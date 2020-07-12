Венгрия усиливает карантин, въезд украинцам будет запрещен
Венгрия со среды, 15 июля, вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в нескольких странах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила в воскресенье администрация премьер-министра Виктора Орбана.
Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.
То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.
К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется.
Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" - самая опасная, "зеленая" - потенциально не опасна.
Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.
В Венгрии, население которой составляет около 10 миллионов человек, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 4 тыс. 234 случая заболевания Covid-19 и 595 связанных с ним смертей. В воскресенье сообщалось о пяти новых случаях заражения.
Ну, пусть ориентируются на эфимерные тесты.
Кстати, в Сербии ситуация аналогична той, что была в начале карантина и число положительных где то равняется трети от максимального в средине карантина.
Не зря буйствуют, власти использовали карантин для выборов.
В Угорщині на мільйон жителів зроблено майже удвічі більше тестів та вивлено утричі менше випадків коронавірусу. І виборів там зараз ніяких немає... Може в них від "атіпічьно внєбольнічьной пнєвмонії" меше людей вмирає?
А это их касается?
Сейчас Украину планируется включить в "красный список" - стран с наибольшими рисками. Туда также попала Молдова, Беларусь, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, а также страны Азии, Африки и Южной Америки.
При этом Россия, где случаи заражения намного более массовы, отнесена к "желтой" зоне."https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/12/7259083/
Честно очень удивилась
СЕЙЧАС, когда возвращаюсь из Словакии в Киев на машине , я всегда вспоминаю эту фразу
Состояние дорог, непокошенность обочин , фасады домов- это просто жуть ПО СРАВНЕНИЮ с вылизанной Словакией и Венгрией
Кстати и одежда. Украинцы одеваются в основном с базара - а там цветочки и блестки .
Словаки одеваются более сдержано
Вот сами понаблюдайте