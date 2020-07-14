Жінка задушила 10-річного сина і вчинила самогубство в Харкові, - поліція
Поліцейські встановлюють обставини смерті жінки і дитини в Новобаварському районі Харкова. За попередніми даними, громадянка задушила свого 10-річного сина, після чого вчинила самогубство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
Інформація про подію в будинку надійшла в Новобаварський відділ поліції 13 липня близько 20:10.
Попередньо, 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени і померла від втрати крові. У ході огляду приміщення виявлено передсмертну записку, яку залишила загибла.
Інформацію зареєстровано в Єдиному реєстрі обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Огляд місця події триває, з'ясовуються всі обставини.
Захотела убить себя - забери с собой хотя бы одного достойного проходимца!
Хотя критерии оценки возможно будут другие
Ребенок - не женская собственность, ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Вы тупая овца, оправдывающая убийство ребенка мнимой виной мнимого мужчины.
Но еще раз повторю - у нас сейчас гендерное равенство, нефик на мужиков все валить!
Мабуть ваш заклик слід сформулювати так: "Чоловіки, не робіть дітей хворим на голову".
Хоча я знаю приклади, коли шизофренічкам рекомендували завести дитину "з медичними цілями", нібито процес вагітності та годування грудьми позитивно діє на психіку...
Але ж цей "позитивний вплив" через 10 років закінчується - і от результат...
Насправді, я знаю випадок, коли абсолютно нормальна жінка покінчила життя самогубством, хоча на щастя нікого не вбила, залишивши маленьку доньку та чоловіка. В неї була хвилина слабкість внаслідок колосального стресу та перевтоми. Їй не пощастило, бо в критичний момент біля неї не було жодної людини, яка би могла її підтримати.
А если таки есть муж, то вопросов ещё больше. Возможно избивал, издевался...и таких, извините mудаков хватает.
Поэтому я и говорю- если женщина несчастна, виноват мужчина.
Батько дитини міг бути де завгодно.
Він міг бути в рейсі (моряк, далекобійник). Він міг бути на заробітках. Він міг бути у в'язниці. Він міг бути в АТО. Він міг загинути давно чи нещодавно. Вона сама могла його прогнати. Батько міг нічого не знати про дитину. Вона сама могла не знати, хто батько, якщо було багато кандидатів. Вона могла завагітнити після штучного запліднення. Вона могла не знати, де батько, якщо це була випадкова зустріч. Вона могла не знати, хто батько, якщо в п'яному угарі не пам'ятала де та з ким...
Перелічувати далі?
Але винний в усьому її новий чоловік - правда ж?