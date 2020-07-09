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Причин для проведения нормандского саммита в августе нет, - Козак

Причин для проведения нормандского саммита в августе нет, - Козак

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для проведения нового нормандского саммита сегодня нет.

Об этом он рассказал в интервью изданию ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов.

"Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра - демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное", - заявил он.

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саммит (1171) нормандская четверка (1596) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+8
ну и ПНХ!...
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09.07.2020 10:47
+7
И Слава Богу. Переговоры с кацапами хуже самой войны.
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09.07.2020 10:49
+6
Идиот , - Причина и Основание Война , вами розвязанная и в вашей российськой тупости , будите тянуть , ведь не на вашей территории убивают Людей.Козак ты в двойне Предатель родившейся в Украине и убиваешь с кем ходил на Земле.
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09.07.2020 10:53
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ну и ПНХ!...
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09.07.2020 10:47 Ответить
Посмотрите на это лицо. Лицо типичного "истинного арийца" уверенного в своем превосходстве над "низшими рассамии" (или - "младшими братьями", что одно и то же !) Типичный Кальтенбруннер! Даже гримировать не надо... Пересмотрите "17 мгновений весны"...
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09.07.2020 15:11 Ответить
И Слава Богу. Переговоры с кацапами хуже самой войны.
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09.07.2020 10:49 Ответить
Тим більш, якщо головою нашої делегації буде хтось (та майже будь-хто) з Банкової....
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09.07.2020 11:06 Ответить
А янелох нахвалявся ще раз пасматрєть ***** вглаза.
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09.07.2020 10:50 Ответить
Идиот , - Причина и Основание Война , вами розвязанная и в вашей российськой тупости , будите тянуть , ведь не на вашей территории убивают Людей.Козак ты в двойне Предатель родившейся в Украине и убиваешь с кем ходил на Земле.
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09.07.2020 10:53 Ответить
так а де ж обіцяний "кінець війни"?
Порошенка вже рік як нема???
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09.07.2020 10:53 Ответить
ЗЕбарига наживається на війні.
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09.07.2020 10:56 Ответить
Имеется ввиду, пока воду в крым не дадут, саммита не будет.
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09.07.2020 11:01 Ответить
Це, ненароком, не цей кізяк Бабай?
Причин для проведення нормандського саміту в серпні немає, - Козак - Цензор.НЕТ 2770
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09.07.2020 11:29 Ответить
Козак похож на хищьника из одноименного фильма.) Нам ненужны такие уроды!
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09.07.2020 12:06 Ответить
буду краток, вангону так сказать....
При Зеленском больше не будет никаких нормандских форматов.
Бубу валять все уже, свои, руские, зебилы и порохоботы (ну мы то понятно)
сценарий прост, свалить страну в яму экономического кризиса и расшатать ситуацию до очередного майдана, а там и новые республики с помощью "братушек" будут возникать.
Зеля реально еще то гамно, имхо
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09.07.2020 12:22 Ответить
Ну нет, так и не надо!
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09.07.2020 12:26 Ответить
 
 