Женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой в Харькове, - полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Новобаварском районе Харькова. По предварительным данным, гражданка задушила своего 10-летнего сына, после чего покончила с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о происшествии в доме поступила в Новобаварский отдел полиции 13 июля около 20:10.

Предварительно, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови. В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Утром в Харькове посреди улицы задержали голую женщину, которая несла в пакете отрезанную голову, - полиция. ФОТО 18+