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"Райффайзен Банк Аваль" опубликовал карту Украины без Крыма и извинился

Карта Украины без Крыма была опубликована на официальном сайте банка. Вскоре ошибку заметили и удалили изображение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

По состоянию на 18:30 9 июля 2020 года карта Украины в разделе "Корпоративным клиентам" выглядела следующим образом:

Райффайзен Банк Аваль опубликовал карту Украины без Крыма и извинился 01

После критики в соцсетях сайт банка начал отображаться некорректно, а на странице с неправильной картой Украины появилось сообщение: "Такой страницы не существует. Вероятно, она потерялась при переезде, ведь мы обновили сайт :) Воспользуйтесь удобным поиском на главной странице, чтобы найти пропажу!".

Читайте на Цензор.НЕТ: Испанский телеканал "RTVE" опубликовал карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом. ФОТО

После того, как об этом стали писать пользователи соцсетей, банк извинился.

"Мы просим прощения за то, что произошла ситуация, которая не соответствует официальной позиции банка. Сейчас мы выясняем, почему это случилось, и сделаем все необходимое, чтобы не допустить подобного в будущем", - говорится в ответе представителей банка на критический пост в Facebook.


Райффайзен Банк Аваль опубликовал карту Украины без Крыма и извинился 02

Также на Цензор.НЕТ: Le Monde опубликовала карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом. ФОТО

Автор: 

Крым (26412) карта (182) Райффайзен (7)


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Топ комментарии
+15
Случайно НИЧЕГО не бывает.

Это заказ раши.
За такие "ошибки" надо этот насырайзен-банк лишать лицензии или наказать в размере нескольких миллионо долларов.
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09.07.2020 23:39
+14
Вата в банке, да, вата в банке, да!
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09.07.2020 23:12
+9
вылазят из щелей кремлёвские холуи
пока превселюдно не натыкаешь им буи
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09.07.2020 23:24
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Правила форума Совет форумчан
Вата в банке, да, вата в банке, да!
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09.07.2020 23:12 Ответить
Нужно провести полный аудит активов банка Аваль за его счет и извиниться!
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09.07.2020 23:16 Ответить
Тебе всеравно перепадет только то чем членограй играет на пианино!
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09.07.2020 23:18 Ответить
По видимому, твой обычный удел?
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09.07.2020 23:22 Ответить
Вата поверь, я ещё спляшу на твоей могиле!
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09.07.2020 23:24 Ответить
Нулевое д-мо написало дебильный комментарий, а пара нулевых дебилов его лайкнула.
Тупые боты-провокаторы с вероятностью 100%
PS
Интересно, это каким дебилом надо быть, чтобы на могилах танцевать?
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14.07.2020 20:17 Ответить
вылазят из щелей кремлёвские холуи
пока превселюдно не натыкаешь им буи
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09.07.2020 23:24 Ответить
Интересно, а если взять кредит в Райфайзен банке и ошибиться написав чужую фамилию? Если банк такой категории ошибается в названии стран и регионов то стоит задуматься стоит ли связываться с таким банком.
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09.07.2020 23:25 Ответить
Поразительно, в банке аваль работают москали или папуасы?
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09.07.2020 23:34 Ответить
в Авале работает ватный генетический мусор.
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09.07.2020 23:35 Ответить
Случайно НИЧЕГО не бывает.

Это заказ раши.
За такие "ошибки" надо этот насырайзен-банк лишать лицензии или наказать в размере нескольких миллионо долларов.
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09.07.2020 23:39 Ответить
Во первых это не кацапский банк а во вторых прошел не месяц!
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09.07.2020 23:48 Ответить
https://mobile.twitter.com/bamr69

https://mobile.twitter.com/bamr69 bamr @bamr69

https://mobile.twitter.com/bamr69 https://mobile.twitter.com/bamr69



PayPal прекращает переводы по России
Поправки в закон «О национальной платежной системе» запретили передавать данные и российских пользователях за границу.
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10.07.2020 00:06 Ответить
Один из самых галимых банков, и жулики впридачу. Когда-то нагрели меня на курсе доллара. Снимал с долларовой карточки гривны. А они посчитали на следующий день сумму. Курс поменялся. И на карточке оказался минус. Послал их.
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10.07.2020 00:52 Ответить
Нафик извинения. Лишить лицензии!
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10.07.2020 01:21 Ответить
"Райффайзен Банк Аваль" опублікував карту України без Криму і вибачився - Цензор.НЕТ 6667
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10.07.2020 06:00 Ответить
Чи передбачена кримінальна відповідальність за антиукраїнську агітацію під час війни?
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10.07.2020 07:34 Ответить
На жаль є лише https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_436_1/ ось таке .
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10.07.2020 08:31 Ответить
Политтехнологический прием: опубликовать, а потом извиниться.
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10.07.2020 07:39 Ответить
А если его лицензии лишить/оштрафовать и сразу извиниться, то это будет нормально?
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10.07.2020 08:26 Ответить
Просто вежливо напомнили положение дел.
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10.07.2020 09:59 Ответить
была клиентом аваля 20 лет. зарплата, пенсия. сегодня ухожу в приват.
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10.07.2020 10:20 Ответить
депозит.
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10.07.2020 10:20 Ответить
Як це опублікував і вибачився? Давай я тебе чмошник бабахну по голові трубою три рази і вибачуся. Так буде нормально? Ні ногою в цей банк. На юх тварини!
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10.07.2020 11:06 Ответить
Тільки після поста зрозумів, що їх керівник таким чином показує Зе, що може керувати нацбанком. Позтція зрозуміла!
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10.07.2020 11:07 Ответить
 
 