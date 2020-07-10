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Новини Коронавірус і карантин
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Устаткування в опорні лікарні поставлять до кінця 2020 року, - Степанов

Устаткування в опорні лікарні поставлять до кінця 2020 року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має закупити і поставити обладнання в приймальні відділення опорних лікарень до кінця 2020 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До переліку обладнання, яке ми закуповуватимемо для приймальних відділень опорних лікарень, входять комп'ютерні томографи, ангіографи тощо. Це обладнання поліпшить інфраструктуру наших районних лікарень у межах президентської програми "Велике будівництво". Що стосується термінів постачання - передбачено закінчити комплектацію до кінця поточного року", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5399) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Було б непогано, пане Степанов хоч інколи раптово заїжджати до лікарень та без кагорти супроводу ряжених акторів особисто спілкуватись з хворими про те, як їх лікують, як кормлять, які умови лікування та перебування в лікарнях.
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10.07.2020 10:10 Відповісти
А ще краще щоб таварісч Степанов заїхав у СІЗО.
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10.07.2020 10:33 Відповісти
Страну превращают в лазарет. Платный. Мы заплатим за все.И запремся изнутри, чтобы нас не выпустили.
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10.07.2020 10:10 Відповісти
Нет ничего плохого в том, чтобы нация была здорова. Но вопрос действительно справедливый - кто должен оплачивать этот банкет?
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10.07.2020 10:20 Відповісти
В лікарні не проблема томограф.
Проблема в тому що він платний від 1000 гривень, хоч куплений за бюджет.
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10.07.2020 10:35 Відповісти
Вот и новая "старая" схема распила бюджета пригодилась. Опять начинаются централизованные закупки через минздрав. Смотрим внимательно за фирмами-поставщиками. А через несколько месяцев за ростом доходов чиновников. Ну а простой народ будет по-старинке нести доктору в карман без какой-либо ответственности последнего за качество работы.
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10.07.2020 11:16 Відповісти
100%.Поэтому и ворюгам от минздрава и зедебилам не нравилась реформа Супрун. Сейчас они все централизировали на себя и свои фирмы,от медикаментов до мед оборудования.Вперед к схемам богатыревой !
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10.07.2020 12:51 Відповісти
 
 