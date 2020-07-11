УКР
Колишньому заступнику голови Держрибагентства повідомлено про підозру в недостовірному декларуванні на 1,8 млн грн, - НАБУ

Колишньому заступнику голови Держрибагентства повідомлено про підозру в недостовірному декларуванні на 1,8 млн грн, - НАБУ

НАБУ і САП повідомили колишньому першому заступнику голови Державного агентства рибного господарства України про підозру в декларуванні завідомо недостовірних відомостей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, посадовець у деклараціях за 2016, 2017 та частину 2018 року не зазначив відомості про наявні в нього фінансові зобов’язання на загальну суму, що перевищує 1,8 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст.366-1 КК України.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2019 року.

+7
Нет большего браконьера чем рыбинспектор!
показати весь коментар
11.07.2020 02:07 Відповісти
+5
Держрибагество? Чого взагалі існує ця державна контора?
показати весь коментар
11.07.2020 02:57 Відповісти
+5
Хммм..Кое кто 5 млн.грн. забыл вписать в декларацию и ничего страшного не случилось.
Надо было и рыбинспектору сослаться на плохую память.
показати весь коментар
11.07.2020 05:02 Відповісти
Так таки да.Как и нет большего коррупционера чем борец с коррупцией.
показати весь коментар
11.07.2020 05:36 Відповісти
Вот как так каждый чиновник миллионер. судейский прокурорский миллиардер ((( А денег нет кредиты клянчим !!! Может нужно с чиновников и олигархов начинать ? Откуда деньги а то у нас все такие (бизнесмены) по которым уже давно тюрьма плачет !!! Хотя о чем это Я -- сейчас же технокрады у руля
показати весь коментар
11.07.2020 06:25 Відповісти
Контора є,риби нема.
показати весь коментар
11.07.2020 05:04 Відповісти
а был бы этот чувак в партии зеленского, мог бы как архамия-стефанчук, легко декларировать Ламборджини за $3000, элитный дом в конче-заспе за $5000 и у мусорни не было бы вопросов почему так дешево стоит роскошь. кароче, этот чувак лошара.
показати весь коментар
11.07.2020 05:28 Відповісти
Представьте, что это не рыбинспектор, а зеленский. И все. Какие миллионы?
показати весь коментар
11.07.2020 06:55 Відповісти
P.S. Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників. Беднягам на жизнь уже не хватает.
показати весь коментар
11.07.2020 07:23 Відповісти
Рыба дорогая
показати весь коментар
11.07.2020 07:23 Відповісти
Ні про що ...
Фігурант не відмітив "відомості про наявні у нього фінансові зобов'язання на загальну суму".
Я так розумію, що грошей ц нього було недостатньо, от він і взяв кредит чи позику.
Як то до корупції відноситься - велике питання
показати весь коментар
11.07.2020 07:34 Відповісти
Сумму то он указал,но не указал,что это фактически не его деньги и эту сумму +% надо будет вычесть после погашения из общих статков.
показати весь коментар
12.07.2020 08:56 Відповісти
Ещё один "уху евший".
показати весь коментар
11.07.2020 07:52 Відповісти
А нашему дегенерату ЗЕянелоху когда вручат подозрение о незадеклартровании 5 млн. грн.??
показати весь коментар
11.07.2020 08:02 Відповісти
якщо чиновник бере обов'язки на 1, 8 млн грн, то чим він їх виплатив? Це або зарплата захмарна, або хабарі мішками...а людям в зуби тичуть по 2 тис. пенсії.....
показати весь коментар
11.07.2020 08:31 Відповісти
бубочку перевірте, а то як бомж без даху над головою мотається по "дачах" та "конча-заспах"... пропаде...
показати весь коментар
11.07.2020 08:49 Відповісти
Трофейна риба. От тільки рибалка спортивна не передбачає нажаль її піджарку.
показати весь коментар
11.07.2020 09:50 Відповісти
суку на таранку!
показати весь коментар
12.07.2020 08:19 Відповісти
Абырвалг....
показати весь коментар
12.07.2020 09:04 Відповісти
Он честно заработал..по воровским законам..
показати весь коментар
12.07.2020 09:06 Відповісти
 
 