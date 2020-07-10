ОБСЄ зафіксувала п'ятикратне збільшення військової техніки біля лінії зіткнення на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала п'ятикратне збільшення кількості військової техніки поблизу лінії зіткнення і в житлових районах на Донбасі.

Про це заявив глава СММ ОБСЄ Яшар Халіт Чевік на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу місії.

"Місія констатувала п’ятикратне збільшення кількості військової техніки, розміщеної біля лінії зіткнення, зокрема у житлових районах і поблизу них. Періоди високої напруженості супроводжувалися спалахами насильства, що призводило до збільшення кількості жертв серед цивільного населення. Протягом звітного періоду СММ підтвердила інформацію про 26 жертв серед цивільного населення, з-поміж яких 21 - унаслідок обстрілів", - заявив Чевік.

Місія також зафіксувала понад 1300 порушень режиму припинення вогню із застосуванням озброєння, яке мало бути відведено згідно з Мінськими угодами, в період з 4-квітня по 20 червня.

Як повідомив глава місії, за той же період також підтверджено пошкодження внаслідок бойових дій 40 громадських і приватних об'єктів, зокрема життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури, шкіл, церков, будинків. Він закликав сторони відвести озброєння і ліквідувати позиції, розміщені в житлових районах і поблизу них з обох боків лінії зіткнення.

"Становище цивільного населення додатково ускладнюється тим, що контрольні пункти в’їзду-виїзду закриті через заходи, що їх вживають у зв’язку з пандемією covid-19. Як наслідок, люди не мають змоги забрати власні пенсії або позбавлені медичного лікування", - відзначив Чевік.

Голова місії також зауважив, що свободу пересування СММ у непідконтрольних урядові районах в останні кілька місяців обмежували дедалі більше, у результаті чого спостерігачі не мали змоги потрапити до цих районів.

"Я засуджую серйозні інциденти, які й далі трапляються зі співробітниками та технічними засобами місії", - зазначив він.

Чевік також повідомив, що в червні було знищено три комплекси камер спостереження СММ, а безпілотні літальні апарати місії "щодня потрапляють під обстріли зі стрілецької зброї та зазнають впливу радіоперешкод".

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