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Причин для проведення нормандського саміту в серпні немає, - Козак

Причин для проведення нормандського саміту в серпні немає, - Козак

Заступник глави Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що ніяких підстав для проведення нового нормандського саміту сьогодні немає.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, саміт можна проводити тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх самітів.

"Дедалі більше підозрюю, що це закони українського політичного жанру - демонструвати успіх, видаючи бажане за дійсне", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Донбас - не Україна? Як провалився мирний план Зеленського. ВIДЕО

Автор: 

саміт (765) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+8
ну и ПНХ!...
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09.07.2020 10:47
+7
И Слава Богу. Переговоры с кацапами хуже самой войны.
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09.07.2020 10:49
+6
Идиот , - Причина и Основание Война , вами розвязанная и в вашей российськой тупости , будите тянуть , ведь не на вашей территории убивают Людей.Козак ты в двойне Предатель родившейся в Украине и убиваешь с кем ходил на Земле.
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09.07.2020 10:53
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ну и ПНХ!...
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09.07.2020 10:47 Відповісти
Посмотрите на это лицо. Лицо типичного "истинного арийца" уверенного в своем превосходстве над "низшими рассамии" (или - "младшими братьями", что одно и то же !) Типичный Кальтенбруннер! Даже гримировать не надо... Пересмотрите "17 мгновений весны"...
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09.07.2020 15:11 Відповісти
И Слава Богу. Переговоры с кацапами хуже самой войны.
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09.07.2020 10:49 Відповісти
Тим більш, якщо головою нашої делегації буде хтось (та майже будь-хто) з Банкової....
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09.07.2020 11:06 Відповісти
А янелох нахвалявся ще раз пасматрєть ***** вглаза.
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09.07.2020 10:50 Відповісти
Идиот , - Причина и Основание Война , вами розвязанная и в вашей российськой тупости , будите тянуть , ведь не на вашей территории убивают Людей.Козак ты в двойне Предатель родившейся в Украине и убиваешь с кем ходил на Земле.
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09.07.2020 10:53 Відповісти
так а де ж обіцяний "кінець війни"?
Порошенка вже рік як нема???
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09.07.2020 10:53 Відповісти
ЗЕбарига наживається на війні.
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09.07.2020 10:56 Відповісти
Имеется ввиду, пока воду в крым не дадут, саммита не будет.
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09.07.2020 11:01 Відповісти
Це, ненароком, не цей кізяк Бабай?
Причин для проведення нормандського саміту в серпні немає, - Козак - Цензор.НЕТ 2770
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09.07.2020 11:29 Відповісти
Козак похож на хищьника из одноименного фильма.) Нам ненужны такие уроды!
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09.07.2020 12:06 Відповісти
буду краток, вангону так сказать....
При Зеленском больше не будет никаких нормандских форматов.
Бубу валять все уже, свои, руские, зебилы и порохоботы (ну мы то понятно)
сценарий прост, свалить страну в яму экономического кризиса и расшатать ситуацию до очередного майдана, а там и новые республики с помощью "братушек" будут возникать.
Зеля реально еще то гамно, имхо
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09.07.2020 12:22 Відповісти
Ну нет, так и не надо!
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09.07.2020 12:26 Відповісти
 
 