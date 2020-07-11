УКР
Новини
Нормандський саміт має відбутися в Берліні найближчими місяцями, - Єрмак

Нормандський саміт має відбутися в Берліні найближчими місяцями, - Єрмак

Зустріч лідерів країн нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина, Росія) має відбутися в Берліні найближчим часом. Такі наміри підтвердили всі сторони переговорів.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами глави ОП, це була перша зустріч, коли з російської сторони був присутній заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зустріч тривала понад 11 годин. "Була непроста зустріч, на якій ми пройшли по всіх питаннях, про які сторони, лідери країн Нормандського формату, домовилися наприкінці минулого року в Парижі - що виконано, що не виконано", - пояснив він.

"Всі вони підтвердили важливість проведення саміту в Берліні. Ніхто не заперечує, що цей саміт має відбутися, і як можна швидше. Тому я вважаю, що найближчими місяцями цей саміт має відбутися", - розповів Єрмак.

Для того щоб це відбулося, мають бути дотримані домовленості сторін, насамперед, щодо безпеки, випливає зі слів голови апарату президента.

Також Єрмак назвав минулі переговори "найсильнішими" з точки зору підтримки позицій України західними партнерами.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні політичних радників відбулася 3 липня в Берліні.

Донбас (22359) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1413)
Топ коментарі
+15
10.07.2020 23:56 Відповісти
+10
Ермака прямо целый день током бьет и выступает и обещает - обещать- наобещанное ...к чему бы это Ермак? ты как прощаешься с нами или вы с Вовой уже билет у Ростов купили????
10.07.2020 23:57 Відповісти
+10
вазелин оманский на..поимел государство продав дом в 5 раз дешевле его рыночной стоимости (по документам естественно). напомню - бубочка токнул домишку за 50 штук зелени. а вот сколько стоят дома у его бывших соседей
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак - Цензор.НЕТ 2290
10.07.2020 23:58 Відповісти
10.07.2020 23:56 Відповісти
Нет, он просто еврей обыкновенный...
11.07.2020 00:00 Відповісти
+ Беня особенный , а Рабинович эксклюзивный
11.07.2020 01:56 Відповісти
Вице-премьером по промышленности назначат директора фирмы военного академика из России (обновлено)
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
11.07.2020 00:31 Відповісти
А Ермак говно)
11.07.2020 00:46 Відповісти
Ты ещё досиди эти месяцы...
10.07.2020 23:57 Відповісти
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак - Цензор.НЕТ 3609
11.07.2020 00:00 Відповісти
Ермака прямо целый день током бьет и выступает и обещает - обещать- наобещанное ...к чему бы это Ермак? ты как прощаешься с нами или вы с Вовой уже билет у Ростов купили????
10.07.2020 23:57 Відповісти
два ничтожества нашли друг друга
10.07.2020 23:59 Відповісти
вазелин оманский на..поимел государство продав дом в 5 раз дешевле его рыночной стоимости (по документам естественно). напомню - бубочка токнул домишку за 50 штук зелени. а вот сколько стоят дома у его бывших соседей
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак - Цензор.НЕТ 2290
10.07.2020 23:58 Відповісти
Хазяйственна бубочка. Не то шо барига якийсь..
11.07.2020 00:03 Відповісти
Это такой ход: для начала гонором,а потом в позу. Уже что-то сдали.
10.07.2020 23:59 Відповісти
У нас в стране переворот произошёл? Или конституцию по примеру Эйлат «обнулили»?! Когда?! А то я чёт не в курсе совсем: с каких это пор у нас завхоз стал президентские функции исполнять?
10.07.2020 23:59 Відповісти
С тех пор как некто или нечто руками водит страну.
показати весь коментар
Недорос знов пасмотріт ***** вглаза?
11.07.2020 00:00 Відповісти
Плохие новости для работников Петра : только 8% опрошенньіх украинцев считают , что разговор Порошенко с Путиньім - фейк. Порохоботьі - фас !
11.07.2020 00:05 Відповісти
Так вот кто тут порохоботами руководит - "фас", командует.
11.07.2020 00:10 Відповісти
Хотелось бы узнать статус этого персонажа - старший визирь, или опекун недееспособного недоросля?
11.07.2020 00:08 Відповісти
Приставленный бабушкой беней регент к выжившему из ума торчку- недонаполеону
11.07.2020 00:17 Відповісти
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы.©

