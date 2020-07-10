Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак

Встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Франция, Германия, Россия) должна состояться в Берлине в ближайшее время. Подобные намерения подтвердили все стороны переговоров.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам главы ОП, это была первая встреча, когда с российской стороны присутствовал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, встреча длилась более 11 часов. "Была непростая встреча, на которой мы прошли по всем вопросам, о которых стороны, лидеры стран Нормандского формата, договорились в конце прошлого года в Париже — что выполнено, что не выполнено", - пояснил он.

"Все подтвердили важность проведения саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен состояться, и как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", — рассказал Ермак.

Для того чтобы это произошло, должны быть соблюдены договоренности сторон, в первую очередь, относительно безопасности, следует из слов главы аппарата президента.

Также Ермак назвал прошедшие переговоры "самыми сильными" с точки зрения поддержки позиций Украины западными партнерами.

Напомним, встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников состоялась 3 июля в Берлине.

