УКР
Новини Пожежі в Україні
Пожежа в Одесі: відселення потребують 38 місцевих жителів

В Одесі через пожежу в триповерховому будинку 1814 року побудови, який виник 12 липня в Приморському районі міста на вул. Буніна, відселення потребують 38 жителів. Зараз їх тимчасово переселили в базу відпочинку "Мрія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку 12 липня о 14:33. Однак вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття між третім поверхом і горищем на площі 700 кв м.

Жертв і постраждалих унаслідок пожежі немає.

Як повідомлялося 12 липня, в центрі Одеси загорівся житловий будинок 1814 року побудови.

Також дивіться: У центрі Одеси горить житловий будинок 1814 року побудови, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одеса (5599) пожежа (4404)
Вова, їдь до путіна.
13.07.2020 10:57 Відповісти
Чушь не говорите. Тогда ещё скажите, что Виктория сгорела из-за того, что Порошенко ленточку перерезал. Вы , как бабки суеверные.
13.07.2020 11:05 Відповісти
А разве не так? Вот Сейчас Порошенко нет, и в Виктории пожаров нет! Отрицать очевидное вам бессмысленно.
13.07.2020 11:14 Відповісти
Я в приметы не верю. А вот порохоботы все смешали в кучу - и приметы и веру в Бога
13.07.2020 11:23 Відповісти
От бачите як підтверджуєтся проста істина - тільки мокнеш зеленського, зразу реакція - А Порошенко..... Ви можете пояснити це явище?))
13.07.2020 11:35 Відповісти
Тепер на місці цього старого будинку, буде хмарочос, 40 поверхів.
13.07.2020 11:44 Відповісти
целенаправленно разрушается и выжигается старая Одесса....на освободившейся земле настроят новых ТРЦ
13.07.2020 10:58 Відповісти
Янелоха в Одесу більше пускайте, шкода місто.
13.07.2020 11:28 Відповісти
1814 вы шотам курите это хрущевка
13.07.2020 17:10 Відповісти
 
 