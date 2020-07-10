РУС
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак

Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак

Встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Франция, Германия, Россия) должна состояться в Берлине в ближайшее время. Подобные намерения подтвердили все стороны переговоров.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам главы ОП, это была первая встреча, когда с российской стороны присутствовал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, встреча длилась более 11 часов. "Была непростая встреча, на которой мы прошли по всем вопросам, о которых стороны, лидеры стран Нормандского формата, договорились в конце прошлого года в Париже — что выполнено, что не выполнено", - пояснил он.

"Все подтвердили важность проведения саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен состояться, и как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", — рассказал Ермак.

Для того чтобы это произошло, должны быть соблюдены договоренности сторон, в первую очередь, относительно безопасности, следует из слов главы аппарата президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причин для проведения нормандского саммита в августе нет, - Козак

Также Ермак назвал прошедшие переговоры "самыми сильными" с точки зрения поддержки позиций Украины западными партнерами.

Напомним, встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников состоялась 3 июля в Берлине.

Также читайте: Переговоры на уровне советников глав государств "нормандской четверки" прошли в Берлине "без прорыва"

+15
10.07.2020 23:56
10.07.2020 23:56
+10
Ермака прямо целый день током бьет и выступает и обещает - обещать- наобещанное ...к чему бы это Ермак? ты как прощаешься с нами или вы с Вовой уже билет у Ростов купили????
10.07.2020 23:57
+10
вазелин оманский на..поимел государство продав дом в 5 раз дешевле его рыночной стоимости (по документам естественно). напомню - бубочка токнул домишку за 50 штук зелени. а вот сколько стоят дома у его бывших соседей
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак - Цензор.НЕТ 2290
10.07.2020 23:58
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак - Цензор.НЕТ 9079
10.07.2020 23:56
Нет, он просто еврей обыкновенный...
11.07.2020 00:00
+ Беня особенный , а Рабинович эксклюзивный
11.07.2020 01:56
Вице-премьером по промышленности назначат директора фирмы военного академика из России (обновлено)
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
11.07.2020 00:31
А Ермак говно)
11.07.2020 00:46
Ты ещё досиди эти месяцы...
10.07.2020 23:57
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак - Цензор.НЕТ 3609
11.07.2020 00:00
Ермака прямо целый день током бьет и выступает и обещает - обещать- наобещанное ...к чему бы это Ермак? ты как прощаешься с нами или вы с Вовой уже билет у Ростов купили????
10.07.2020 23:57
два ничтожества нашли друг друга
10.07.2020 23:59
вазелин оманский на..поимел государство продав дом в 5 раз дешевле его рыночной стоимости (по документам естественно). напомню - бубочка токнул домишку за 50 штук зелени. а вот сколько стоят дома у его бывших соседей
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак - Цензор.НЕТ 2290
10.07.2020 23:58
Хазяйственна бубочка. Не то шо барига якийсь..
11.07.2020 00:03
Это такой ход: для начала гонором,а потом в позу. Уже что-то сдали.
10.07.2020 23:59
У нас в стране переворот произошёл? Или конституцию по примеру Эйлат «обнулили»?! Когда?! А то я чёт не в курсе совсем: с каких это пор у нас завхоз стал президентские функции исполнять?
10.07.2020 23:59
С тех пор как некто или нечто руками водит страну.
11.07.2020 07:23
Недорос знов пасмотріт ***** вглаза?
11.07.2020 00:00
Плохие новости для работников Петра : только 8% опрошенньіх украинцев считают , что разговор Порошенко с Путиньім - фейк. Порохоботьі - фас !
11.07.2020 00:05
Так вот кто тут порохоботами руководит - "фас", командует.
11.07.2020 00:10
Хотелось бы узнать статус этого персонажа - старший визирь, или опекун недееспособного недоросля?
11.07.2020 00:08
Приставленный бабушкой беней регент к выжившему из ума торчку- недонаполеону
11.07.2020 00:17
Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы.©

