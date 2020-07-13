Понад 113 тис. абітурієнтів сьогодні складають ЗНО з біології

Сьогодні, 13 липня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з біології, яке проходитиме понад 113 тисяч абітурієнтів.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.

"Для проходження тесту з біології зареєструвалися 113 895 осіб, для яких створено 7711 аудиторій у 486 пунктах тестування. Тест налічує 50 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 82 бали", - йдеться в повідомленні.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Читайте: Протягом 7-10 днів представимо механізми та умови навчання дітей у новому навчальному році, - Степанов