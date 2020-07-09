Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства"
Полномочный представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил во время заседания ТКГ 8 июля, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Делегация Украины в ОБСЕ призвала российскую сторону объяснить, означает ли это выход РФ из Минских договоренностей или намерение признать т.нз. "ДНР" и "ЛНР".
"Что касается российского пропагандистского нарратива о внутренней природе конфликта на Донбассе, то нам было бы очень интересно услышать четкие объяснения со стороны представителя России относительно заявлений, сделанных вчера полномочным представителем Российской Федерации в ТКГ Борисом Грызловым, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства", - сказал Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
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Он призвал постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича прояснить, "означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских договоренностей, либо же она планирует признать эти оккупированные районы"?
Заявление главы украинской миссии при ОБСЕ прозвучало в присутствии специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау и председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.
Цимбалюк указал на то, что Россия до сих пор не продемонстрировала существенных изменений в своей позиции относительно ее роли и ответственности как участника двустороннего конфликта, и "продолжает решительно отрицать незаконную оккупацию Крыма и трусливо прятаться за своими марионетками на Донбассе, продвигая так называемый "прямой диалог" с ними".
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"Такой подход сильно подрывает эффективность консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы и её рабочих групп, поскольку тратится время и усилия на формальности, а не на существенные дискуссии между двумя сторонами конфликта", - заявил Цимбалюк.
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fixed
Научите меня вставлять картинки... Bitte ,bitte,bitte.... (как.говорит моя внучка 😃 ).
Можно я обращусь к вам,если появятся вопросы?
Когда буду спрашивать , с ответом можно не спешить,я уже никуда не тороплюсь....
В компе "зашпайхеровать" я могу всё.. ,но хочется ,иногда, и поделиться....,ну,и развиваться !
Не можна при Нелоху Війнозакінченному називати каців окупантами і агресором.
Я жду только прошения об отставке и просьбы о прощении у украинского народа!!💛💙
"Зиг !"
"Пролетарии всех стран обїединяйтесь !"
Пока
Пока
а также госпожу Верещагину с мужем Михайло Кухаренко, организатором львовского отделения международного союза ветеранов "Альфы" в Львовской области
Тетяна Чорновол:
Чоловік чорноротої Верещук підпалював людей у Будинку Профспілок?
Кілька слів стосовно Верещук. Є інформація, що її чоловік Михайло Кухаренко був серед "альфівців", які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014.
Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати.
А ще цікавіше, що її чоловік - засновник львівської організації ветеранів антитерору "Альфа". Альфа пройшла фронт і впевнена серед них є справжні герої.
Але заснована чоловіком Верещук організація була не зараз. То ветеранська організація альфачів з часів Кучми, яка була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами.
Отож, робіть висновки...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3199798.html
иначе говнорашенское чмо не успокоется. ))))