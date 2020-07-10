Нормандский саммит должен пройти в Берлине в ближайшие месяцы, - Ермак
Встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Франция, Германия, Россия) должна состояться в Берлине в ближайшее время. Подобные намерения подтвердили все стороны переговоров.
Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По словам главы ОП, это была первая встреча, когда с российской стороны присутствовал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, встреча длилась более 11 часов. "Была непростая встреча, на которой мы прошли по всем вопросам, о которых стороны, лидеры стран Нормандского формата, договорились в конце прошлого года в Париже — что выполнено, что не выполнено", - пояснил он.
"Все подтвердили важность проведения саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен состояться, и как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться", — рассказал Ермак.
Для того чтобы это произошло, должны быть соблюдены договоренности сторон, в первую очередь, относительно безопасности, следует из слов главы аппарата президента.
Также Ермак назвал прошедшие переговоры "самыми сильными" с точки зрения поддержки позиций Украины западными партнерами.
Напомним, встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников состоялась 3 июля в Берлине.
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002244977577&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAiQrrU1l8aroCxwBI063_NcGT0vNCvLGJa9z5gbXqnzYz86XoDXICOXF5Pwe1f1ErE0dUwrYXYq7f9&hc_ref=ARSjwP7jGGWa2mD_yda3fNoPH-biErlNO-bXPpelPYKKUQ7KJF2Mgv7fL96v6rH82AM&fref=nf Филипп Артуа https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3166272466790888&id=100002244977577 8 июля в 21:35 · А так тоже можно!?Давайте сразу договоримся, во избежание, всё нижеизложенное скорее вопрос, нежели утверждение.Вопрос этот возник у меня ещё в первых числах января этого года, когда я наткнулся в телевизоре на сериал "Папик".Сериал произведён в Украине, премьера была в 2019-ом году, следовательно, киношники меня поправят, производство началось где-то за год - полтора.Ничего, пока такого, но данный сериал я увидел в России, на российском телеканале СТС.Канал развлекательный, сериальный продукт использует качественный и, преимущественно, собственного производства.Повтор контента идёт часто, например сериал "Папик" показали уже три раза, с начала года.Тут и начинаются вопрсыСериал произведён компанией "Студия 95-квартал", основателем и одним из владельцев которой является Владимир Зеленский.Телеканал "СТС" принадлежит группе "СТС Медиа".Сериал является совместным продуктом, или был закуплен на стадии продакшена, тут я не специалист."СТС Медиа" является собственностью "Национальной Медиа Группы" (Россия)."Национальная Медиа Группа" фактически, принадлежит банку ВТБ - г-н Костин, один из "кошельков" путина.Председателем совета директоров в "НМГ" является г-жа Алина Кабаева, известная тем..Да, что уж, всем известная, кто ж не знает старика Кабаева.Исходя из этих, простых, фактов, приходим к простому выводу:
по российскому тв каналу демонстрируется совместный продукт финансового и творческого сотрудничества двух компаний.Дружественного, взаимовыгодного сотрудничества.В момент старта которого, один из партнёров стал сначала кандидатом в Президенты, а потом и Президентом Украины.Что никак не помешало продолжению взаимовыгодных деловых отношений.Добавлю, что "Национальная Медиа Группа", начиная с четырнадцатого года, является производителем наиболее омерзительного, продуцирующего ненависть и вражду контента, направленного против Украины и её народа.Эта корпорация вложила огромные усилия в войну с Украиной, трудилась, разжигая ненависть в россиянах, все эти годы.Годы, в течении которых идёт война, убиты тысячи и тысячи, захвачена врагом, настоящим врагом, значительная часть территории Украины.И этот враг - владелец компании - партнёра г-на Зеленского.Или, я ошибаюсь, и г-н Зеленский ни сном ни духом был о своём бизнесе, а это всё его духовный и финансовый бабушка, г-н (1+1) Коломойский?Но, тогда, как этот г-н запрещает моим друзьям в Украине чистить оружие?Вот можно было так просто?UPD. Этот пост не о г-не Зеленском, он об оружии, средствах и методах, которые используются путинским ОПС в войне с народом Украины.
Россия возобновила гражданские полеты над Украиной, в том числе, над подконтрольными Киеву территориями. Без согласия Киева это было бы невозможно. Однако украинскую общественность об этом не уведомили.
Это было бы невозможно без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась", - возмутился Цаплиенко. --- https://www.dialog.ua/ukraine/211227_1594416403