Угорщина посилює карантин, в'їзд українцям буде заборонено

Угорщина із середи, 15 липня, вводить нові обмеження на транскордонні поїздки в зв'язку зі сплеском нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в декількох країнах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила в неділю адміністрація прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Згідно з новими правилами, всі угорські громадяни, які повертаються з країн із високим ризиком поширення інфекції, тобто, з "жовтої" і "червоної" зон, повинні будуть пройти медичний огляд на кордоні і відбути карантин.

Те саме стосується іноземців, які прибувають з країн "жовтої" зони. В'їзд іноземців з країн "червоної" зони буде заборонений.

До "червоної" категорії належать, зокрема, балканські країни і Україна, Сербія та Румунія занесені в список "жовтих", а в'їзд із Хорватії поки що не регламентується.

Зони визначаються за ступенем ризику поширення коронавірусу, де "червона" - найнебезпечніша," зелена " - потенційно безпечна.

Водночас водії, що здійснюють вантажні перевезення, транзитні пасажири, а також особи, що прибувають з діловими поїздками, звільняються від обмежень. Однак, наголошується в повідомленні, їх можуть оглянути медпрацівники.

В Угорщині, населення якої становить близько 10 мільйонів людей, станом на неділю було зареєстровано 4 тис.234 випадки захворювання Covid-19 і 595 пов'язаних із ним смертей. У неділю повідомлялося про п'ять нових випадків зараження.

