Пожежа в Одесі: відселення потребують 38 місцевих жителів

В Одесі через пожежу в триповерховому будинку 1814 року побудови, який виник 12 липня в Приморському районі міста на вул. Буніна, відселення потребують 38 жителів. Зараз їх тимчасово переселили в базу відпочинку "Мрія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку 12 липня о 14:33. Однак вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття між третім поверхом і горищем на площі 700 кв м.

Жертв і постраждалих унаслідок пожежі немає.

Як повідомлялося 12 липня, в центрі Одеси загорівся житловий будинок 1814 року побудови.

