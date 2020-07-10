ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение количества военной техники вблизи линии соприкосновения и в жилых районах на Донбассе.

Об этом заявил глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу миссии.

"Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной у линии соприкосновения, в частности в жилых районах и вблизи них. Периоды высокой напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к увеличению количества жертв среди гражданского населения. В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, среди которых 21 - вследствие обстрелов", - заявил Чевик.

Миссия также зафиксировала более 1 300 нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским соглашениям, в период с 4-апреля по 20 июня.

Как сообщил глава миссии, за тот же период также подтверждено повреждение вследствие боевых действий 40 общественных и частных объектов, в частности жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов. Он призвал стороны отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них с обеих сторон линии соприкосновения.

"Положение гражданского населения дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда-выезда закрыты из-за мер, предпринимаемых в связи с пандемией Covid-19. Как следствие, люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения", - отметил Чевик.

Глава миссии также отметил, что свободу передвижения СММ в не подконтрольных правительству районах в последние несколько месяцев ограничивали все больше, в результате чего наблюдатели не имели возможности попасть в эти районы.

"Я осуждаю серьезные инциденты, которые и дальше происходят с сотрудниками и техническими средствами Миссии", - отметил он.

Чевик также сообщил, что в июне были уничтожены три комплекса камер наблюдения СММ, а беспилотные летательные аппараты миссии "ежедневно попадают под обстрелы из стрелкового оружия и подвергаются влиянию радиопомех".

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