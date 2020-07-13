Двоє чоловіків потонули за день на Дніпропетровщині, - ДСНС

Опівдні 12 липня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в штучному водоймищі на вулиці Дзеркальна села Краснопілля Чечелівського району міста Дніпро виявили тіло потонулої людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, на місці рятувальники за допомогою спеціального водолазного обладнання обстежили дно. На відстані 4 м від берега і на глибині 2 м виявили у воді чоловіка 1989 року народження без ознак життя.

Тіло доставили на берег і передали поліції.

Цього ж дня о 14:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у річці Дніпро, поблизу вулиці Кубанська Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро чоловік пішов купатися, пірнув і зник.

За допомогою спеціального водолазного обладнання співробітники Служби порятунку обстежили 150 м. кв. дна річки. На відстані 15 м від берегу і глибині 4 м виявлено тіло чоловіка 1969 року народження.