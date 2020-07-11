Колишньому заступнику голови Держрибагентства повідомлено про підозру в недостовірному декларуванні на 1,8 млн грн, - НАБУ

НАБУ і САП повідомили колишньому першому заступнику голови Державного агентства рибного господарства України про підозру в декларуванні завідомо недостовірних відомостей.

За даними слідства, посадовець у деклараціях за 2016, 2017 та частину 2018 року не зазначив відомості про наявні в нього фінансові зобов’язання на загальну суму, що перевищує 1,8 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст.366-1 КК України.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2019 року.

