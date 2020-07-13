Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Как заявила Государственная избирательная комиссия Польши, по итогам подсчета 99,69% протоколов Дуду поддержали 51,21% избирателей, пришедших на участки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Его оппонент, кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский, проиграл с незначительным отрывом и получил 48,79% голосов избирателей. Это означает, что Дуда выиграл с преимуществом почти в полмиллиона голосов.

Комиссия еще не получила протоколы с пяти избирательных участков, но, как отметил на пресс-конференции в понедельник утром представитель комиссии, количество подсчитанных голосов существенно не повлияет на окончательный результат.

Явка на выборах в воскресенье была рекордной для современной Польши и составила 68,12%.

Отметим, что этот результат совпадает с данными двух экзит-полов, которые прогнозировали Анджею Дуде победу с незначительным отрывом. В частности, обнародованный в два часа ночи результат Ipsos давал Дуде 51% поддержки.

Напомним, по результатам первого тура Дуда получил 43,5% голосов, за Тшасковского отдали свои голоса 30,46% избирателей.