А соевые идиоты этого сайта против!
11.07.2020 00:10 Відповісти
Чекайте! А наче ж було повідомлення, що до виконання попередніх домовленостей немає сенсу збиратися знову. До того ж це казав хтось чи то з німецької сторони, чи то з французької... Чи я знову щось проґавив і якісь вимоги попередньої зустрічі були виконані?
11.07.2020 00:13 Відповісти
То говорил и Лавров , и Грьізлов . А с какой стороньі , не знаю.
11.07.2020 00:14 Відповісти
блин.. кто такой ермак и почему им забита вся новостная лента !? И на каком основании оно ведет переговоры от имени Украины и чет там решает !!!??? Его кто-то выбирал!? Нет !!! И на каком основании оно *** чет там решает!?! Или его фсб назначило !? Но тогда почему народ молчит !?!? Народ - АУ !!!
11.07.2020 00:14 Відповісти
«На рот» занят, ему некогда: ждёт поступления на свои зарплатных карточки 4 штук баксов каждому
11.07.2020 00:18 Відповісти
я думаю скорее всего народ ждет когда окончательно загонят в кацапо-стойло и потом уже будут сильно возмуЩатся на кухнях...
11.07.2020 00:21 Відповісти
Єрмак за посадою - заточувальник олівців та "девочка, сдєлай кофе". Якого ляда він виконує роботу Бубочки, поки той перерізає стрічки?
11.07.2020 00:15 Відповісти
Ты же знаешь ответ задавая вопрос.
11.07.2020 00:17 Відповісти
Узурпация и захват власти?!
11.07.2020 00:19 Відповісти
какая власть у фаната "айкоса"?
11.07.2020 00:27 Відповісти
Ура снова Нормандский саммит!!! Величайший политический лидер современности опять увидит мир в глазах у х%йла!!!

Зеленые идиоты за
11.07.2020 00:16 Відповісти
Пуделя мамы риммы опять любимый хозяин за ухом почешет и за щечку нежно потреплет...
11.07.2020 00:21 Відповісти
жидокацапа фсбешна пнх
11.07.2020 00:17 Відповісти
Снова можно повидаться с Господином, поулыбаться, пошутить вместе...
11.07.2020 00:20 Відповісти
прямой эфир сербия https://www.youtube.com/watch?v=K1cymTbrRmk
11.07.2020 00:21 Відповісти
Оhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3166272466790888&id=100002244977577 том как Зеро трет общие дела с Кабаевой
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002244977577&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAiQrrU1l8aroCxwBI063_NcGT0vNCvLGJa9z5gbXqnzYz86XoDXICOXF5Pwe1f1ErE0dUwrYXYq7f9&hc_ref=ARSjwP7jGGWa2mD_yda3fNoPH-biErlNO-bXPpelPYKKUQ7KJF2Mgv7fL96v6rH82AM&fref=nf Филипп Артуа https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3166272466790888&id=100002244977577 8 июля в 21:35 · А так тоже можно!?Давайте сразу договоримся, во избежание, всё нижеизложенное скорее вопрос, нежели утверждение.Вопрос этот возник у меня ещё в первых числах января этого года, когда я наткнулся в телевизоре на сериал "Папик".Сериал произведён в Украине, премьера была в 2019-ом году, следовательно, киношники меня поправят, производство началось где-то за год - полтора.Ничего, пока такого, но данный сериал я увидел в России, на российском телеканале СТС.Канал развлекательный, сериальный продукт использует качественный и, преимущественно, собственного производства.Повтор контента идёт часто, например сериал "Папик" показали уже три раза, с начала года.Тут и начинаются вопрсыСериал произведён компанией "Студия 95-квартал", основателем и одним из владельцев которой является Владимир Зеленский.Телеканал "СТС" принадлежит группе "СТС Медиа".Сериал является совместным продуктом, или был закуплен на стадии продакшена, тут я не специалист."СТС Медиа" является собственностью "Национальной Медиа Группы" (Россия)."Национальная Медиа Группа" фактически, принадлежит банку ВТБ - г-н Костин, один из "кошельков" путина.Председателем совета директоров в "НМГ" является г-жа Алина Кабаева, известная тем..Да, что уж, всем известная, кто ж не знает старика Кабаева.Исходя из этих, простых, фактов, приходим к простому выводу:
по российскому тв каналу демонстрируется совместный продукт финансового и творческого сотрудничества двух компаний.Дружественного, взаимовыгодного сотрудничества.В момент старта которого, один из партнёров стал сначала кандидатом в Президенты, а потом и Президентом Украины.Что никак не помешало продолжению взаимовыгодных деловых отношений.Добавлю, что "Национальная Медиа Группа", начиная с четырнадцатого года, является производителем наиболее омерзительного, продуцирующего ненависть и вражду контента, направленного против Украины и её народа.Эта корпорация вложила огромные усилия в войну с Украиной, трудилась, разжигая ненависть в россиянах, все эти годы.Годы, в течении которых идёт война, убиты тысячи и тысячи, захвачена врагом, настоящим врагом, значительная часть территории Украины.И этот враг - владелец компании - партнёра г-на Зеленского.Или, я ошибаюсь, и г-н Зеленский ни сном ни духом был о своём бизнесе, а это всё его духовный и финансовый бабушка, г-н (1+1) Коломойский?Но, тогда, как этот г-н запрещает моим друзьям в Украине чистить оружие?Вот можно было так просто?UPD. Этот пост не о г-не Зеленском, он об оружии, средствах и методах, которые используются путинским ОПС в войне с народом Украины.
11.07.2020 00:28 Відповісти
Ермак- кацапская шлюха, ЕРМАЦКА НА ГИЛЯКУ!!!
11.07.2020 00:29 Відповісти
поспішає бо шеф московський за горло бере
11.07.2020 00:44 Відповісти
Крыса сепарская Ермак уже с ****** договорилась видимо
11.07.2020 00:55 Відповісти
Кому кроме кремля нужен твой нормандский формат, падло ты сепарское? Тем более жабоеды с фрицами уже не скрывают что не на нашей стороне и давно мечтают закончить с Украиной чтобы с Кацапстана снять санкции и возобновить торговлю.
11.07.2020 01:01 Відповісти
Я нічого не можу зрозуміти. В Росії кажуть, що ніяких зустрічей не буде, бо по-їхньому Україна не йде на поступки. А Єрмак каже, що зустріч буде. То значить, що Україна пішла на якісь поступки? А ми про це нічого не знаємо.
11.07.2020 01:02 Відповісти
Ермак должен болтаться на осине.
11.07.2020 01:25 Відповісти
"Над Донбассом пролетел российский самолет, похоже, война для властей закончена" - ​Цаплиенко
Россия возобновила гражданские полеты над Украиной, в том числе, над подконтрольными Киеву территориями. Без согласия Киева это было бы невозможно. Однако украинскую общественность об этом не уведомили.

