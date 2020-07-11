УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8775 відвідувачів онлайн
Новини
11 545 28

Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція

Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція

Поліцейські встановлюють обставини ДТП на трасі Одеса-Рені, в якій загинула жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу одеського облуправління поліції, за попередньою інформацією, близько 10:00 на в'їзді до Татарбунарів 45-річна водійка Hyundai не впоралася з керуванням і виїхала з дороги прямо в придорожнє дерево. Унаслідок травмування потерпіла загинула миттєво.

Правоохоронці встановлюють обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Миколаївський прокурор Андрій Крупка загинув у ДТП: під час заміни шини на узбіччі його збила вантажівка. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4529) Одеська область (3439) Нацполіція (15423) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) смерть (6812)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Губи підводила саме, а тут дерево на дорогу вибігло. Ремінь не престібнутий, бо сіська давить, не зручно.
Грубо, зло, але ту є доля правди, до бабки не ходити.
показати весь коментар
11.07.2020 21:17 Відповісти
+3
Для чого зазначати, що це була жінка?
показати весь коментар
11.07.2020 21:04 Відповісти
+3
В дерево въехала, при чём тут лушпайки. На любом авто на скорости въедешь в дерево и вуаля.
показати весь коментар
11.07.2020 21:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого зазначати, що це була жінка?
показати весь коментар
11.07.2020 21:04 Відповісти
Бо так більш патріархально...)
показати весь коментар
11.07.2020 21:22 Відповісти
Хорошо встречки не было...а то трупов могло бы быть больше..
показати весь коментар
11.07.2020 21:06 Відповісти
Безопасность корейских лушпаек из фольги удручает(((
показати весь коментар
11.07.2020 21:16 Відповісти
При чем тут корейские лушпайки? Вон у мотодятлов вообще даже фольги нету. Дело не в этом. Может плохо за рулем стало или еще чего... А может просто беспечность у человека...
показати весь коментар
11.07.2020 21:28 Відповісти
В дерево въехала, при чём тут лушпайки. На любом авто на скорости въедешь в дерево и вуаля.
показати весь коментар
11.07.2020 21:41 Відповісти
И какова вероятность попасть в дерево при расстоянии между деревьями 50 м?
показати весь коментар
11.07.2020 21:45 Відповісти
На самом деле достаточно высокая. Хотя бы посмотреть на статистику аварий "в дерево". При отклонении авто на скорости с дороги на обочину 50 метров - это дело 2х секунд.
показати весь коментар
12.07.2020 00:03 Відповісти
Думаєш, самовбивство?
Не виключено. Але можливі і інші варіанти.
показати весь коментар
12.07.2020 00:40 Відповісти
Ты не так меряешь. 50 м - это если под 90град. к курсу езды

Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 7059
показати весь коментар
12.07.2020 08:58 Відповісти
Корейские "лушпайки" давно давно обогнали не только российский гавнопром, но уже и до японцев добрались.
показати весь коментар
11.07.2020 21:42 Відповісти
На расєї є автопром??? Не смішіть...
показати весь коментар
11.07.2020 22:32 Відповісти
Росії вже не має, ти ще не зрозумів, де-факто ще є, де - юре вже не має.
показати весь коментар
11.07.2020 22:56 Відповісти
То ти щось не зрозумів.... до чого твоя відповідь мені?
показати весь коментар
12.07.2020 14:39 Відповісти
Что вы хотели этим подчеркнуть ,что бы все брали себе стариканов 90 и начала 2000 годов в пределах 3-4 штук ну ладно бы например volvo s60 2010- 2012 или honda akkord тех же годов стоимостью в 10-11 штук баксов , закинули бы как рекламу , я бы только поддержал
показати весь коментар
12.07.2020 00:28 Відповісти
Губи підводила саме, а тут дерево на дорогу вибігло. Ремінь не престібнутий, бо сіська давить, не зручно.
Грубо, зло, але ту є доля правди, до бабки не ходити.
показати весь коментар
11.07.2020 21:17 Відповісти
Дуже смішно. А мужики за кермом без ременя безпеки їздять через те, що їм яйця тисне?
показати весь коментар
12.07.2020 08:27 Відповісти
Ні. Дурники тому що.
До речі, не яйця, а яічки. Це що б Ви знали, прошу.
показати весь коментар
12.07.2020 16:09 Відповісти
Яічкі чи х#р немає різниці. Те що ви написали у попередньому пості просто сексизм.
показати весь коментар
12.07.2020 19:00 Відповісти
Про небіжчиків або добре, або нічого?
показати весь коментар
12.07.2020 19:28 Відповісти
похоже на самоубийство
показати весь коментар
11.07.2020 21:25 Відповісти
Факт - одно дерево на обочине будет на 10км трассы.. И то кто-то поймает
показати весь коментар
11.07.2020 21:44 Відповісти
водітєльКЬІНЯ
показати весь коментар
11.07.2020 21:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6q8d5rLPX4Q Показания очевидцев
показати весь коментар
11.07.2020 22:10 Відповісти
//
Под Киевом 11 июля трагически погиб ветеран добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры», участник АТО Олег Лозинский (позывной «Гризли»). По предварительным данным, Лозинский попал в ДТП и разбился на мотоцикле.
Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 6141 Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 3862

..
показати весь коментар
11.07.2020 22:29 Відповісти
Самогубця?
показати весь коментар
12.07.2020 01:47 Відповісти
 
 