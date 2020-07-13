Пожар в Одессе: в отселении нуждаются 38 местных жителей

В Одессе из-за пожара в трехэтажном доме 1814 года постройки, который возник 12 июля в Приморском районе города на ул. Бунина, в отселении нуждаются 38 жителей. Сейчас их временно переселили в базу отдыха "Мечта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар в жилом доме 12 июля в 14:33. Однако огонь успел уничтожить кровлю и перекрытия между третьим этажом и чердаком на площади 700 кв м.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщалось 12 июля, в центре Одессы загорелся жилой дом 1814 года постройки.

