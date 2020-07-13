УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10791 відвідувач онлайн
Новини
2 408 6

Двоє чоловіків потонули за день на Дніпропетровщині, - ДСНС

Двоє чоловіків потонули за день на Дніпропетровщині, - ДСНС

Опівдні 12 липня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в штучному водоймищі на вулиці Дзеркальна села Краснопілля Чечелівського району міста Дніпро виявили тіло потонулої людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, на місці рятувальники за допомогою спеціального водолазного обладнання обстежили дно. На відстані 4 м від берега і на глибині 2 м виявили у воді чоловіка 1989 року народження без ознак життя.

Тіло доставили на берег і передали поліції.

Цього ж дня о 14:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у річці Дніпро, поблизу вулиці Кубанська Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро чоловік пішов купатися, пірнув і зник.

Також читайте: У Києві рятувальники дістали з водойми на Борщагівці тіло жінки, - ДСНС

За допомогою спеціального водолазного обладнання співробітники Служби порятунку обстежили 150 м. кв. дна річки. На відстані 15 м від берегу і глибині 4 м виявлено тіло чоловіка 1969 року народження.

Автор: 

Дніпро (3355) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) ДСНС (5243)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Их не учитывают, по утопленникам у Степанова-Ляшко нет хозяевам отчетности, это же не ковид.
показати весь коментар
13.07.2020 06:31 Відповісти
зате он пітушок ляшко з коханцем на рибалці відпочіває в білих труселях і забродах

https://patrioty.org.ua/politic/piar-tse-vse-i-navit-bilshe-liashko-v-trusakh-pryvitav-ukraintsiv-i-pokazav-svii-dzen-foto-335854.html
показати весь коментар
13.07.2020 06:50 Відповісти
Потрібно введення обовязкового отримання сертифіката на вміння плавати після проходження відповідних курсів. Його повинні мати при собі всі ті, хто знаходиться біля водойми. Без посвідчення, перебувати у водоймах заборонено. Ввести обовязкові курси з плавання для усіх дітей почиаючи з 5-6 років, а значить в кожному місті мають будуватися басейни. За чії кошти? За кошти з різних джерел. Бажано за кошти тих хто ці кошти отримав сумнівним злочинним шляхом, а також за кошти з місцевого бюджету та меценатів та благодійників. За купання в не тверезому стані позбавляти посвідчення тих, хто його має так як це несе небезпеку для життя, як самому алконавту, так і для тих то його почне рятувати. І штрафувати за це у розмірі десь тисяч на 15-20.
показати весь коментар
13.07.2020 07:45 Відповісти
підримуйте петицію №22/100568-еп
показати весь коментар
13.07.2020 07:46 Відповісти
А кто это все будет проверять?
показати весь коментар
13.07.2020 09:37 Відповісти
ЭДИЧЕК,а если человек не хочет плавать и не имеет желания,ему ножки заходить помочить нельзя? Или ребенок лет пяти по пузо воду зайдет? Ты ПОД ЧЕМ Петицию ваял?
показати весь коментар
13.07.2020 09:49 Відповісти
 
 