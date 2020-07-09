"Райффайзен Банк Аваль" опубликовал карту Украины без Крыма и извинился

Карта Украины без Крыма была опубликована на официальном сайте банка. Вскоре ошибку заметили и удалили изображение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

По состоянию на 18:30 9 июля 2020 года карта Украины в разделе "Корпоративным клиентам" выглядела следующим образом:

После критики в соцсетях сайт банка начал отображаться некорректно, а на странице с неправильной картой Украины появилось сообщение: "Такой страницы не существует. Вероятно, она потерялась при переезде, ведь мы обновили сайт :) Воспользуйтесь удобным поиском на главной странице, чтобы найти пропажу!".

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После того, как об этом стали писать пользователи соцсетей, банк извинился.

"Мы просим прощения за то, что произошла ситуация, которая не соответствует официальной позиции банка. Сейчас мы выясняем, почему это случилось, и сделаем все необходимое, чтобы не допустить подобного в будущем", - говорится в ответе представителей банка на критический пост в Facebook.





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