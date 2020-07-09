Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства"

Полномочный представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил во время заседания ТКГ 8 июля, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Делегация Украины в ОБСЕ призвала российскую сторону объяснить, означает ли это выход РФ из Минских договоренностей или намерение признать т.нз. "ДНР" и "ЛНР".

"Что касается российского пропагандистского нарратива о внутренней природе конфликта на Донбассе, то нам было бы очень интересно услышать четкие объяснения со стороны представителя России относительно заявлений, сделанных вчера полномочным представителем Российской Федерации в ТКГ Борисом Грызловым, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства", - сказал Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Читайте на Цензор.НЕТ: Террористы в ТКГ требуют убрать из закона об особом статусе Донбасса упоминание о реинтеграции 1,5 млн переселенцев, называя его "несущественным", - Казанский

Он призвал постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича прояснить, "означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских договоренностей, либо же она планирует признать эти оккупированные районы"?

Заявление главы украинской миссии при ОБСЕ прозвучало в присутствии специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау и председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

Цимбалюк указал на то, что Россия до сих пор не продемонстрировала существенных изменений в своей позиции относительно ее роли и ответственности как участника двустороннего конфликта, и "продолжает решительно отрицать незаконную оккупацию Крыма и трусливо прятаться за своими марионетками на Донбассе, продвигая так называемый "прямой диалог" с ними".

Также на Цензор.НЕТ: Переговоры не зашли в тупик, Россия хочет сблизить позиции, - Резников

"Такой подход сильно подрывает эффективность консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы и её рабочих групп, поскольку тратится время и усилия на формальности, а не на существенные дискуссии между двумя сторонами конфликта", - заявил Цимбалюк.