А соевые идиоты этого сайта против!
11.07.2020 00:10
Чекайте! А наче ж було повідомлення, що до виконання попередніх домовленостей немає сенсу збиратися знову. До того ж це казав хтось чи то з німецької сторони, чи то з французької... Чи я знову щось проґавив і якісь вимоги попередньої зустрічі були виконані?
11.07.2020 00:13
То говорил и Лавров , и Грьізлов . А с какой стороньі , не знаю.
11.07.2020 00:14
блин.. кто такой ермак и почему им забита вся новостная лента !? И на каком основании оно ведет переговоры от имени Украины и чет там решает !!!??? Его кто-то выбирал!? Нет !!! И на каком основании оно *** чет там решает!?! Или его фсб назначило !? Но тогда почему народ молчит !?!? Народ - АУ !!!
11.07.2020 00:14
«На рот» занят, ему некогда: ждёт поступления на свои зарплатных карточки 4 штук баксов каждому
11.07.2020 00:18
я думаю скорее всего народ ждет когда окончательно загонят в кацапо-стойло и потом уже будут сильно возмуЩатся на кухнях...
11.07.2020 00:21
Єрмак за посадою - заточувальник олівців та "девочка, сдєлай кофе". Якого ляда він виконує роботу Бубочки, поки той перерізає стрічки?
11.07.2020 00:15
Ты же знаешь ответ задавая вопрос.
11.07.2020 00:17
Узурпация и захват власти?!
11.07.2020 00:19
какая власть у фаната "айкоса"?
11.07.2020 00:27
Ура снова Нормандский саммит!!! Величайший политический лидер современности опять увидит мир в глазах у х%йла!!!

Зеленые идиоты за
11.07.2020 00:16
Пуделя мамы риммы опять любимый хозяин за ухом почешет и за щечку нежно потреплет...
11.07.2020 00:21
жидокацапа фсбешна пнх
11.07.2020 00:17
Снова можно повидаться с Господином, поулыбаться, пошутить вместе...
11.07.2020 00:20
прямой эфир сербия https://www.youtube.com/watch?v=K1cymTbrRmk
11.07.2020 00:21
Оhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3166272466790888&id=100002244977577 том как Зеро трет общие дела с Кабаевой
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002244977577&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAiQrrU1l8aroCxwBI063_NcGT0vNCvLGJa9z5gbXqnzYz86XoDXICOXF5Pwe1f1ErE0dUwrYXYq7f9&hc_ref=ARSjwP7jGGWa2mD_yda3fNoPH-biErlNO-bXPpelPYKKUQ7KJF2Mgv7fL96v6rH82AM&fref=nf Филипп Артуа https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3166272466790888&id=100002244977577 8 июля в 21:35 · А так тоже можно!?Давайте сразу договоримся, во избежание, всё нижеизложенное скорее вопрос, нежели утверждение.Вопрос этот возник у меня ещё в первых числах января этого года, когда я наткнулся в телевизоре на сериал "Папик".Сериал произведён в Украине, премьера была в 2019-ом году, следовательно, киношники меня поправят, производство началось где-то за год - полтора.Ничего, пока такого, но данный сериал я увидел в России, на российском телеканале СТС.Канал развлекательный, сериальный продукт использует качественный и, преимущественно, собственного производства.Повтор контента идёт часто, например сериал "Папик" показали уже три раза, с начала года.Тут и начинаются вопрсыСериал произведён компанией "Студия 95-квартал", основателем и одним из владельцев которой является Владимир Зеленский.Телеканал "СТС" принадлежит группе "СТС Медиа".Сериал является совместным продуктом, или был закуплен на стадии продакшена, тут я не специалист."СТС Медиа" является собственностью "Национальной Медиа Группы" (Россия)."Национальная Медиа Группа" фактически, принадлежит банку ВТБ - г-н Костин, один из "кошельков" путина.Председателем совета директоров в "НМГ" является г-жа Алина Кабаева, известная тем..Да, что уж, всем известная, кто ж не знает старика Кабаева.Исходя из этих, простых, фактов, приходим к простому выводу:
по российскому тв каналу демонстрируется совместный продукт финансового и творческого сотрудничества двух компаний.Дружественного, взаимовыгодного сотрудничества.В момент старта которого, один из партнёров стал сначала кандидатом в Президенты, а потом и Президентом Украины.Что никак не помешало продолжению взаимовыгодных деловых отношений.Добавлю, что "Национальная Медиа Группа", начиная с четырнадцатого года, является производителем наиболее омерзительного, продуцирующего ненависть и вражду контента, направленного против Украины и её народа.Эта корпорация вложила огромные усилия в войну с Украиной, трудилась, разжигая ненависть в россиянах, все эти годы.Годы, в течении которых идёт война, убиты тысячи и тысячи, захвачена врагом, настоящим врагом, значительная часть территории Украины.И этот враг - владелец компании - партнёра г-на Зеленского.Или, я ошибаюсь, и г-н Зеленский ни сном ни духом был о своём бизнесе, а это всё его духовный и финансовый бабушка, г-н (1+1) Коломойский?Но, тогда, как этот г-н запрещает моим друзьям в Украине чистить оружие?Вот можно было так просто?UPD. Этот пост не о г-не Зеленском, он об оружии, средствах и методах, которые используются путинским ОПС в войне с народом Украины.
11.07.2020 00:28
Ермак- кацапская шлюха, ЕРМАЦКА НА ГИЛЯКУ!!!
11.07.2020 00:29
поспішає бо шеф московський за горло бере
11.07.2020 00:44
Крыса сепарская Ермак уже с ****** договорилась видимо
11.07.2020 00:55
Кому кроме кремля нужен твой нормандский формат, падло ты сепарское? Тем более жабоеды с фрицами уже не скрывают что не на нашей стороне и давно мечтают закончить с Украиной чтобы с Кацапстана снять санкции и возобновить торговлю.
11.07.2020 01:01
Я нічого не можу зрозуміти. В Росії кажуть, що ніяких зустрічей не буде, бо по-їхньому Україна не йде на поступки. А Єрмак каже, що зустріч буде. То значить, що Україна пішла на якісь поступки? А ми про це нічого не знаємо.
11.07.2020 01:02
Ермак должен болтаться на осине.
11.07.2020 01:25
"Над Донбассом пролетел российский самолет, похоже, война для властей закончена" - ​Цаплиенко
Россия возобновила гражданские полеты над Украиной, в том числе, над подконтрольными Киеву территориями. Без согласия Киева это было бы невозможно. Однако украинскую общественность об этом не уведомили.

