Женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой в Харькове, - полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Новобаварском районе Харькова. По предварительным данным, гражданка задушила своего 10-летнего сына, после чего покончила с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о происшествии в доме поступила в Новобаварский отдел полиции 13 июля около 20:10.

Предварительно, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови. В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства.

+10
Завод"Новая Бавария" был построен в селе Григоровка Харьковского уезда в 1872 немецким пивоваром Гершгаймером.
14.07.2020 08:00 Ответить
+7
Пью чай,читаю новости и коменты.Я живой и целый ,а хлопцев убили на московско -украинской войне и они НИКОГДА больше не будут пить чай.
14.07.2020 08:36 Ответить
+6
Может у нее кредиты были которые она погасить не могла. Такие суицыди сейчас сплошь и рядом. С приходом зеленских коллекторы ещё больше звереть начали. Можешь загуглить.
14.07.2020 08:24 Ответить
В Кернесії якась аномалія, як не голо ви відрізають своїм дітям то душать.
14.07.2020 07:47 Ответить
Может у нее кредиты были которые она погасить не могла. Такие суицыди сейчас сплошь и рядом. С приходом зеленских коллекторы ещё больше звереть начали. Можешь загуглить.
14.07.2020 08:24 Ответить
У порохотронутых такая же логика как и у путиноидов. Могут свою боль Зе приплести даже к сорнякам на огороде. Какие же вы убогие, что Пе, что Зе.
14.07.2020 11:22 Ответить
Новобаварском районе...це так ще при Гітлері назвали?
14.07.2020 07:52 Ответить
Завод"Новая Бавария" был построен в селе Григоровка Харьковского уезда в 1872 немецким пивоваром Гершгаймером.
14.07.2020 08:00 Ответить
Это проклятый Зе переименовал, чтобы новое дело на Сивопчолого открыть
14.07.2020 11:23 Ответить
Зачем невинное дитя отправила на тот свет?!
Захотела убить себя - забери с собой хотя бы одного достойного проходимца!
Хотя критерии оценки возможно будут другие
14.07.2020 08:17 Ответить
не здивуюся, якщо до такого психічного стану довела людину держава шляхом низької зарплати, високих тарифів на комунальне, безробіття, тощо, можливо колектори замучили, бо держава на їх роботу не звертає уваги....
14.07.2020 08:26 Ответить
Ненормальних вистачає по всьому світі. У схожих випадках завжди причиною буває алкоголь, помста чоловікові за те, що покинув. Як завжди страждають діти. Пила, гуляла, працювати не хотіла. Може, дитина зробила їй зауваження під п'яну руку. Бо нормальні матері і у скрутній ситуації виховували дітей хорошими людьми.
14.07.2020 09:03 Ответить
Пью чай,читаю новости и коменты.Я живой и целый ,а хлопцев убили на московско -украинской войне и они НИКОГДА больше не будут пить чай.
14.07.2020 08:36 Ответить
Закройте комментарии, пожалуйста!!!!! Пишут мерзости и всякую хрень, политику приплетают. А тут горе человеческое, отчаяние. Во всем мужики виноваты! Если женщина несчастна, виноват мужчина. Царство Небесное! Жесть!
14.07.2020 09:00 Ответить
Если равенство, то забота о детях тоже поровну, так? Но большинство детей женщины тянут сами, мужчины даже алименты не платят, прячутся, не говоря уже об их участии в воспитании, этим они вообще не занимаются. Получается у женщин тройная физ. и псих. нагрузка- и работа, и дети, и дом. Где же равенство? Это хуже рабства.
14.07.2020 09:54 Ответить
Если она убила своего ребёнка, то значит она его не любила.
14.07.2020 10:16 Ответить
Ну это по- вашему, узкому, мужскому суждению. А она просто забрала любимого ребенка с собой, видно никому он на этом свете был не нужен, кроме мамы.
14.07.2020 10:41 Ответить
Кто это решил за ребенка?
Ребенок - не женская собственность, ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Вы тупая овца, оправдывающая убийство ребенка мнимой виной мнимого мужчины.
14.07.2020 10:51 Ответить
Давайте без оскорблений, не переходите на личности, а то я тоже могу, мало не покажется. Моё мнение что кто- то довел несчастную своим равнодушием, безответственностью, а может быть и насилием. Глубокое отчаяние, стресс, безысходность, нервный срыв, тупиковая ситуация, приводят к суицидам. И кто-то в этом виноват помимо самой женщины. В таких случаях могут с собой забирать и детей, кстати мужчины тоже так поступают, но их мотивация в основном - месть жене.
14.07.2020 13:16 Ответить
таки да, таки тупая овца.
14.07.2020 20:38 Ответить
Меня и брата бросил батя *****,,,, мне 6 было брату 4,,,, и мама нас поставила на ноги ,,, потому что по другому не могла,,,, это ***** пыталось отсудить пол квартиры ещё,,,, ну нечего пережили ничего ублюдку не досталось ,,,все живы и здоровы слава богу,,,,. Так что дело тут не только в мужиках
26.07.2020 22:49 Ответить
Ну ладно, допустим виноват мужчина. Но ребёнка то зачем было убивать? Такое могла сделать только сумасшедшая шиза.
14.07.2020 09:49 Ответить
зашибись!
14.07.2020 10:49 Ответить