Это было бы невозможно без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась", - возмутился Цаплиенко. --- https://www.dialog.ua/ukraine/211227_1594416403

Нормандський саміт має відбутися в Берліні найближчими місяцями, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4284
11.07.2020 04:14 Відповісти
Потом кацы собьют в качестве повода для агрессии. Оно нам надо?
11.07.2020 07:27 Відповісти
Єрмак отримав методички від ФСБ і організує замість Будапештського Норманський саміт.
11.07.2020 06:52 Відповісти
Саміт , якщо він потрібен , повинен проходити БЕЗ зеєрмаков . А якнайкраще просити США вгамувати парашинських чортів - всі можливості є тільки в американців , як скажуть , так і буде .
11.07.2020 07:29 Відповісти
Ермак отчитался перед своим куратором, что выполнили, что не выполнили. Отчитываются перед кацапами мрази позорные. Для кацапов сейчас главное, чтобы вы воду в крым дали, без этого саммита не будет. Или ермак пообещал дать воду в следующем году, когда переизберут раду и выведут крымский канал из под запрета на приватизацию?
11.07.2020 07:37 Відповісти
Шось Єрмило заштормило..... . Звернули увагу, получив пенделя від кураторакозака і зразу активність проявляє. Мабуть не вкладається в "домовленості".
11.07.2020 08:33 Відповісти
Каждая встреча команды Зе и тем паче самого Вовы криворожского с рашен делегацией и тем более с Вовой питерским, даже в присутствии фрау "газовая труба" и "лягушатника" вызывает тревогу, опасения, неуверенность.. Ведь все мы прекрасно понимаем до чего они там могут " договориться". ( особенно пока в Белом доме сидит фанат Пу и Кима, или по крайней мере их методов правления, духовный и ментальный брат Тампопон)
11.07.2020 08:37 Відповісти
вони там в ОП теж слідкують за новинами. ситуація з зашкарами наберає обертів. тому зараз викатили цей проміжний стан на шляху до "результату". хоча навіщо нам той результат? він нам не на користь. Хтось там вихвалявся планами Б та В - саме час їх оприлюднити, бо існуючий план Г - народу України не сподобався!
12.07.2020 12:33 Відповісти
 
 