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"Райффайзен Банк Аваль" опублікував карту України без Криму і вибачився

Карта України без Криму була опублікована на офіційному сайті банку. Незабаром помилку помітили і видалили зображення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Станом на 18:30 9 липня 2020 року карта України в розділі "Корпоративним клієнтам" мала такий вигляд:

Райффайзен Банк Аваль опублікував карту України без Криму і вибачився 01

Після критики в соціальних мережах сайт банку почав відображатися некоректно, а на сторінці з неправильною картою України з'явилося повідомлення: "Такої сторінки не існує. Ймовірно, вона загубилася при переїзді, адже ми оновили сайт :) Скористайтеся зручним пошуком на головній сторінці, щоб знайти пропажу!"

Після того, як про це почали писати користувачі соцмереж, банк вибачився.

"Ми перепрошуємо за те, що сталася ситуація, яка не відповідає офіційній позиції банку. Зараз ми з'ясовуємо, чому це трапилося, і зробимо все необхідне, аби не допустити подібного в майбутньому", - сказано у відповіді представників банку на критичний пост в Facebook.


Райффайзен Банк Аваль опублікував карту України без Криму і вибачився 02

Дивіться також: Le Monde опублікувала карту поширення COVID-19 із "російським" Кримом. ФОТО

Автор: 

Крим (14176) карта (358) Райффайзен (150)


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Топ коментарі
+15
Случайно НИЧЕГО не бывает.

Это заказ раши.
За такие "ошибки" надо этот насырайзен-банк лишать лицензии или наказать в размере нескольких миллионо долларов.
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09.07.2020 23:39
+14
Вата в банке, да, вата в банке, да!
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09.07.2020 23:12
+9
вылазят из щелей кремлёвские холуи
пока превселюдно не натыкаешь им буи
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09.07.2020 23:24
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Вата в банке, да, вата в банке, да!
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09.07.2020 23:12 Відповісти
Нужно провести полный аудит активов банка Аваль за его счет и извиниться!
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09.07.2020 23:16 Відповісти
Тебе всеравно перепадет только то чем членограй играет на пианино!
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09.07.2020 23:18 Відповісти
По видимому, твой обычный удел?
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09.07.2020 23:22 Відповісти
Вата поверь, я ещё спляшу на твоей могиле!
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09.07.2020 23:24 Відповісти
Нулевое д-мо написало дебильный комментарий, а пара нулевых дебилов его лайкнула.
Тупые боты-провокаторы с вероятностью 100%
PS
Интересно, это каким дебилом надо быть, чтобы на могилах танцевать?
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14.07.2020 20:17 Відповісти
вылазят из щелей кремлёвские холуи
пока превселюдно не натыкаешь им буи
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09.07.2020 23:24 Відповісти
Интересно, а если взять кредит в Райфайзен банке и ошибиться написав чужую фамилию? Если банк такой категории ошибается в названии стран и регионов то стоит задуматься стоит ли связываться с таким банком.
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09.07.2020 23:25 Відповісти
Поразительно, в банке аваль работают москали или папуасы?
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09.07.2020 23:34 Відповісти
в Авале работает ватный генетический мусор.
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09.07.2020 23:35 Відповісти
Случайно НИЧЕГО не бывает.

Это заказ раши.
За такие "ошибки" надо этот насырайзен-банк лишать лицензии или наказать в размере нескольких миллионо долларов.
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09.07.2020 23:39 Відповісти
Во первых это не кацапский банк а во вторых прошел не месяц!
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09.07.2020 23:48 Відповісти
https://mobile.twitter.com/bamr69

https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr @bamr69

https://mobile.twitter.com/bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69



PayPal прекращает переводы по России
Поправки в закон «О национальной платежной системе» запретили передавать данные и российских пользователях за границу.
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10.07.2020 00:06 Відповісти
Один из самых галимых банков, и жулики впридачу. Когда-то нагрели меня на курсе доллара. Снимал с долларовой карточки гривны. А они посчитали на следующий день сумму. Курс поменялся. И на карточке оказался минус. Послал их.
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10.07.2020 00:52 Відповісти
Нафик извинения. Лишить лицензии!
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10.07.2020 01:21 Відповісти
"Райффайзен Банк Аваль" опублікував карту України без Криму і вибачився - Цензор.НЕТ 6667
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10.07.2020 06:00 Відповісти
Чи передбачена кримінальна відповідальність за антиукраїнську агітацію під час війни?
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10.07.2020 07:34 Відповісти
На жаль є лише https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_436_1/ ось таке .
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10.07.2020 08:31 Відповісти
Политтехнологический прием: опубликовать, а потом извиниться.
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10.07.2020 07:39 Відповісти
А если его лицензии лишить/оштрафовать и сразу извиниться, то это будет нормально?
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10.07.2020 08:26 Відповісти
Просто вежливо напомнили положение дел.
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10.07.2020 09:59 Відповісти
была клиентом аваля 20 лет. зарплата, пенсия. сегодня ухожу в приват.
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10.07.2020 10:20 Відповісти
депозит.
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10.07.2020 10:20 Відповісти
Як це опублікував і вибачився? Давай я тебе чмошник бабахну по голові трубою три рази і вибачуся. Так буде нормально? Ні ногою в цей банк. На юх тварини!
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10.07.2020 11:06 Відповісти
Тільки після поста зрозумів, що їх керівник таким чином показує Зе, що може керувати нацбанком. Позтція зрозуміла!
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10.07.2020 11:07 Відповісти
 
 