.2020 22:42 Ответить
Надеюсь, ты про своего свинособачьего *****?
показать весь комментарий
09.07.2020 21:57 Ответить
Никто не писяет пид лижко! Хватит наговаривать! У всех есть памперсы!
показать весь комментарий
09.07.2020 21:38 Ответить
Хасан,что же ты не требовал посла когда обстреливали наших солдат с территории кацапии?Почему кацапский посол не стоял в Киеве перед сывочолым,когда забрали катера, и еще много почему,почему?
показать весь комментарий
10.07.2020 07:36 Ответить
грызлову больше не наливать !
показать весь комментарий
09.07.2020 20:09 Ответить
Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 3542
показать весь комментарий
09.07.2020 20:10 Ответить
шо,кацапа,все "слава" гитлера покоя не дает? так твое ***** не гитлер,не дорос.а порох совсем не сталин,миллионы своих граждан голодом не морил.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:14 Ответить
Зачьотно !

"Зиг !"
"Пролетарии всех стран обїединяйтесь !"
Пока
Пока
показать весь комментарий
09.07.2020 20:17 Ответить
Самое интересное, что с 39-го по 41-й именно так и было)
показать весь комментарий
10.07.2020 00:39 Ответить
Свнсбк постит такую же свнсбку с Лугандона с типичной для лаптеногих фамилией
показать весь комментарий
10.07.2020 13:18 Ответить
Нет уж. Украина единое государство в любом случае. А квазиреспублики сами по себе. Да и почему только два? А крым?
показать весь комментарий
09.07.2020 20:10 Ответить
Крым это Украина ! Пора бы уже кремлёвским наркоманам смирится с этим !
показать весь комментарий
09.07.2020 20:13 Ответить
Ватный пдрс,сами по себе болтаются твои дряблые сиськи на ветру ,а Украина была,есть и будет ,в отличии от северной Моржовии
показать весь комментарий
09.07.2020 21:37 Ответить
Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 554
показать весь комментарий
09.07.2020 20:12 Ответить
ДНРу и ЛНРу надо добавить
показать весь комментарий
09.07.2020 20:13 Ответить
ДерьмоНасранноеРаиссией, ЛайноНасранноеРаиссией !
показать весь комментарий
09.07.2020 20:16 Ответить
креативненько
показать весь комментарий
09.07.2020 20:21 Ответить
ЛуганДон - то сепари слиною захлинаються )))
показать весь комментарий
09.07.2020 22:38 Ответить
и Анрюшу Деркача, выпускника школы КГБ,
а также госпожу Верещагину с мужем Михайло Кухаренко, организатором львовского отделения международного союза ветеранов "Альфы" в Львовской области


Тетяна Чорновол:

