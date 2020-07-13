РУС
Пожар в Одессе: в отселении нуждаются 38 местных жителей

В Одессе из-за пожара в трехэтажном доме 1814 года постройки, который возник 12 июля в Приморском районе города на ул. Бунина, в отселении нуждаются 38 жителей. Сейчас их временно переселили в базу отдыха "Мечта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар в жилом доме 12 июля в 14:33. Однако огонь успел уничтожить кровлю и перекрытия между третьим этажом и чердаком на площади 700 кв м.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщалось 12 июля, в центре Одессы загорелся жилой дом 1814 года постройки.

Вова, їдь до путіна.
13.07.2020 10:57 Ответить
Чушь не говорите. Тогда ещё скажите, что Виктория сгорела из-за того, что Порошенко ленточку перерезал. Вы , как бабки суеверные.
13.07.2020 11:05 Ответить
А разве не так? Вот Сейчас Порошенко нет, и в Виктории пожаров нет! Отрицать очевидное вам бессмысленно.
13.07.2020 11:14 Ответить
Я в приметы не верю. А вот порохоботы все смешали в кучу - и приметы и веру в Бога
13.07.2020 11:23 Ответить
От бачите як підтверджуєтся проста істина - тільки мокнеш зеленського, зразу реакція - А Порошенко..... Ви можете пояснити це явище?))
13.07.2020 11:35 Ответить
Тепер на місці цього старого будинку, буде хмарочос, 40 поверхів.
13.07.2020 11:44 Ответить
целенаправленно разрушается и выжигается старая Одесса....на освободившейся земле настроят новых ТРЦ
13.07.2020 10:58 Ответить
Янелоха в Одесу більше пускайте, шкода місто.
13.07.2020 11:28 Ответить
1814 вы шотам курите это хрущевка
13.07.2020 17:10 Ответить
 
 