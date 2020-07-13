Затримано підозрюваного у вбивстві священнослужителя, скоєному в Києві 5 років тому

Прокуратура міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУНП в м.Києві розкрила умисне вбивство священнослужителя однієї з православних церков, вчинене п'ять років тому.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Прокуратури міста Києва.

Це вбивство було скоєно в ніч на 26 липня 2015 року в під'їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграда.

"Відповідно до матеріалів слідства, дві невідомі особи двічі вистрелили в священнослужителя, влучивши йому в голову. Після скоєного зловмисники покинули місце злочину, заволодівши особистими речами потерпілого.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями правоохоронці встановили одного із нападників. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності", - повідомили в прокуратурі.

Затриманому повідомлено про підозру за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

За клопотанням прокуратури Шевченківський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється особа спільника.

Нагадаємо, після того, що сталося були опубліковані фотороботи підозрюваних.

