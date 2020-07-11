Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція
Поліцейські встановлюють обставини ДТП на трасі Одеса-Рені, в якій загинула жінка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу одеського облуправління поліції, за попередньою інформацією, близько 10:00 на в'їзді до Татарбунарів 45-річна водійка Hyundai не впоралася з керуванням і виїхала з дороги прямо в придорожнє дерево. Унаслідок травмування потерпіла загинула миттєво.
Правоохоронці встановлюють обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