Это было бы невозможно без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась", - возмутился Цаплиенко. --- https://www.dialog.ua/ukraine/211227_1594416403

Нормандський саміт має відбутися в Берліні найближчими місяцями, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4284
11.07.2020 04:14
Потом кацы собьют в качестве повода для агрессии. Оно нам надо?
11.07.2020 07:27
Єрмак отримав методички від ФСБ і організує замість Будапештського Норманський саміт.
11.07.2020 06:52
Саміт , якщо він потрібен , повинен проходити БЕЗ зеєрмаков . А якнайкраще просити США вгамувати парашинських чортів - всі можливості є тільки в американців , як скажуть , так і буде .
11.07.2020 07:29
Ермак отчитался перед своим куратором, что выполнили, что не выполнили. Отчитываются перед кацапами мрази позорные. Для кацапов сейчас главное, чтобы вы воду в крым дали, без этого саммита не будет. Или ермак пообещал дать воду в следующем году, когда переизберут раду и выведут крымский канал из под запрета на приватизацию?
11.07.2020 07:37
Шось Єрмило заштормило..... . Звернули увагу, получив пенделя від кураторакозака і зразу активність проявляє. Мабуть не вкладається в "домовленості".
11.07.2020 08:33
Каждая встреча команды Зе и тем паче самого Вовы криворожского с рашен делегацией и тем более с Вовой питерским, даже в присутствии фрау "газовая труба" и "лягушатника" вызывает тревогу, опасения, неуверенность.. Ведь все мы прекрасно понимаем до чего они там могут " договориться". ( особенно пока в Белом доме сидит фанат Пу и Кима, или по крайней мере их методов правления, духовный и ментальный брат Тампопон)
11.07.2020 08:37
вони там в ОП теж слідкують за новинами. ситуація з зашкарами наберає обертів. тому зараз викатили цей проміжний стан на шляху до "результату". хоча навіщо нам той результат? він нам не на користь. Хтось там вихвалявся планами Б та В - саме час їх оприлюднити, бо існуючий план Г - народу України не сподобався!
12.07.2020 12:33
 
 