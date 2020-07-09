"Райффайзен Банк Аваль" опублікував карту України без Криму і вибачився
Карта України без Криму була опублікована на офіційному сайті банку. Незабаром помилку помітили і видалили зображення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
Станом на 18:30 9 липня 2020 року карта України в розділі "Корпоративним клієнтам" мала такий вигляд:
Після критики в соціальних мережах сайт банку почав відображатися некоректно, а на сторінці з неправильною картою України з'явилося повідомлення: "Такої сторінки не існує. Ймовірно, вона загубилася при переїзді, адже ми оновили сайт :) Скористайтеся зручним пошуком на головній сторінці, щоб знайти пропажу!"
Після того, як про це почали писати користувачі соцмереж, банк вибачився.
"Ми перепрошуємо за те, що сталася ситуація, яка не відповідає офіційній позиції банку. Зараз ми з'ясовуємо, чому це трапилося, і зробимо все необхідне, аби не допустити подібного в майбутньому", - сказано у відповіді представників банку на критичний пост в Facebook.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тупые боты-провокаторы с вероятностью 100%
PS
Интересно, это каким дебилом надо быть, чтобы на могилах танцевать?
пока превселюдно не натыкаешь им буи
Это заказ раши.
За такие "ошибки" надо этот насырайзен-банк лишать лицензии или наказать в размере нескольких миллионо долларов.
https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr @bamr69
https://mobile.twitter.com/bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69
PayPal прекращает переводы по России
Поправки в закон «О национальной платежной системе» запретили передавать данные и российских пользователях за границу.