Чоловік чорноротої Верещук підпалював людей у Будинку Профспілок?
Кілька слів стосовно Верещук. Є інформація, що її чоловік Михайло Кухаренко був серед "альфівців", які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014.
Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати.
А ще цікавіше, що її чоловік - засновник львівської організації ветеранів антитерору "Альфа". Альфа пройшла фронт і впевнена серед них є справжні герої.
Але заснована чоловіком Верещук організація була не зараз. То ветеранська організація альфачів з часів Кучми, яка була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами.
Отож, робіть висновки...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3199798.html
показать весь комментарий
09.07.2020 20:28 Ответить
Ну тогда все пазлы сходятся ,большинство( ?) зекоМанды есть капитулянты и предатели Украины
показать весь комментарий
09.07.2020 21:42 Ответить
Всі все знають (хто окупує частину українських територій, хто спонсорує цю окупацію, як це робиться і ким), але всі роблять вигляд, що ніц не знають і не розуміють. Це називається дипломатія? Може до такої дипломатії, як і до доброго слова, додати ще "Кольт"?
показать весь комментарий
09.07.2020 20:13 Ответить
Скорее всего ЗЕ опять пробивают на *слабо*. Мол не пойдете на уступки признаем квазиреспублики. Только лучше ети недореспублики пускай так и остаются в статусе *приднестровья* и *абхазии* чем реально нам их всунут в качестве автономных государств, под каким то там статусом, о чем и мечтает Растиковая Федораска
показать весь комментарий
09.07.2020 20:14 Ответить
100%
показать весь комментарий
09.07.2020 20:16 Ответить
угро-фінські московські кацапи, наші вороги у всі часи... якщо з деяким сусідами виникала в історії ситуаційна ворожнеча, яка закінчувалась добросусідством, то з кацапами таке неможливо апріорі.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:15 Ответить
От того, что скажут Грызлов или Хрюн Моржов, Московия не перестанет считаться агрессором, воюющим против Украины на Донбассе.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:18 Ответить
Слишком украинцы мягкотелые, с москалями надо по строже.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:23 Ответить
прюФееет,малограмотная кацапюрка...
показать весь комментарий
09.07.2020 21:46 Ответить
Нас рать.
показать весь комментарий
09.07.2020 22:20 Ответить
***** пошел ва-банк. Кремль заметушился как змея на сковородке, потому что очень важно чтобы осенние выборы прошли с участием миллионов ордиловцев, которые пропихнут во власть колаборантов-жопоблоковцев. Иначе придется ждать еще 4 года под санкциями. Если же выборы в ОРДЛО пройдут отдельно от общеукраинских то будет очень трудно пропихнуть во власть своих, так как все внимание будет приковано именно к ОРДЛО.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:24 Ответить
А Рашистская Фашизация сама не государство - не конституция, а сборник суеверий.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:27 Ответить
Федерастия еще таке- сяке, расия как субъект федерастии воистину терра инкогнита, без флага, герба, конституции и территории.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:43 Ответить
Пора и нам рашу начинать делить
показать весь комментарий
09.07.2020 20:31 Ответить
У самого грязьлова в голове ипуцца три питараса апокалипсиса: )(уйло, шойга, говорящий конь.
показать весь комментарий
09.07.2020 20:35 Ответить
Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави" - Цензор.НЕТ 8514
показать весь комментарий
09.07.2020 20:37 Ответить
во плять рашистская разведка как работаеть..Откуда они знают ,что Украина роздала 200тысяч украинских паспортов на Кубани и столько же в Ростовской области..
показать весь комментарий
09.07.2020 20:55 Ответить
У Грызлова уже старческий маразм начался, впрочем, как и у всей верхушки РФ. Готовьтесь у#бки, смерть не за горами.
показать весь комментарий
09.07.2020 21:27 Ответить
Россия для Запада что-то изображает, наши дипломаты что-то изображают для населения Украины. Что-то куда-то процесс типа идет, как в Грузии с 1992 года, и все знают, что никуда он не приведет.
показать весь комментарий
09.07.2020 21:38 Ответить
А то что у северных братанов 3 страны не сказал? КГБ, Чечня и остальное шобло-+бло!
показать весь комментарий
09.07.2020 21:52 Ответить
А ви від них чогось іншого чекаєте ???
показать весь комментарий
09.07.2020 22:22 Ответить
Вшивые продолжают гнуть свою линию...
показать весь комментарий
09.07.2020 22:29 Ответить
А чё все так возбудились? Шо первая брехня Парашки? А Украина как СЛОН из басни идти вперёд должна и идёт! А "моська- рашка" пусть до визга гавкает.💛💙...
показать весь комментарий
09.07.2020 22:41 Ответить
Как это, в государстве Украина созданы еще два государства?? Так не бывает! Или оно в государстве Украина, тогда оно не государство, или оно просто государства, тогда оно не в Украине! Бредятина очередная!
показать весь комментарий
09.07.2020 22:59 Ответить
А когда в этих "государствах" ходит рубль и флаги ,гербы ну очень похожи на флаг и герб соседнего государства,то тут и ежу понятно,что это не какая ни агрессия,а "внутренний гражданский конфликт".Кстати,может кто нибудь обьяснить почему ДВА?Почему лнр и днр не обьединились?Что или кто разделяет "братский народ" донбасса?У них же наверняка есть разделенные семьи между двумя "государствами", кто ж это так решил резать "по живому"? Непонятно...
показать весь комментарий
10.07.2020 08:50 Ответить
а вообще наши представители могут потребовать убрать это неадекватное чудище из ТКГ? ну или с ноги в грызло зарядить хотя бы?
показать весь комментарий
09.07.2020 23:18 Ответить
если свинособаки признают лугандон, то это будет означать их поражение в войне за Украину. т.е. их неспособность внедрения опухоли лугандона в тело Украины на своих условиях
показать весь комментарий
10.07.2020 01:37 Ответить
Грызлов-инъекционный наркоман.
показать весь комментарий
10.07.2020 04:59 Ответить
кукареканье представителей ПИД,,,рашенского Фекалистана не стоит выеденного яйца, весь цивилизованный мир давно понимает что мордер и их ботаксный педофильный Шнырь вова это рассадник брехни, терроризма, идиотизма, абсурда и т.д
показать весь комментарий
10.07.2020 09:01 Ответить
Грызлов отчитался,что на российские деньги на сегодняшний день на территории Украины построены два ватноскрепных анклава-такие себе два "ВАТИкана"-государства в государстве ???
показать весь комментарий
10.07.2020 09:38 Ответить
грызлову надо дать в грызло))))
иначе говнорашенское чмо не успокоется. ))))
показать весь комментарий
10.07.2020 10:39 Ответить
видимо Грызлов что-то знает, о чем остальные пока нет... после недавно обнародованной петиной размовы с кацапским тераном уже нельзя чему-то удивляться...
показать весь комментарий
10.07.2020 11:24 Ответить
Лучше бы Грызло беспокоилось количеством злокачественных образований, на которое распадётся егоПаРаша в результате скорой кровавой внутрифедеральной войны. Свободный Кавказ уже много лет ведёт освободительную антимасковскую войну - активно уничтожает кацарылых федералов... Скоро ещё более жестокая бойня начнётся на всей территории ********....Уверен , путинского подземного склепа - говноубежища на всех грызловых и медведевых не хватит....90% кремлёвской верхушки надо готовиться на тот свет...
показать весь комментарий
10.07.2020 14:41 Ответить
 
 