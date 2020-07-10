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Чотири нічні клуби Києва закрили за порушення правил карантину, - Кличко

Чотири нічні клуби Києва закрили за порушення правил карантину, - Кличко

У столиці тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки за останні кілька днів перевірили загалом понад 430 об’єктів. Склали 107 протоколів. Тобто, кожен четвертий заклад у місті – порушує правила! А потім люди питають, звідки в нас така висока захворюваність на коронавірус, - наголосив Кличко. - Щодо перевірок нічних клубів. Після виявлення грубих порушень спеціальна комісія ухвалила рішення про закриття вже чотирьох таких закладів. Бо вони, нехтуючи безпекою відвідувачів і порушуючи правила, працювали після 22-ої години. Перевірки триватимуть і надалі", - підкреслив мер Києва.

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Кличко нагадав, що на початку цього тижня комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22-ої години.

"Але це не стосується нічних клубів і розважальних закладів! Я не хочу нікого лякати. Але, динаміка розповсюдження хвороби в нас - невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього!", - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

Київ (19549) Кличко Віталій (3519) клуб (40) порушення (607)


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А как там поживает "велюр"?
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10.07.2020 12:26 Відповісти
Ночные клубы должны работать днём, зто же очевидно
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10.07.2020 12:32 Відповісти
Не ту "порцию вакцины" занесли Витальке.
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10.07.2020 12:46 Відповісти
А шо витальке не понятоно вирус он же хищник по ночам охотится как вампир, раньше надо было думать.Придурок.
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10.07.2020 12:55 Відповісти
по нормальному они вообще не нужны. туда наркотики жрать молодежь ходит.
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10.07.2020 12:57 Відповісти
Хорошо, что в остальных все в масках и выдерживают дистанцию 1,5 метра.
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10.07.2020 13:02 Відповісти
Это явно проклятие такое - кто бы ни был у нас во власти, обязательно конченый злобный идиот
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10.07.2020 13:56 Відповісти
Сім років мак не родив і голоду не було.
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10.07.2020 14:09 Відповісти
 
 