Дуда перемагає в другому турі президентських виборів у Польщі

Дуда перемагає в другому турі президентських виборів у Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів і залишиться на посаді на другий термін, свідчать попередні результати голосування.

Як заявила Державна виборча комісія Польщі, за підсумками підрахунку 99,69% протоколів Дуду підтримали 51,21% виборців, що прийшли на дільниці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Його опонент, кандидат від опозиції Рафал Тшасковський, програв з незначним відривом і отримав 48,79% голосів. Це означає, що Дуда виграв із перевагою у майже пів мільйона голосів.

Комісія ще не отримала протоколи з 5 виборчих дільниць, але, як зазначив на пресконференції у понеділок вранці представник комісії, кількість непідрахованих голосів не матиме суттєвого впливу на остаточний результат.

Явка на виборах у неділю була рекордною для сучасної Польщі і становила 68,12%.

Зазначимо, цей результат збігається з даними двох екзитполів, які прогнозували Анджею Дуді перемогу з незначним відривом. Зокрема, оприлюднений о другій ночі результат Ipsos давав Дуді 51% підтримки.

Нагадаємо, за результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.

Топ коментарі
+14
"Дурні" пшеки, навіщо вони його обрали, він навіть не наркоман!
показати весь коментар
13.07.2020 09:57 Відповісти
+8
А вони ще не вирішили на кого його міняти... На Бойка чи Шарія, а може відразу на Мертвечука...
показати весь коментар
13.07.2020 10:04 Відповісти
+7
Той випадок, коли не має значення хто переможе, і так видно що не москаль.
показати весь коментар
13.07.2020 09:58 Відповісти
Мои поздравления Поляков с окончанием выборов.И поздравления Дуде.Будем жить!
показати весь коментар
13.07.2020 09:55 Відповісти
Добре, що переміг націоналіст Дуда, а не глобаліст Рафаїл Тш. Цей Тш всіляко підтримує лгбт-свиноту і вважає за потрібне, щоби поляки виплачувати ізраїлю компенсацію за події Другої Світової. Те, що за нього проголосували скільки поляків, демонструє наявність в тій країні великої кількості ідійотів .
показати весь коментар
13.07.2020 10:42 Відповісти
У меня семь внуков ,но я за ЛГБТ..И кто преследует ЛГБТ,у того в голове вавка.Скажи ещё ,что их надо лечить.У Украины больше бед нет,не с чем и не с кем бороться?.Плешфюрер у ворот,по улицам безнаказанно шастают ватники и террористы,кругом анкаголики и наркоманы,невозможно спокойно перейти улицу и поехать с детьми отдохнуть.И всему виной ЛГБТ?.99 й приоритет!
показати весь коментар
13.07.2020 13:52 Відповісти
Цензор, не кладіть віз поперед коні!
Там настільки нікчемна різниця, що перемога обох у межах похибки. При повному підрахунку спокійно може і програти, а ви так категорично стверджуєте...
показати весь коментар
13.07.2020 09:56 Відповісти
Написано-"побеждает", а не "победил". Так что всё нормально.
показати весь коментар
13.07.2020 09:57 Відповісти
Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Як на мене, то це ствердження...
показати весь коментар
13.07.2020 10:01 Відповісти
Комиссия еще не получила протоколы с пяти избирательных участков, но, как отметил на пресс-конференции в понедельник утром представитель комиссии, количество подсчитанных голосов существенно не повлияет на окончательный результат. Источник: https://censor.net/n3207686
показати весь коментар
13.07.2020 10:04 Відповісти
Та я не проти. Просто навіщо так поспішати?
показати весь коментар
13.07.2020 10:06 Відповісти
Ну так сказано-предварительные результаты. Вот когда обработают 100% протоколов, и тамошний ЦИК огласить, тогда да.
показати весь коментар
13.07.2020 10:08 Відповісти
Нє рві сєрдце, чуваг, попий водички, заспокойся і уважно прочитай новину. Президентом Польщі буде націоналіст, а не глобаліст.
показати весь коментар
13.07.2020 10:44 Відповісти
Та мені по боку. Я не за особу пишу.
показати весь коментар
13.07.2020 10:45 Відповісти
99,69% протоколов...и не ясно?
показати весь коментар
13.07.2020 10:52 Відповісти
там різниця менше 1% відсотку.
показати весь коментар
13.07.2020 10:56 Відповісти
Дуже шкода що адекватний політик програв шовіністу. Знову будемо мати 5 років геморою за події минулого...
показати весь коментар
13.07.2020 09:57 Відповісти
Ми будем мати цей геморой, доки спільна комісія не родить спільну історію.
показати весь коментар
13.07.2020 10:03 Відповісти
Правильніше - спільну інтерпретацію. Спільна історія і так є. І змінити її не можна нікому.
показати весь коментар
13.07.2020 11:25 Відповісти
Адекватний політик не може пропагувати й всіляко підтримувати лгбт-свиноту. Першим кроком цього "адекватного" політика був би запуск до Польщі 1-2 мільйонів мусульман.
показати весь коментар
13.07.2020 10:46 Відповісти
"Дурні" пшеки, навіщо вони його обрали, він навіть не наркоман!
показати весь коментар
13.07.2020 09:57 Відповісти
Той випадок, коли не має значення хто переможе, і так видно що не москаль.
показати весь коментар
13.07.2020 09:58 Відповісти
это хорошо.теперь еще Байден в США нужен)и можно драть кацапию
показати весь коментар
13.07.2020 09:59 Відповісти
а собственное горе квартальное чо,менять не надо?
показати весь коментар
13.07.2020 10:02 Відповісти
А вони ще не вирішили на кого його міняти... На Бойка чи Шарія, а може відразу на Мертвечука...
показати весь коментар
13.07.2020 10:04 Відповісти
Да-да, вижилий з розуму деменційний байден, який плутає дружину з сестрою - то є сила! Розчавить пупкіна одним пальцем, як свого часу обама! А іще він збирається легалізувати 11 мільйонів нелегалів, націоналізувати економіку і розпустити поліцію. Класний чувак, ага. Друг берні цандерса.
показати весь коментар
13.07.2020 10:50 Відповісти
Оце і є демократія і змагання. Ате що було рік тому в Україні то захоплення влади зеленою поганню шляхом брехні і маніпуляцій.
показати весь коментар
13.07.2020 11:01 Відповісти
Добра демократія(хліба і видовищ),коли є фундантальні традиційні цінності(хліб треба виростити,а за видовища заплатити).Сьогоднішня демократія нагадує оце:https://www.youtube.com/watch?v=jXQLUVDOhyo
показати весь коментар
13.07.2020 11:40 Відповісти
Поляки бачу не мають мух в голові.
показати весь коментар
13.07.2020 11:51 Відповісти
 
 