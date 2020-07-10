Чотири нічні клуби Києва закрили за порушення правил карантину, - Кличко

У столиці тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки за останні кілька днів перевірили загалом понад 430 об’єктів. Склали 107 протоколів. Тобто, кожен четвертий заклад у місті – порушує правила! А потім люди питають, звідки в нас така висока захворюваність на коронавірус, - наголосив Кличко. - Щодо перевірок нічних клубів. Після виявлення грубих порушень спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття вже чотирьох таких закладів. Бо вони, нехтуючи безпекою відвідувачів і порушуючи правила, працювали після 22-ої години. Перевірки триватимуть і надалі", - підкреслив мер Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 118 випадків COVID-19, серед інфікованих - четверо медиків, - Кличко. ВIДЕО

Кличко нагадав, що на початку цього тижня комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22-ої години.

"Але це не стосується нічних клубів і розважальних закладів! Я не хочу нікого лякати. Але, динаміка розповсюдження хвороби в нас - невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього!", - наголосив Віталій Кличко.