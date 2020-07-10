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Четыре ночных клуба Киева закрыли за нарушения правил карантина, - Кличко

Четыре ночных клуба Киева закрыли за нарушения правил карантина, - Кличко

В столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов. То есть, каждое четвертое заведение в городе - нарушает правила! А потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом. О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22:00. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко напомнил, что в начале этой недели комиссия по чрезвычайным ситуациям города разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

"Но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений! Я не хочу никого пугать. Но, динамика распространения болезни у нас - неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не допускать этого", - отметил Кличко.

Также читайте: За последние 4 недели в Киеве заболели 183 ребенка. В основном вирус подхватывают дети в возрасте от 5 до 14 лет, - Кличко

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Киев (25593) Кличко Виталий (4647) клуб (54) нарушения (948)


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А как там поживает "велюр"?
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10.07.2020 12:26 Ответить
Ночные клубы должны работать днём, зто же очевидно
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10.07.2020 12:32 Ответить
Не ту "порцию вакцины" занесли Витальке.
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10.07.2020 12:46 Ответить
А шо витальке не понятоно вирус он же хищник по ночам охотится как вампир, раньше надо было думать.Придурок.
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10.07.2020 12:55 Ответить
по нормальному они вообще не нужны. туда наркотики жрать молодежь ходит.
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10.07.2020 12:57 Ответить
Хорошо, что в остальных все в масках и выдерживают дистанцию 1,5 метра.
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10.07.2020 13:02 Ответить
Это явно проклятие такое - кто бы ни был у нас во власти, обязательно конченый злобный идиот
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10.07.2020 13:56 Ответить
Сім років мак не родив і голоду не було.
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10.07.2020 14:09 Ответить
 
 