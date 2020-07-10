Збиток від лісових пожеж навесні на Житомирщині оцінили в більш ніж мільярд гривень
Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк оцінив збиток від масштабних лісових пожеж на Житомирщині навесні в більш ніж мільярд гривень.
Про це повідомив Сахнюк виданню "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
"Сума збитків понад 1 млрд грн. Ми спочатку зосередили увагу на тому, аби забрати якісну деревину, вона реалізовується і ці кошти залучаються на необхідні лісогосподарські заходи. Ми акумулюємо гроші на те, аби восени та навесні продовжити роботу", - зауважив Сахнюк.
За його словами, весняні пожежі охопили 43 тис. 200 га території, на 32 га відновили лісові культури та на 132 га провели реконструкцію.
Сахнюк додав, що для повної ліквідації наслідків стихії знадобиться 2 роки. На площах, пройдених пожежами, наразі працює 156 лісозаготівельних бригад, але їх не вистачає.
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