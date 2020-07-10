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Новини Боротьба з корупцією
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Упродовж першого півріччя СБУ викрила 372 чиновників у скоєнні злочинів. ФОТО

За матеріалами СБУ впродовж першого півріччя 2020 р. повідомлено про підозру у вчиненні корупційних та інших злочинів 372 посадовим особам. Ці посадові особи загалом фігурують у 301 кримінальному провадженні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, СБУ викрила 152 випадки хабарництва, які кваліфікуються за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наприклад, керівник однієї з облдержадміністрацій через посередника вимагав "данину" у посадовців інших держструктур. Сума хабаря протягом року мала сягнути 1,8 млн грн.

Упродовж першого півріччя СБУ викрила 372 чиновників у скоєнні злочинів 01

Інший випадок – посадовець Державної фіскальної служби у Полтавській області через посередника вимагав від підприємця 85 тис. доларів США. Натомість він обіцяв повернути вилучене під час обшуку майно і не притягувати до кримінальної відповідальності.

Упродовж першого півріччя СБУ викрила 372 чиновників у скоєнні злочинів 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР і СБУ затримали на Донеччині чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркоторговців. ФОТОрепортаж

16 фактів хабарництва були задокументовані СБУ у процесі викриття організованої злочинної групи на Луганщині. До неї входило кілька посадовців територіального органу Держгеокадастру. Неправомірну вигоду вони отримували від приватних підприємців, які працюють у галузі землеустрою.

Також серед посадовців, які притягаються до кримінальної відповідальності, – начальник, його заступник і шестеро співробітників Павлоградського відділу поліції (вчиняли злочини у складі злочинної організації), посадовець ГУ ДСНС в Одеській області, прокурор однієї з місцевих прокуратур та заступник голови районного суду Харкова, голова одного з районних судів на Рівненщині тощо.

Упродовж першого півріччя СБУ викрила 372 чиновників у скоєнні злочинів 03
Фото: сайт СБУ

Окрім того, за матеріалами СБ України у першому півріччі 2020 року до різних видів і строків покарання засуджено 61 посадову особу, а 85 – звільнено із займаних посад.

Автор: 

корупція (4691) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12867) силовики (2514) чиновник (803)


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Топ коментарі
+5
А сколько из них сидит? Ноль?
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10.07.2020 12:31
+4
А сколько сотых процентов от этого числа посажено ?
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10.07.2020 12:32
+3
Страна просто наводнена шпионами и диверсантами из Эрэфии а эта шарага ловит аптекарей и всякого рода мелких клерков,там же можно поживится..
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10.07.2020 12:36
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Ну то таке. А ось мєндєль ще не народила?
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10.07.2020 12:30 Відповісти
А сколько из них сидит? Ноль?
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10.07.2020 12:31 Відповісти
А сколько сотых процентов от этого числа посажено ?
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10.07.2020 12:32 Відповісти
И шо блд?разогнать нахрен эту контору продажных тридварасов
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10.07.2020 12:34 Відповісти
Страна просто наводнена шпионами и диверсантами из Эрэфии а эта шарага ловит аптекарей и всякого рода мелких клерков,там же можно поживится..
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10.07.2020 12:36 Відповісти
И они заплатили штраф аж 14000 гривен. Работа зебобиков на лицо.
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10.07.2020 12:40 Відповісти
Я канєшно дико извиняюсь, но хотелось бэ уточнить, сколько именно из этих 372 чиновников угрожали государственной безопасности.
Также хотелось бы узнать, чем СБУ отличается от мусоров.
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10.07.2020 12:49 Відповісти
В слове "мусора" буков больше.
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10.07.2020 13:24 Відповісти
А сколько из этих 372 осуждены и отбывают реальные сроки?
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10.07.2020 12:50 Відповісти
"Руки вверх! Ты разоблачён! Иди и не греши больше..."
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10.07.2020 12:53 Відповісти
Статья ни о чем. Никому не интересные обезличенные цифры. Можно и 100500 написать. Все равно хер проверишь. Если бы действительно судебная система наказывала коррупционеров, то их было бы гораздо меньше.
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10.07.2020 12:54 Відповісти
А толку? правильно - никакого.
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10.07.2020 13:01 Відповісти
СБУ / Орган и суды Коломойского. Баканов- юрист в компании "Студия квартал 95".В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА/ Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда.
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10.07.2020 13:02 Відповісти
Контора пишет..))
Статисты , шоли..
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10.07.2020 13:07 Відповісти
СлаБоУмные - брехуны...
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10.07.2020 13:09 Відповісти
ну и что??
все будут через время восстановлены в должностях
с выплатой зарплаты за вынужденные прогулы
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10.07.2020 13:51 Відповісти
скоро за листонош візмуться
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10.07.2020 14:26 Відповісти
И Зеля никого из них после этого не поощрял ?
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10.07.2020 14:33 Відповісти
 
 