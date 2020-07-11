Російський літак увійшов у повітряний простір над Донбасом і Харківщиною

У п'ятницю, 10 липня, російський пасажирський літак, який здійснював внутрішній рейс за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, увійшов у повітряний простір України над Луганщиною та Харківщиною. Йдеться про рейс U6346 (SVR346)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані сервісу Flightradar24.

Так, літак летів через територію ОРДЛО, Луганської та Харківської областей. Потім борт увійшов у російський повітряний простір.

Як показує схема прольоту, поблизу Ростова-на-Дону борт повертає на захід і рухається через Україну, де в районі тимчасово окупованих російськими військами міст Брянка та Кадіївка вирівнює курс і далі вже рухається на північ.

Фото: політ російського літака рейсу Анапа - Санкт-Петербург (flightradar24.com)

За даними сервісу, це був Airbus A319-112 компанії "Уральські авіалінії", зареєстрованої в Єкатеринбурзі.

Зазначимо, прольоти територією України для російських літаків заборонені, а рейси через зону бойових дій на Донбасі не здійснює жоден перевізник світу.

Журналісти намагалися з'ясувати, чи були надані відповідні дозволи на політ українською владою, але на момент публікації в Міністерстві оборони і ДП "Украерорух" не виходили на зв'язок. У Державній прикордонній службі повідомили, що такі випадки не належать до зони відповідальності відомства.

