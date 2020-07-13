Дуда перемагає в другому турі президентських виборів у Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів і залишиться на посаді на другий термін, свідчать попередні результати голосування.

Як заявила Державна виборча комісія Польщі, за підсумками підрахунку 99,69% протоколів Дуду підтримали 51,21% виборців, що прийшли на дільниці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Його опонент, кандидат від опозиції Рафал Тшасковський, програв з незначним відривом і отримав 48,79% голосів. Це означає, що Дуда виграв із перевагою у майже пів мільйона голосів.

Комісія ще не отримала протоколи з 5 виборчих дільниць, але, як зазначив на пресконференції у понеділок вранці представник комісії, кількість непідрахованих голосів не матиме суттєвого впливу на остаточний результат.

Явка на виборах у неділю була рекордною для сучасної Польщі і становила 68,12%.

Зазначимо, цей результат збігається з даними двох екзитполів, які прогнозували Анджею Дуді перемогу з незначним відривом. Зокрема, оприлюднений о другій ночі результат Ipsos давав Дуді 51% підтримки.

Нагадаємо, за результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.