Нормандський саміт має відбутися в Берліні найближчими місяцями, - Єрмак

Зустріч лідерів країн нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина, Росія) має відбутися в Берліні найближчим часом. Такі наміри підтвердили всі сторони переговорів.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами глави ОП, це була перша зустріч, коли з російської сторони був присутній заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зустріч тривала понад 11 годин. "Була непроста зустріч, на якій ми пройшли по всіх питаннях, про які сторони, лідери країн Нормандського формату, домовилися наприкінці минулого року в Парижі - що виконано, що не виконано", - пояснив він.

"Всі вони підтвердили важливість проведення саміту в Берліні. Ніхто не заперечує, що цей саміт має відбутися, і як можна швидше. Тому я вважаю, що найближчими місяцями цей саміт має відбутися", - розповів Єрмак.

Для того щоб це відбулося, мають бути дотримані домовленості сторін, насамперед, щодо безпеки, випливає зі слів голови апарату президента.

Також Єрмак назвав минулі переговори "найсильнішими" з точки зору підтримки позицій України західними партнерами.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні політичних радників відбулася 3 липня в Берліні.

