РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8743 посетителя онлайн
Новости
7 421 26

Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Как заявила Государственная избирательная комиссия Польши, по итогам подсчета 99,69% протоколов Дуду поддержали 51,21% избирателей, пришедших на участки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Его оппонент, кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский, проиграл с незначительным отрывом и получил 48,79% голосов избирателей. Это означает, что Дуда выиграл с преимуществом почти в полмиллиона голосов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время выборов в Польше пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок. Ему грозит 8 лет заключения, - Wiadomości

Комиссия еще не получила протоколы с пяти избирательных участков, но, как отметил на пресс-конференции в понедельник утром представитель комиссии, количество подсчитанных голосов существенно не повлияет на окончательный результат.

Явка на выборах в воскресенье была рекордной для современной Польши и составила 68,12%.

Отметим, что этот результат совпадает с данными двух экзит-полов, которые прогнозировали Анджею Дуде победу с незначительным отрывом. В частности, обнародованный в два часа ночи результат Ipsos давал Дуде 51% поддержки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы президента Польши: По данным экзитпола, Дуда набрал больше 50% голосов

Напомним, по результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, за Тшасковского отдали свои голоса 30,46% избирателей.

Автор: 

выборы (24774) Польша (8611) Дуда Анджей (788)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
"Дурні" пшеки, навіщо вони його обрали, він навіть не наркоман!
показать весь комментарий
13.07.2020 09:57 Ответить
+8
А вони ще не вирішили на кого його міняти... На Бойка чи Шарія, а може відразу на Мертвечука...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:04 Ответить
+7
Той випадок, коли не має значення хто переможе, і так видно що не москаль.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мои поздравления Поляков с окончанием выборов.И поздравления Дуде.Будем жить!
показать весь комментарий
13.07.2020 09:55 Ответить
Добре, що переміг націоналіст Дуда, а не глобаліст Рафаїл Тш. Цей Тш всіляко підтримує лгбт-свиноту і вважає за потрібне, щоби поляки виплачувати ізраїлю компенсацію за події Другої Світової. Те, що за нього проголосували скільки поляків, демонструє наявність в тій країні великої кількості ідійотів .
показать весь комментарий
13.07.2020 10:42 Ответить
У меня семь внуков ,но я за ЛГБТ..И кто преследует ЛГБТ,у того в голове вавка.Скажи ещё ,что их надо лечить.У Украины больше бед нет,не с чем и не с кем бороться?.Плешфюрер у ворот,по улицам безнаказанно шастают ватники и террористы,кругом анкаголики и наркоманы,невозможно спокойно перейти улицу и поехать с детьми отдохнуть.И всему виной ЛГБТ?.99 й приоритет!
показать весь комментарий
13.07.2020 13:52 Ответить
Цензор, не кладіть віз поперед коні!
Там настільки нікчемна різниця, що перемога обох у межах похибки. При повному підрахунку спокійно може і програти, а ви так категорично стверджуєте...
показать весь комментарий
13.07.2020 09:56 Ответить
Написано-"побеждает", а не "победил". Так что всё нормально.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:57 Ответить
Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Як на мене, то це ствердження...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:01 Ответить
Комиссия еще не получила протоколы с пяти избирательных участков, но, как отметил на пресс-конференции в понедельник утром представитель комиссии, количество подсчитанных голосов существенно не повлияет на окончательный результат. Источник: https://censor.net/n3207686
показать весь комментарий
13.07.2020 10:04 Ответить
Та я не проти. Просто навіщо так поспішати?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:06 Ответить
Ну так сказано-предварительные результаты. Вот когда обработают 100% протоколов, и тамошний ЦИК огласить, тогда да.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:08 Ответить
Нє рві сєрдце, чуваг, попий водички, заспокойся і уважно прочитай новину. Президентом Польщі буде націоналіст, а не глобаліст.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:44 Ответить
Та мені по боку. Я не за особу пишу.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:45 Ответить
99,69% протоколов...и не ясно?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:52 Ответить
там різниця менше 1% відсотку.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:56 Ответить
Дуже шкода що адекватний політик програв шовіністу. Знову будемо мати 5 років геморою за події минулого...
показать весь комментарий
13.07.2020 09:57 Ответить
Ми будем мати цей геморой, доки спільна комісія не родить спільну історію.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:03 Ответить
Правильніше - спільну інтерпретацію. Спільна історія і так є. І змінити її не можна нікому.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:25 Ответить
Адекватний політик не може пропагувати й всіляко підтримувати лгбт-свиноту. Першим кроком цього "адекватного" політика був би запуск до Польщі 1-2 мільйонів мусульман.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:46 Ответить
"Дурні" пшеки, навіщо вони його обрали, він навіть не наркоман!
показать весь комментарий
13.07.2020 09:57 Ответить
Той випадок, коли не має значення хто переможе, і так видно що не москаль.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:58 Ответить
это хорошо.теперь еще Байден в США нужен)и можно драть кацапию
показать весь комментарий
13.07.2020 09:59 Ответить
а собственное горе квартальное чо,менять не надо?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:02 Ответить
А вони ще не вирішили на кого його міняти... На Бойка чи Шарія, а може відразу на Мертвечука...
показать весь комментарий
13.07.2020 10:04 Ответить
Да-да, вижилий з розуму деменційний байден, який плутає дружину з сестрою - то є сила! Розчавить пупкіна одним пальцем, як свого часу обама! А іще він збирається легалізувати 11 мільйонів нелегалів, націоналізувати економіку і розпустити поліцію. Класний чувак, ага. Друг берні цандерса.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:50 Ответить
Оце і є демократія і змагання. Ате що було рік тому в Україні то захоплення влади зеленою поганню шляхом брехні і маніпуляцій.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:01 Ответить
Добра демократія(хліба і видовищ),коли є фундантальні традиційні цінності(хліб треба виростити,а за видовища заплатити).Сьогоднішня демократія нагадує оце:https://www.youtube.com/watch?v=jXQLUVDOhyo
показать весь комментарий
13.07.2020 11:40 Ответить
Поляки бачу не мають мух в голові.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:51 Ответить
 
 