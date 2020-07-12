Угорщина посилює карантин, в'їзд українцям буде заборонено

Угорщина із середи, 15 липня, вводить нові обмеження на транскордонні поїздки в зв'язку зі сплеском нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в декількох країнах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила в неділю адміністрація прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Згідно з новими правилами, всі угорські громадяни, які повертаються з країн із високим ризиком поширення інфекції, тобто, з "жовтої" і "червоної" зон, повинні будуть пройти медичний огляд на кордоні і відбути карантин.

Те саме стосується іноземців, які прибувають з країн "жовтої" зони. В'їзд іноземців з країн "червоної" зони буде заборонений.

До "червоної" категорії належать, зокрема, балканські країни і Україна, Сербія та Румунія занесені в список "жовтих", а в'їзд із Хорватії поки що не регламентується.

Також читайте: 40% іноземців, які приїжджають жити і працювати в Угорщину, - з України, - Центральне статистичне управління

Зони визначаються за ступенем ризику поширення коронавірусу, де "червона" - найнебезпечніша," зелена " - потенційно безпечна.

Водночас водії, що здійснюють вантажні перевезення, транзитні пасажири, а також особи, що прибувають з діловими поїздками, звільняються від обмежень. Однак, наголошується в повідомленні, їх можуть оглянути медпрацівники.

В Угорщині, населення якої становить близько 10 мільйонів людей, станом на неділю було зареєстровано 4 тис.234 випадки захворювання Covid-19 і 595 пов'язаних із ним смертей. У неділю повідомлялося про п'ять нових випадків зараження.