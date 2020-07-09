Причин для проведения нормандского саммита в августе нет, - Козак
Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для проведения нового нормандского саммита сегодня нет.
Об этом он рассказал в интервью изданию ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов.
"Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра - демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное", - заявил он.
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Порошенка вже рік як нема???
При Зеленском больше не будет никаких нормандских форматов.
Бубу валять все уже, свои, руские, зебилы и порохоботы (ну мы то понятно)
сценарий прост, свалить страну в яму экономического кризиса и расшатать ситуацию до очередного майдана, а там и новые республики с помощью "братушек" будут возникать.
Зеля реально еще то гамно, имхо