Устаткування в опорні лікарні поставлять до кінця 2020 року, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я має закупити і поставити обладнання в приймальні відділення опорних лікарень до кінця 2020 року.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До переліку обладнання, яке ми закуповуватимемо для приймальних відділень опорних лікарень, входять комп'ютерні томографи, ангіографи тощо. Це обладнання поліпшить інфраструктуру наших районних лікарень у межах президентської програми "Велике будівництво". Що стосується термінів постачання - передбачено закінчити комплектацію до кінця поточного року", - сказав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проблема в тому що він платний від 1000 гривень, хоч куплений за бюджет.