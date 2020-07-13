Двое мужчин утонули за день на Днепропетровщине, - ГСЧС

В полдень 12 июля в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в искусственном водоеме по улице Зеркальная села Краснополье Чечеловского района города Днепр находится тело утонувшего человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, на месте спасатели с помощью специального водолазного оборудования обследовали дно. На расстоянии 4 м от берега и на глубине 2 м обнаружили в воде мужчину 1989 года рождения без признаков жизни.

Тело доставили на берег и передали полиции.

В этот же день в 14:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в реке Днепр вблизи улицы Кубанская Амур-Нижнеднепровского района города Днепр человек пошел купаться, нырнул и исчез.

С помощью специального водолазного оборудования сотрудники службы спасения обследовали 150 м. кв. дна реки. На расстоянии 15 м от берега и глубине 4 м обнаружено тело мужчины 1969 года.