Топ коментарі
+3
Так мадьяры Берегово имеют паспорта Венгрии.
А это их касается?
12.07.2020 16:28 Відповісти
12.07.2020 16:28 Відповісти
+2
не разноси фейки, ковидла на самом деле существует и крайне заразная, ты пишешь про фейк только потому, что в твоем окружении никто не пострадал.
12.07.2020 16:22 Відповісти
12.07.2020 16:22 Відповісти
+2
Лекарство против короновируса реально существует, и называется оно - ИММУНИТЕТ. Когда разговаривал в феврале (!) со знакомой инфекционистом (переселенкой из Донбасса) про первые случаи "опасной инфекции", она рассудительно сказала: "Потенциально опасные вирусы есть и будут, огромное число их еще не изучено - а в Украине и вовсе несерьезное отношение со стороны государства - потому избежать заболевания и последствий можно только ведя здоровый образ жизни и постоянно укрепляя свой иммунитет, в частности, МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА. А то, что начинается - это, как обычно, 50/50 - реальная опасность и информационная война". Кстати, в свое время у нее были хорошие наработки по МИКРОБИОМУ, но когда начала готовить материалы для публикации, и ей навязали СОАВТОРОВ, решила повременить. А что? - Реалии Украины времен чивокуни. Сейчас - не лучше. Так и живем.
12.07.2020 17:14 Відповісти
12.07.2020 17:14 Відповісти
Радій тому , що ти в тому театрі поки глядач , а не актор на сцені .
12.07.2020 16:16 Відповісти
12.07.2020 16:16 Відповісти
Бачиш , вже й перші ознаки агресивності , сходи тест зроби .
12.07.2020 16:26 Відповісти
12.07.2020 16:26 Відповісти
не разноси фейки, ковидла на самом деле существует и крайне заразная, ты пишешь про фейк только потому, что в твоем окружении никто не пострадал.
12.07.2020 16:22 Відповісти
12.07.2020 16:22 Відповісти
Берегово наверно на под лодках катается .
12.07.2020 16:16 Відповісти
12.07.2020 16:16 Відповісти
Гы. В Венгрии смертей от вируса на миллион населения в два раза больше, чем в Украине.
Ну, пусть ориентируются на эфимерные тесты.
Кстати, в Сербии ситуация аналогична той, что была в начале карантина и число положительных где то равняется трети от максимального в средине карантина.
Не зря буйствуют, власти использовали карантин для выборов.
12.07.2020 16:21 Відповісти
12.07.2020 16:21 Відповісти
Це швидше не так про хворобливість мадярів свідчить, як про здоров'я Нашої Статистики.
В Угорщині на мільйон жителів зроблено майже удвічі більше тестів та вивлено утричі менше випадків коронавірусу. І виборів там зараз ніяких немає... Може в них від "атіпічьно внєбольнічьной пнєвмонії" меше людей вмирає?
12.07.2020 17:33 Відповісти
12.07.2020 17:33 Відповісти
Так мадьяры Берегово имеют паспорта Венгрии.
А это их касается?
12.07.2020 16:28 Відповісти
12.07.2020 16:28 Відповісти
У разі "повернення на рідну землю" вони повинні пройтитестування та відбути карантин.
12.07.2020 17:23 Відповісти
12.07.2020 17:23 Відповісти
Неужели им преданности европейским ценностям оказалось недостаточно? Странно, очень странно...
12.07.2020 16:44 Відповісти
12.07.2020 16:44 Відповісти
Лекарство против короновируса реально существует, и называется оно - ИММУНИТЕТ. Когда разговаривал в феврале (!) со знакомой инфекционистом (переселенкой из Донбасса) про первые случаи "опасной инфекции", она рассудительно сказала: "Потенциально опасные вирусы есть и будут, огромное число их еще не изучено - а в Украине и вовсе несерьезное отношение со стороны государства - потому избежать заболевания и последствий можно только ведя здоровый образ жизни и постоянно укрепляя свой иммунитет, в частности, МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА. А то, что начинается - это, как обычно, 50/50 - реальная опасность и информационная война". Кстати, в свое время у нее были хорошие наработки по МИКРОБИОМУ, но когда начала готовить материалы для публикации, и ей навязали СОАВТОРОВ, решила повременить. А что? - Реалии Украины времен чивокуни. Сейчас - не лучше. Так и живем.
12.07.2020 17:14 Відповісти
12.07.2020 17:14 Відповісти
А в нас усі ще тільки на "послаблєніє" й без того не надто обов'язкового карантину чекають - щодня ведуть зворотній відлік, рахуючи число областей, де слабітєльноє ще не подіяло ...
12.07.2020 17:14 Відповісти
12.07.2020 17:14 Відповісти
Не повезло нам с оседями с одной и сдругой стороны к кацапам лучше относятся венгры "В случае стран с "красной" зоны, для завершения карантина необходимо сдача двух тестов.
Сейчас Украину планируется включить в "красный список" - стран с наибольшими рисками. Туда также попала Молдова, Беларусь, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, а также страны Азии, Африки и Южной Америки.
При этом Россия, где случаи заражения намного более массовы, отнесена к "желтой" зоне."https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/12/7259083/
12.07.2020 17:17 Відповісти
12.07.2020 17:17 Відповісти
Так наверно кацапы жти списки и составляют
12.07.2020 18:30 Відповісти
12.07.2020 18:30 Відповісти
Нічого скоро негри і араби до вас приїдуть, вони вже в дорозі і питати вас ніхто не буде....
12.07.2020 17:19 Відповісти
12.07.2020 17:19 Відповісти
Что даже своих цыган не пустят с мадьярскими паспортами которых жестоко заставляют разговаривать по украински?
12.07.2020 17:40 Відповісти
12.07.2020 17:40 Відповісти
Когда-то очень давно , общаясь с одним деловым словаком , я услышала фразу « словаки считают, что за границей Словакии в Украине живут ОДНИ ЦЫГАНЕ»
Честно очень удивилась
СЕЙЧАС, когда возвращаюсь из Словакии в Киев на машине , я всегда вспоминаю эту фразу
Состояние дорог, непокошенность обочин , фасады домов- это просто жуть ПО СРАВНЕНИЮ с вылизанной Словакией и Венгрией
Кстати и одежда. Украинцы одеваются в основном с базара - а там цветочки и блестки .
Словаки одеваются более сдержано
Вот сами понаблюдайте
12.07.2020 18:36 Відповісти
12.07.2020 18:36 Відповісти
 
 