Женщина-водитель погибла в ДТП в Одесской области, - полиция

Женщина-водитель погибла в ДТП в Одесской области, - полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Одесса-Рени, в котором погибла женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу одесского облуправления полиции, по предварительной информации, около 10 часов на въезде в Татарбунары 45-летняя водитель Hyundai не справилась с управлением и выехала с дороги прямо в придорожное дерево. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Топ комментарии
+4
Губи підводила саме, а тут дерево на дорогу вибігло. Ремінь не престібнутий, бо сіська давить, не зручно.
Грубо, зло, але ту є доля правди, до бабки не ходити.
11.07.2020 21:17 Ответить
+3
Для чого зазначати, що це була жінка?
11.07.2020 21:04 Ответить
+3
В дерево въехала, при чём тут лушпайки. На любом авто на скорости въедешь в дерево и вуаля.
11.07.2020 21:41 Ответить
Для чого зазначати, що це була жінка?
11.07.2020 21:04 Ответить
Бо так більш патріархально...)
11.07.2020 21:22 Ответить
Хорошо встречки не было...а то трупов могло бы быть больше..
11.07.2020 21:06 Ответить
Безопасность корейских лушпаек из фольги удручает(((
11.07.2020 21:16 Ответить
При чем тут корейские лушпайки? Вон у мотодятлов вообще даже фольги нету. Дело не в этом. Может плохо за рулем стало или еще чего... А может просто беспечность у человека...
11.07.2020 21:28 Ответить
В дерево въехала, при чём тут лушпайки. На любом авто на скорости въедешь в дерево и вуаля.
11.07.2020 21:41 Ответить
И какова вероятность попасть в дерево при расстоянии между деревьями 50 м?
11.07.2020 21:45 Ответить
На самом деле достаточно высокая. Хотя бы посмотреть на статистику аварий "в дерево". При отклонении авто на скорости с дороги на обочину 50 метров - это дело 2х секунд.
12.07.2020 00:03 Ответить
Думаєш, самовбивство?
Не виключено. Але можливі і інші варіанти.
12.07.2020 00:40 Ответить
Ты не так меряешь. 50 м - это если под 90град. к курсу езды

Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 7059
12.07.2020 08:58 Ответить
Корейские "лушпайки" давно давно обогнали не только российский гавнопром, но уже и до японцев добрались.
11.07.2020 21:42 Ответить
На расєї є автопром??? Не смішіть...
11.07.2020 22:32 Ответить
Росії вже не має, ти ще не зрозумів, де-факто ще є, де - юре вже не має.
11.07.2020 22:56 Ответить
То ти щось не зрозумів.... до чого твоя відповідь мені?
12.07.2020 14:39 Ответить
Что вы хотели этим подчеркнуть ,что бы все брали себе стариканов 90 и начала 2000 годов в пределах 3-4 штук ну ладно бы например volvo s60 2010- 2012 или honda akkord тех же годов стоимостью в 10-11 штук баксов , закинули бы как рекламу , я бы только поддержал
12.07.2020 00:28 Ответить
Губи підводила саме, а тут дерево на дорогу вибігло. Ремінь не престібнутий, бо сіська давить, не зручно.
Грубо, зло, але ту є доля правди, до бабки не ходити.
11.07.2020 21:17 Ответить
Дуже смішно. А мужики за кермом без ременя безпеки їздять через те, що їм яйця тисне?
12.07.2020 08:27 Ответить
Ні. Дурники тому що.
До речі, не яйця, а яічки. Це що б Ви знали, прошу.
12.07.2020 16:09 Ответить
Яічкі чи х#р немає різниці. Те що ви написали у попередньому пості просто сексизм.
12.07.2020 19:00 Ответить
Про небіжчиків або добре, або нічого?
12.07.2020 19:28 Ответить
похоже на самоубийство
11.07.2020 21:25 Ответить
Факт - одно дерево на обочине будет на 10км трассы.. И то кто-то поймает
11.07.2020 21:44 Ответить
водітєльКЬІНЯ
11.07.2020 21:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6q8d5rLPX4Q Показания очевидцев
11.07.2020 22:10 Ответить
//
Под Киевом 11 июля трагически погиб ветеран добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры», участник АТО Олег Лозинский (позывной «Гризли»). По предварительным данным, Лозинский попал в ДТП и разбился на мотоцикле.
Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 6141 Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 3862

..
11.07.2020 22:29 Ответить
Самогубця?
12.07.2020 01:47 Ответить
 
 