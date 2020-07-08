Переговоры не зашли в тупик, Россия хочет сблизить позиции, - Резников

Россияне на переговорах не демонстрируют враждебности и показывают желание сблизить позиции, поэтому говорить о тупике рано.

Так считает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если идет процесс, то нельзя назвать их (переговоры. - Ред.) тупиком, потому что тупик - это разошлись и больше никогда не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому я бы так не оценивал. Знаете, у Фукидида в "Пелопоннесской войне" было сказано, что в переговорах можно договориться тогда, когда обе стороны в здравом уме понимают, что это в принципе возможно. Если одна из сторон предлагает условия, которые невозможны, то это не переговоры. Поэтому на сегодняшний день я уверен, что мы все-таки сблизились, просто об этом сейчас сложно говорить", - сказал министр.

Также на Цензор.НЕТ: У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников

Резников считает, что в действиях России есть желание сблизить позиции.

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая риторика, тональность, нет враждебности и есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции. А это уже важно", - сказал Резников.

Он также надеется на ротацию представителей России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"Я верю в то, что с той стороны тоже произойдет ротация, замена представителей, и рано или поздно это даст возможность договариваться. Потому что сегодня ряд представителей, которые там 6 лет, неспособны сказать "да", - отметил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Донбасский план Ермака-Козака не сработал, - Попов

При этом Резников считает возможными компромиссы на переговорах с Россией.

"Компромиссы могут быть точно по ряду позиций. Это по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, по вопросу режима прекращения огня и взаимодействия, по вопросу разминирования, строительства новых КПВВ", - сказал он.

Как сообщалось, очередной раунд консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу запланирован на 8 июля.