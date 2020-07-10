Четыре ночных клуба Киева закрыли за нарушения правил карантина, - Кличко

В столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов. То есть, каждое четвертое заведение в городе - нарушает правила! А потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом. О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22:00. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко напомнил, что в начале этой недели комиссия по чрезвычайным ситуациям города разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

"Но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений! Я не хочу никого пугать. Но, динамика распространения болезни у нас - неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не допускать этого", - отметил Кличко.

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