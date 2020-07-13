Задержан подозреваемый в убийстве священнослужителя, совершенном в Киеве 5 лет назад

Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением ГУНП в г. Киеве раскрыто умышленное убийство священнослужителя одной из православных церквей, совершенное пять лет назад.

Об этом Цензор. НЕТ сообщили в пресс-службе Прокуратуры города Киева.

Это убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда.

"Согласно материалам следствия, двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего.

Проведенными следственными (розыскными) действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности",- сообщили в прокуратуре.

Задержанному сообщено о подозрении по п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливается личность сообщника.

Напомним, после случившегося были опубликованы фотороботы подозреваемых.