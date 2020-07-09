"Райффайзен Банк Аваль" опублікував карту України без Криму і вибачився

Карта України без Криму була опублікована на офіційному сайті банку. Незабаром помилку помітили і видалили зображення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Станом на 18:30 9 липня 2020 року карта України в розділі "Корпоративним клієнтам" мала такий вигляд:

Після критики в соціальних мережах сайт банку почав відображатися некоректно, а на сторінці з неправильною картою України з'явилося повідомлення: "Такої сторінки не існує. Ймовірно, вона загубилася при переїзді, адже ми оновили сайт :) Скористайтеся зручним пошуком на головній сторінці, щоб знайти пропажу!"

Після того, як про це почали писати користувачі соцмереж, банк вибачився.

"Ми перепрошуємо за те, що сталася ситуація, яка не відповідає офіційній позиції банку. Зараз ми з'ясовуємо, чому це трапилося, і зробимо все необхідне, аби не допустити подібного в майбутньому", - сказано у відповіді представників банку на критичний пост в Facebook.





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