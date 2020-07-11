РУС
Российский самолет зашел в воздушное пространство над Донбассом и Харьковщиной

В пятницу, 10 июля, российский пассажирский самолет, который совершал внутренний рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины над Луганщиной и Харьковщиной. Речь идет о рейсе U6346 (SVR346)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Так, самолет летел через территорию ОРДЛО, Луганской и Харьковской областей. Затем борт вошел в российское воздушное пространство.

Как показывает схема пролета, вблизи Ростова-на-Дону борт то поворачивает на запад и движется через Украину, где в районе временно оккупированных российскими войсками городов Брянка и Кадиевка выравнивает курс и дальше уже движется на север.

Фото: полет российского самолета рейсом Анапа - Санкт-Петербург (flightradar24.com)

По данным сервиса, это был Airbus A319-112 компании "Уральские авиалинии", зарегистрированной в Екатеринбурге.

Отметим, пролеты территории Украины для российских самолетов запрещены, а рейсы через зону боевых действий на Донбассе не осуществляет ни один перевозчик мира.

Журналисты пытались выяснить, были ли предоставлены соответствующие разрешения на полет украинскими властями, но на момент публикации в Министерстве обороны и ГП "Украэрорух" не выходили на связь. В Государственной пограничной службе сообщили, что такие случаи не входят в зону ответственности ведомства.

Здається росіска авіація вппрше за шість років возить пасажирів через Україну.
Здобули. Завдяки зеленій владі.
11.07.2020 11:58 Ответить
Кацапи ненавидять Ілона Маска. У тому числі, й за це:
« 11:32, 11 июля 2020. Rogozin «поправил» Маска из-за Королева.
Ранее в июле Маск в Twitter сообщил, что пообщался с семьей Королева. В своем твите глава SpaceX написал фамилию советского конструктора сначала на УКРАИНСКОМ, а потом на русском языке.»
11.07.2020 11:55 Ответить
лично мое мнение
это была проверка готовности украинских ПВО
в эту тему прекрасно ложится УД по клистронам неделю назад.
это не провокация - это подготовка
11.07.2020 12:10 Ответить
Это глюки сервиса, русня его бы сбила с перепугу.
12.07.2020 02:50 Ответить
Это хорошо. Интересно, как отреагирует МО. Пролетел гражданский борт. А потом может и не гражданский. Если выводов не сделают, как было ранее, то чем не повод для обвинения в измене?
12.07.2020 19:09 Ответить
