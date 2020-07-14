Жінка задушила 10-річного сина і вчинила самогубство в Харкові, - поліція

Поліцейські встановлюють обставини смерті жінки і дитини в Новобаварському районі Харкова. За попередніми даними, громадянка задушила свого 10-річного сина, після чого вчинила самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація про подію в будинку надійшла в Новобаварський відділ поліції 13 липня близько 20:10.

Попередньо, 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени і померла від втрати крові. У ході огляду приміщення виявлено передсмертну записку, яку залишила загибла.

Інформацію зареєстровано в Єдиному реєстрі обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Огляд місця події триває, з'ясовуються всі обставини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано підозрюваного у вбивстві священнослужителя, скоєному в Києві 5 років тому