Более 113 тыс. абитуриентов сегодня сдают ВНО по биологии

Сегодня, 13 июля, состоится внешнее независимое тестирование по биологии, которое будут сдавать более 113 тысяч абитуриентов.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает Цензор.НЕТ.

"Для прохождения теста по биологии зарегистрировались 113 895 человек, для которых созданы 7711 аудиторий в 486 пунктах тестирования. Тест насчитывает 50 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 82 балла", - говорится в сообщении.

Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

Также читайте: В течение 7-10 дней представим механизмы и условия обучения детей в новом учебном году, - Степанов