Причин для проведення нормандського саміту в серпні немає, - Козак

Заступник глави Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що ніяких підстав для проведення нового нормандського саміту сьогодні немає.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, саміт можна проводити тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх самітів.

"Дедалі більше підозрюю, що це закони українського політичного жанру - демонструвати успіх, видаючи бажане за дійсне", - заявив він.

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