Это порохоботы, так что ничего не поделаешь. Они будут страдать и унижаться под любой новостью
14.07.2020 11:26 Ответить
Шо то Светлана комменты удаляют.
Но еще раз повторю - у нас сейчас гендерное равенство, нефик на мужиков все валить!
14.07.2020 13:32 Ответить
а если мужчина несчастен, виновата женщина? Какая интересная логика. А кто виноват, если несчастны и мужчина, и женщина? А что делать, когда найдем виноватого?
14.07.2020 20:43 Ответить
Мужики, не женитесь на психически больных женщинах! Потому что потом страдают дети.
14.07.2020 09:25 Ответить
десь написали про психічну хворобу ? ...хоча 73% точно хворі на голову як і решта тих хто молився на всю цю олігархічну кодлу ...тому здорових в цій країні немає
14.07.2020 09:47 Ответить
73% - умственно отсталые инфантилы. А у этой женщины - шизофрения или скорее биполярка. Дети таких матерей являются их заложниками и находятся в опасности.
14.07.2020 09:51 Ответить
Судя по цензору, все 73% торчат тут
14.07.2020 11:24 Ответить
Як я зрозумів, жили вони вдвох, тож про її чоловіка не йдеться.
Мабуть ваш заклик слід сформулювати так: "Чоловіки, не робіть дітей хворим на голову".
Хоча я знаю приклади, коли шизофренічкам рекомендували завести дитину "з медичними цілями", нібито процес вагітності та годування грудьми позитивно діє на психіку...
Але ж цей "позитивний вплив" через 10 років закінчується - і от результат...
Насправді, я знаю випадок, коли абсолютно нормальна жінка покінчила життя самогубством, хоча на щастя нікого не вбила, залишивши маленьку доньку та чоловіка. В неї була хвилина слабкість внаслідок колосального стресу та перевтоми. Їй не пощастило, бо в критичний момент біля неї не було жодної людини, яка би могла її підтримати.
14.07.2020 09:57 Ответить
Она от святого духа родила? Значит как ребенка сделать так она ему во всём подходила и больная не была?!?! И где он теперь, если они "жили вдвох"? Где отец-то???? Где его поддержка, підтримка?
А если таки есть муж, то вопросов ещё больше. Возможно избивал, издевался...и таких, извините mудаков хватает.
Поэтому я и говорю- если женщина несчастна, виноват мужчина.
14.07.2020 10:16 Ответить
Ви зациклені на парадигмі "Всі чоловіки - сво..."
Батько дитини міг бути де завгодно.
Він міг бути в рейсі (моряк, далекобійник). Він міг бути на заробітках. Він міг бути у в'язниці. Він міг бути в АТО. Він міг загинути давно чи нещодавно. Вона сама могла його прогнати. Батько міг нічого не знати про дитину. Вона сама могла не знати, хто батько, якщо було багато кандидатів. Вона могла завагітнити після штучного запліднення. Вона могла не знати, де батько, якщо це була випадкова зустріч. Вона могла не знати, хто батько, якщо в п'яному угарі не пам'ятала де та з ким...
Перелічувати далі?
14.07.2020 10:39 Ответить
Мог, якби... Всё у вас так вот, где угодно, как угодно... А женшина по вашему должна быть всегда рядом, она за всё в ответе, она всё должна и всем обязана ???)))), она просто обречена, зависима, где же равенство???? Уже даже и шлюху из несчастной сделали.... Браво! Мужики в своем амплуа, находят миллион оправданий своей безответственности перед собственными детьми.
14.07.2020 10:49 Ответить
Жінка задушила 10-річного сина і вчинила самогубство в Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 9158 https://censor.net/user/397592 Светлана, я, обычно, поддерживаю Вас, но не в этом случае. Никакого оправдания убийству ребенка нет и убил его не отец, а родная мать. Это, скорее всего, психическое заболевание и никаких других причин нет.
14.07.2020 11:54 Ответить
Понятное дело что сдвиг по фазе произошёл, но всему есть причина.
14.07.2020 13:06 Ответить
З вашим "зсувом" вбік виправдання будь-яких дій будь-яких жінок ви, мабуть, виправдаєте і ту жінку, що залишила на 10 днів одних в квартирі двох дітей 2-х та 3-х років і пішла до свого нового чоловіка (з тих, що ви так ненавидіте). Діти почали їсти мило та кімнатні рослини. Старшу дівчинку врятували, а от молодшого - ні.
Але винний в усьому її новий чоловік - правда ж?
14.07.2020 19:35 Ответить
Валентине, ось Вам і відповідь: "абсолютно нормальна жінка покінчила життя самогубством через хвилинну слабкість внаслідок колосального стресу та перевтоми,... в критичний момент біля неі не було жодної людини, яка би могла її підтримати." Я правильно цитую? Мені сумно, що у нормальної жінки, у якої була дитина і чоловік наче б то був, не було жодної підтримки. Ми з чоловіком одне для одного - найближчі люди і найкращі друзі. І колосальних стресів за життя мали достатньо.
06.09.2020 22:58 Ответить
Блдская нищета даже святую доведет до убиийства. Пусть будут прокляты наши мироеды и их холуи , эта кровь им зачтется.
14.07.2020 10:12 Ответить
Лише хвора психіка на таке здатна.
14.07.2020 11:47 Ответить
На скільки збагачуються у нас олігархи щороку... Скільки батьків вдаються до вбивства дітей та самогубства через те, жувуть у такому мороку...
14.07.2020 14:09 Ответить
 
 