Колишньому заступнику голови Держрибагентства повідомлено про підозру в недостовірному декларуванні на 1,8 млн грн, - НАБУ
НАБУ і САП повідомили колишньому першому заступнику голови Державного агентства рибного господарства України про підозру в декларуванні завідомо недостовірних відомостей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, посадовець у деклараціях за 2016, 2017 та частину 2018 року не зазначив відомості про наявні в нього фінансові зобов’язання на загальну суму, що перевищує 1,8 млн грн.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ст.366-1 КК України.
Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2019 року.
Топ коментарі
+7 Alex_dos
показати весь коментар11.07.2020 02:07 Відповісти Посилання
+5 Ali Hasan
показати весь коментар11.07.2020 02:57 Відповісти Посилання
+5 олег иванов #434516
показати весь коментар11.07.2020 05:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надо было и рыбинспектору сослаться на плохую память.
Фігурант не відмітив "відомості про наявні у нього фінансові зобов'язання на загальну суму".
Я так розумію, що грошей ц нього було недостатньо, от він і взяв кредит чи позику.
Як то до корупції відноситься - велике питання