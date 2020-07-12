Угорщина посилює карантин, в'їзд українцям буде заборонено
Угорщина із середи, 15 липня, вводить нові обмеження на транскордонні поїздки в зв'язку зі сплеском нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в декількох країнах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила в неділю адміністрація прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Згідно з новими правилами, всі угорські громадяни, які повертаються з країн із високим ризиком поширення інфекції, тобто, з "жовтої" і "червоної" зон, повинні будуть пройти медичний огляд на кордоні і відбути карантин.
Те саме стосується іноземців, які прибувають з країн "жовтої" зони. В'їзд іноземців з країн "червоної" зони буде заборонений.
До "червоної" категорії належать, зокрема, балканські країни і Україна, Сербія та Румунія занесені в список "жовтих", а в'їзд із Хорватії поки що не регламентується.
Зони визначаються за ступенем ризику поширення коронавірусу, де "червона" - найнебезпечніша," зелена " - потенційно безпечна.
Водночас водії, що здійснюють вантажні перевезення, транзитні пасажири, а також особи, що прибувають з діловими поїздками, звільняються від обмежень. Однак, наголошується в повідомленні, їх можуть оглянути медпрацівники.
В Угорщині, населення якої становить близько 10 мільйонів людей, станом на неділю було зареєстровано 4 тис.234 випадки захворювання Covid-19 і 595 пов'язаних із ним смертей. У неділю повідомлялося про п'ять нових випадків зараження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, пусть ориентируются на эфимерные тесты.
Кстати, в Сербии ситуация аналогична той, что была в начале карантина и число положительных где то равняется трети от максимального в средине карантина.
Не зря буйствуют, власти использовали карантин для выборов.
В Угорщині на мільйон жителів зроблено майже удвічі більше тестів та вивлено утричі менше випадків коронавірусу. І виборів там зараз ніяких немає... Може в них від "атіпічьно внєбольнічьной пнєвмонії" меше людей вмирає?
А это их касается?
Сейчас Украину планируется включить в "красный список" - стран с наибольшими рисками. Туда также попала Молдова, Беларусь, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, а также страны Азии, Африки и Южной Америки.
При этом Россия, где случаи заражения намного более массовы, отнесена к "желтой" зоне."https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/12/7259083/
Честно очень удивилась
СЕЙЧАС, когда возвращаюсь из Словакии в Киев на машине , я всегда вспоминаю эту фразу
Состояние дорог, непокошенность обочин , фасады домов- это просто жуть ПО СРАВНЕНИЮ с вылизанной Словакией и Венгрией
Кстати и одежда. Украинцы одеваются в основном с базара - а там цветочки и блестки .
Словаки одеваются более сдержано
Вот сами понаблюдайте