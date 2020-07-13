РУС
Двое мужчин утонули за день на Днепропетровщине, - ГСЧС

В полдень 12 июля в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в искусственном водоеме по улице Зеркальная села Краснополье Чечеловского района города Днепр находится тело утонувшего человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, на месте спасатели с помощью специального водолазного оборудования обследовали дно. На расстоянии 4 м от берега и на глубине 2 м обнаружили в воде мужчину 1989 года рождения без признаков жизни.

Тело доставили на берег и передали полиции.

В этот же день в 14:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в реке Днепр вблизи улицы Кубанская Амур-Нижнеднепровского района города Днепр человек пошел купаться, нырнул и исчез.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве спасатели достали из водоема на Борщаговке тело женщины, - ГСЧС

С помощью специального водолазного оборудования сотрудники службы спасения обследовали 150 м. кв. дна реки. На расстоянии 15 м от берега и глубине 4 м обнаружено тело мужчины 1969 года.

Автор: 

Днепр (4492) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) ГСЧС (5101)
Их не учитывают, по утопленникам у Степанова-Ляшко нет хозяевам отчетности, это же не ковид.
13.07.2020 06:31 Ответить
зате он пітушок ляшко з коханцем на рибалці відпочіває в білих труселях і забродах

https://patrioty.org.ua/politic/piar-tse-vse-i-navit-bilshe-liashko-v-trusakh-pryvitav-ukraintsiv-i-pokazav-svii-dzen-foto-335854.html
13.07.2020 06:50 Ответить
Потрібно введення обовязкового отримання сертифіката на вміння плавати після проходження відповідних курсів. Його повинні мати при собі всі ті, хто знаходиться біля водойми. Без посвідчення, перебувати у водоймах заборонено. Ввести обовязкові курси з плавання для усіх дітей почиаючи з 5-6 років, а значить в кожному місті мають будуватися басейни. За чії кошти? За кошти з різних джерел. Бажано за кошти тих хто ці кошти отримав сумнівним злочинним шляхом, а також за кошти з місцевого бюджету та меценатів та благодійників. За купання в не тверезому стані позбавляти посвідчення тих, хто його має так як це несе небезпеку для життя, як самому алконавту, так і для тих то його почне рятувати. І штрафувати за це у розмірі десь тисяч на 15-20.
13.07.2020 07:45 Ответить
підримуйте петицію №22/100568-еп
13.07.2020 07:46 Ответить
А кто это все будет проверять?
13.07.2020 09:37 Ответить
ЭДИЧЕК,а если человек не хочет плавать и не имеет желания,ему ножки заходить помочить нельзя? Или ребенок лет пяти по пузо воду зайдет? Ты ПОД ЧЕМ Петицию ваял?
13.07.2020 09:49 Ответить
 
 