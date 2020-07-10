Устаткування в опорні лікарні поставлять до кінця 2020 року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має закупити і поставити обладнання в приймальні відділення опорних лікарень до кінця 2020 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До переліку обладнання, яке ми закуповуватимемо для приймальних відділень опорних лікарень, входять комп'ютерні томографи, ангіографи тощо. Це обладнання поліпшить інфраструктуру наших районних лікарень у межах президентської програми "Велике будівництво". Що стосується термінів постачання - передбачено закінчити комплектацію до кінця поточного року", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З дослідженнями про вплив групи крові на перебіг COVID-19 я не знайомий, але люди з хронічними захворюваннями перебувають у групі ризику, - Степанов