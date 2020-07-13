1 965 9
Пожар в Одессе: в отселении нуждаются 38 местных жителей
В Одессе из-за пожара в трехэтажном доме 1814 года постройки, который возник 12 июля в Приморском районе города на ул. Бунина, в отселении нуждаются 38 жителей. Сейчас их временно переселили в базу отдыха "Мечта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар в жилом доме 12 июля в 14:33. Однако огонь успел уничтожить кровлю и перекрытия между третьим этажом и чердаком на площади 700 кв м.
Отмечается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Как сообщалось 12 июля, в центре Одессы загорелся жилой дом 1814 года постройки.
Oljik
13.07.2020 10:57
Татьяна Лайф
13.07.2020 11:05
Petr Ovich #472853
13.07.2020 11:14
Татьяна Лайф
13.07.2020 11:23
Oljik
13.07.2020 11:35
Igor L
13.07.2020 11:44
Kolja Stambulskij
13.07.2020 10:58
irenka ko
13.07.2020 11:28
Денис Ахмедьянов
13.07.2020 17:10
