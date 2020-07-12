РУС
Венгрия усиливает карантин, въезд украинцам будет запрещен

Венгрия усиливает карантин, въезд украинцам будет запрещен

Венгрия со среды, 15 июля, вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в нескольких странах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила в воскресенье администрация премьер-министра Виктора Орбана.

Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.

Смотрите также: Ни о каких уступках Венгрии речь не идет. Проблемы в наших отношениях могут быть решены на уровне Орбана и Зеленского, - Кулеба. ВИДЕО

К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется.

Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" - самая опасная, "зеленая" - потенциально не опасна.

Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине выявили 678 новых случаев COVID-19

В Венгрии, население которой составляет около 10 миллионов человек, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 4 тыс. 234 случая заболевания Covid-19 и 595 связанных с ним смертей. В воскресенье сообщалось о пяти новых случаях заражения.

+3
Так мадьяры Берегово имеют паспорта Венгрии.
А это их касается?
А это их касается?
показать весь комментарий
12.07.2020 16:28 Ответить
+2
не разноси фейки, ковидла на самом деле существует и крайне заразная, ты пишешь про фейк только потому, что в твоем окружении никто не пострадал.
показать весь комментарий
12.07.2020 16:22 Ответить
+2
Лекарство против короновируса реально существует, и называется оно - ИММУНИТЕТ. Когда разговаривал в феврале (!) со знакомой инфекционистом (переселенкой из Донбасса) про первые случаи "опасной инфекции", она рассудительно сказала: "Потенциально опасные вирусы есть и будут, огромное число их еще не изучено - а в Украине и вовсе несерьезное отношение со стороны государства - потому избежать заболевания и последствий можно только ведя здоровый образ жизни и постоянно укрепляя свой иммунитет, в частности, МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА. А то, что начинается - это, как обычно, 50/50 - реальная опасность и информационная война". Кстати, в свое время у нее были хорошие наработки по МИКРОБИОМУ, но когда начала готовить материалы для публикации, и ей навязали СОАВТОРОВ, решила повременить. А что? - Реалии Украины времен чивокуни. Сейчас - не лучше. Так и живем.
показать весь комментарий
12.07.2020 17:14 Ответить
Радій тому , що ти в тому театрі поки глядач , а не актор на сцені .
показать весь комментарий
12.07.2020 16:16 Ответить
Бачиш , вже й перші ознаки агресивності , сходи тест зроби .
показать весь комментарий
12.07.2020 16:26 Ответить
не разноси фейки, ковидла на самом деле существует и крайне заразная, ты пишешь про фейк только потому, что в твоем окружении никто не пострадал.
показать весь комментарий
12.07.2020 16:22 Ответить
Берегово наверно на под лодках катается .
показать весь комментарий
12.07.2020 16:16 Ответить
Гы. В Венгрии смертей от вируса на миллион населения в два раза больше, чем в Украине.
Ну, пусть ориентируются на эфимерные тесты.
Кстати, в Сербии ситуация аналогична той, что была в начале карантина и число положительных где то равняется трети от максимального в средине карантина.
Не зря буйствуют, власти использовали карантин для выборов.
показать весь комментарий
12.07.2020 16:21 Ответить
Це швидше не так про хворобливість мадярів свідчить, як про здоров'я Нашої Статистики.
В Угорщині на мільйон жителів зроблено майже удвічі більше тестів та вивлено утричі менше випадків коронавірусу. І виборів там зараз ніяких немає... Може в них від "атіпічьно внєбольнічьной пнєвмонії" меше людей вмирає?
показать весь комментарий
12.07.2020 17:33 Ответить
Так мадьяры Берегово имеют паспорта Венгрии.
А это их касается?
А это их касается?
показать весь комментарий
12.07.2020 16:28 Ответить
У разі "повернення на рідну землю" вони повинні пройтитестування та відбути карантин.
показать весь комментарий
12.07.2020 17:23 Ответить
Неужели им преданности европейским ценностям оказалось недостаточно? Странно, очень странно...
показать весь комментарий
12.07.2020 16:44 Ответить
Лекарство против короновируса реально существует, и называется оно - ИММУНИТЕТ. Когда разговаривал в феврале (!) со знакомой инфекционистом (переселенкой из Донбасса) про первые случаи "опасной инфекции", она рассудительно сказала: "Потенциально опасные вирусы есть и будут, огромное число их еще не изучено - а в Украине и вовсе несерьезное отношение со стороны государства - потому избежать заболевания и последствий можно только ведя здоровый образ жизни и постоянно укрепляя свой иммунитет, в частности, МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА. А то, что начинается - это, как обычно, 50/50 - реальная опасность и информационная война". Кстати, в свое время у нее были хорошие наработки по МИКРОБИОМУ, но когда начала готовить материалы для публикации, и ей навязали СОАВТОРОВ, решила повременить. А что? - Реалии Украины времен чивокуни. Сейчас - не лучше. Так и живем.
показать весь комментарий
12.07.2020 17:14 Ответить
А в нас усі ще тільки на "послаблєніє" й без того не надто обов'язкового карантину чекають - щодня ведуть зворотній відлік, рахуючи число областей, де слабітєльноє ще не подіяло ...
показать весь комментарий
12.07.2020 17:14 Ответить
Не повезло нам с оседями с одной и сдругой стороны к кацапам лучше относятся венгры "В случае стран с "красной" зоны, для завершения карантина необходимо сдача двух тестов.
Сейчас Украину планируется включить в "красный список" - стран с наибольшими рисками. Туда также попала Молдова, Беларусь, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, а также страны Азии, Африки и Южной Америки.
При этом Россия, где случаи заражения намного более массовы, отнесена к "желтой" зоне."https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/12/7259083/
показать весь комментарий
12.07.2020 17:17 Ответить
Так наверно кацапы жти списки и составляют
показать весь комментарий
12.07.2020 18:30 Ответить
Нічого скоро негри і араби до вас приїдуть, вони вже в дорозі і питати вас ніхто не буде....
показать весь комментарий
12.07.2020 17:19 Ответить
Что даже своих цыган не пустят с мадьярскими паспортами которых жестоко заставляют разговаривать по украински?
показать весь комментарий
12.07.2020 17:40 Ответить
Когда-то очень давно , общаясь с одним деловым словаком , я услышала фразу « словаки считают, что за границей Словакии в Украине живут ОДНИ ЦЫГАНЕ»
Честно очень удивилась
СЕЙЧАС, когда возвращаюсь из Словакии в Киев на машине , я всегда вспоминаю эту фразу
Состояние дорог, непокошенность обочин , фасады домов- это просто жуть ПО СРАВНЕНИЮ с вылизанной Словакией и Венгрией
Кстати и одежда. Украинцы одеваются в основном с базара - а там цветочки и блестки .
Словаки одеваются более сдержано
Вот сами понаблюдайте
показать весь комментарий
12.07.2020 18:36 Ответить
 
 