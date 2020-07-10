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Новости Агрессия России против Украины
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ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение количества военной техники вблизи линии соприкосновения и в жилых районах на Донбассе.

Об этом заявил глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу миссии.

"Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной у линии соприкосновения, в частности в жилых районах и вблизи них. Периоды высокой напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к увеличению количества жертв среди гражданского населения. В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, среди которых 21 - вследствие обстрелов", - заявил Чевик.

Миссия также зафиксировала более 1 300 нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским соглашениям, в период с 4-апреля по 20 июня.

Как сообщил глава миссии, за тот же период также подтверждено повреждение вследствие боевых действий 40 общественных и частных объектов, в частности жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов. Он призвал стороны отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них с обеих сторон линии соприкосновения.

"Положение гражданского населения дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда-выезда закрыты из-за мер, предпринимаемых в связи с пандемией Covid-19. Как следствие, люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения", - отметил Чевик.

Глава миссии также отметил, что свободу передвижения СММ в не подконтрольных правительству районах в последние несколько месяцев ограничивали все больше, в результате чего наблюдатели не имели возможности попасть в эти районы.

"Я осуждаю серьезные инциденты, которые и дальше происходят с сотрудниками и техническими средствами Миссии", - отметил он.

Чевик также сообщил, что в июне были уничтожены три комплекса камер наблюдения СММ, а беспилотные летательные аппараты миссии "ежедневно попадают под обстрелы из стрелкового оружия и подвергаются влиянию радиопомех".

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Автор: 

ОБСЕ (4880) Донбасс (26956) техника (1738) военнослужащие (6159) Чевик Ясар Халит (20)


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Топ комментарии
+5
Какие найух пенсии, сначала орали "путен введи", потом референдили, а теперь вспомнили про пенсии. Пускай им йухло теперь пенсии и все остальное вводит пока не заорут "Украина введи".
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10.07.2020 14:34
+3
Бубочка, что ты там не увидело?

ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 3145
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10.07.2020 14:00
+1
Что б не увидел,но усилил в 5 раз.
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10.07.2020 14:08
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Бубочка, что ты там не увидело?

ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 3145
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10.07.2020 14:00 Ответить
Что б не увидел,но усилил в 5 раз.
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10.07.2020 14:08 Ответить
хте плять факти наср там нєт...
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10.07.2020 14:07 Ответить
Расчехляй Джавелины!!!
ОБСЄ зафіксувала п'ятикратне збільшення військової техніки біля лінії зіткнення на Донбасі - Цензор.НЕТ 8265
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10.07.2020 14:13 Ответить
Фиксики фиксируют и фиксируют, где выводы миссии?
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10.07.2020 14:26 Ответить
Какие найух пенсии, сначала орали "путен введи", потом референдили, а теперь вспомнили про пенсии. Пускай им йухло теперь пенсии и все остальное вводит пока не заорут "Украина введи".
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10.07.2020 14:34 Ответить
Так самое смешное, что Путин им пенсии платить, но хочется же больше и с Украины поиметь. Двойная пенсия чем плохо? Зачем же тогда менять статус-кво?! Сепарам-пенсионерам все нравится.
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10.07.2020 16:16 Ответить
ОБСЄ зафіксувала п'ятикратне збільшення військової техніки біля лінії зіткнення на Донбасі - Цензор.НЕТ 8166
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10.07.2020 14:41 Ответить
Интересно, а что было бы на линии разграничения, если там вообще не было бы миссии ОБСЕ? Может и Донецк с Луганском освободили бы ...?
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10.07.2020 14:58 Ответить
зелиное туфтовое перемирие
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10.07.2020 15:19 Ответить
"ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники " - но не сказало с какой
стороны увеличение - вряд ли с нашей.
ОБСЕ - как всегда подыгрывает России, а наши козлы молчат.
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10.07.2020 16:17 Ответить
 
 