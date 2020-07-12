Венгрия усиливает карантин, въезд украинцам будет запрещен

Венгрия со среды, 15 июля, вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в нескольких странах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила в воскресенье администрация премьер-министра Виктора Орбана.

Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.

Смотрите также: Ни о каких уступках Венгрии речь не идет. Проблемы в наших отношениях могут быть решены на уровне Орбана и Зеленского, - Кулеба. ВИДЕО

К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется.

Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" - самая опасная, "зеленая" - потенциально не опасна.

Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине выявили 678 новых случаев COVID-19

В Венгрии, население которой составляет около 10 миллионов человек, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 4 тыс. 234 случая заболевания Covid-19 и 595 связанных с ним смертей. В воскресенье сообщалось о пяти новых случаях заражения.