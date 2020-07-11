Женщина-водитель погибла в ДТП в Одесской области, - полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Одесса-Рени, в котором погибла женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу одесского облуправления полиции, по предварительной информации, около 10 часов на въезде в Татарбунары 45-летняя водитель Hyundai не справилась с управлением и выехала с дороги прямо в придорожное дерево. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Николаевский прокурор Андрей Крупка погиб в ДТП: во время замены шины на обочине его сбил грузовик. ФОТОрепортаж