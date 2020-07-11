Российский самолет зашел в воздушное пространство над Донбассом и Харьковщиной

В пятницу, 10 июля, российский пассажирский самолет, который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины над Луганщиной и Харьковщиной. Речь идет о рейсе U6346 (SVR346)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Так, самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей. Затем борт вошел в российское воздушное пространство.

Как показывает схема пролета, вблизи Ростова-на-Дону борт то поворачивает на запад и движется через Украину, где в районе временно оккупированных российскими войсками городов Брянка и Кадиевка выравнивает курс и дальше уже движется на север.

Фото: полет российского самолета рейсом Анапа - Санкт-Петербург (flightradar24.com)

По данным сервиса, это был Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", зарегистрированной в Екатеринбурге.

Отметим, пролеты территории Украины для российских самолетов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.

Журналисты пытались выяснить, были ли предоставлены соответствующие разрешения на полет украинскими властями, но на момент публикации в Министерстве обороны и ГП "Украэрорух" не выходили на связь. В Государственной пограничной службе сообщили, что такие случаи не входят в зону ответственности ведомства.

