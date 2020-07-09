Причин для проведення нормандського саміту в серпні немає, - Козак
Заступник глави Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що ніяких підстав для проведення нового нормандського саміту сьогодні немає.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, саміт можна проводити тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх самітів.
"Дедалі більше підозрюю, що це закони українського політичного жанру - демонструвати успіх, видаючи бажане за дійсне", - заявив він.
Топ коментарі
+8 Рома Маестро
показати весь коментар09.07.2020 10:47
+7 ALEX SUROVV
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+6 Володимир Вовкодав #421631
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Порошенка вже рік як нема???
При Зеленском больше не будет никаких нормандских форматов.
Бубу валять все уже, свои, руские, зебилы и порохоботы (ну мы то понятно)
сценарий прост, свалить страну в яму экономического кризиса и расшатать ситуацию до очередного майдана, а там и новые республики с помощью "братушек" будут возникать.
Зеля реально еще то гамно, имхо