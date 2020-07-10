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Новини Пожежі в Україні
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Збиток від лісових пожеж навесні на Житомирщині оцінили в більш ніж мільярд гривень

Збиток від лісових пожеж навесні на Житомирщині оцінили в більш ніж мільярд гривень

Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк оцінив збиток від масштабних лісових пожеж на Житомирщині навесні в більш ніж мільярд гривень.

Про це повідомив Сахнюк виданню "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"Сума збитків понад 1 млрд грн. Ми спочатку зосередили увагу на тому, аби забрати якісну деревину, вона реалізовується і ці кошти залучаються на необхідні лісогосподарські заходи. Ми акумулюємо гроші на те, аби восени та навесні продовжити роботу", - зауважив Сахнюк.

За його словами, весняні пожежі охопили 43 тис. 200 га території, на 32 га відновили лісові культури та на 132 га провели реконструкцію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція оцінює обсяг збитків, завданих лісовою пожежею на Луганщині, - Аваков. ФОТОрепортаж

Сахнюк додав, що для повної ліквідації наслідків стихії знадобиться 2 роки. На площах, пройдених пожежами, наразі працює 156 лісозаготівельних бригад, але їх не вистачає.

Автор: 

пожежа (4342) Житомирська область (1270)


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ціни якісь заоблачні!!! раніше мільйони гр., потім все вище і вище!!! Там у тих лісничих добрі буХалтера!!!
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10.07.2020 12:07 Відповісти
Кому збитки, а бобру хатка. Палять щоб вирізати.
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10.07.2020 12:14 Відповісти
Пожар все спише, корпорація лісників-злодіїв, що нажилися на злочинних вирубках, може полегшено зітхнути і спати спокійно. Недокраїна, недолюди.
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10.07.2020 13:48 Відповісти
А на Луганщині поліція буде визначати збитки, вони більш кваліфіковані ніж спеціалісти лісового і мисливського господарства.
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10.07.2020 13:58 Відповісти
головний по району лісник та головний рибнагляд - перші браконьєри в районі.
хто їх поставив на ці посади?
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10.07.2020 15:14 Відповісти
 
 