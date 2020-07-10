Збиток від лісових пожеж навесні на Житомирщині оцінили в більш ніж мільярд гривень

Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк оцінив збиток від масштабних лісових пожеж на Житомирщині навесні в більш ніж мільярд гривень.

Про це повідомив Сахнюк виданню "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Сума збитків понад 1 млрд грн. Ми спочатку зосередили увагу на тому, аби забрати якісну деревину, вона реалізовується і ці кошти залучаються на необхідні лісогосподарські заходи. Ми акумулюємо гроші на те, аби восени та навесні продовжити роботу", - зауважив Сахнюк.

За його словами, весняні пожежі охопили 43 тис. 200 га території, на 32 га відновили лісові культури та на 132 га провели реконструкцію.

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Сахнюк додав, що для повної ліквідації наслідків стихії знадобиться 2 роки. На площах, пройдених пожежами, наразі працює 156 лісозаготівельних бригад, але їх не вистачає.