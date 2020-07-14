Женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой в Харькове, - полиция
Полицейские устанавливают обстоятельства смерти женщины и ребенка в Новобаварском районе Харькова. По предварительным данным, гражданка задушила своего 10-летнего сына, после чего покончила с собой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Информация о происшествии в доме поступила в Новобаварский отдел полиции 13 июля около 20:10.
Предварительно, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови. В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая.
Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства.
Захотела убить себя - забери с собой хотя бы одного достойного проходимца!
Хотя критерии оценки возможно будут другие
Ребенок - не женская собственность, ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Вы тупая овца, оправдывающая убийство ребенка мнимой виной мнимого мужчины.
Но еще раз повторю - у нас сейчас гендерное равенство, нефик на мужиков все валить!
Мабуть ваш заклик слід сформулювати так: "Чоловіки, не робіть дітей хворим на голову".
Хоча я знаю приклади, коли шизофренічкам рекомендували завести дитину "з медичними цілями", нібито процес вагітності та годування грудьми позитивно діє на психіку...
Але ж цей "позитивний вплив" через 10 років закінчується - і от результат...
Насправді, я знаю випадок, коли абсолютно нормальна жінка покінчила життя самогубством, хоча на щастя нікого не вбила, залишивши маленьку доньку та чоловіка. В неї була хвилина слабкість внаслідок колосального стресу та перевтоми. Їй не пощастило, бо в критичний момент біля неї не було жодної людини, яка би могла її підтримати.
А если таки есть муж, то вопросов ещё больше. Возможно избивал, издевался...и таких, извините mудаков хватает.
Поэтому я и говорю- если женщина несчастна, виноват мужчина.
Батько дитини міг бути де завгодно.
Він міг бути в рейсі (моряк, далекобійник). Він міг бути на заробітках. Він міг бути у в'язниці. Він міг бути в АТО. Він міг загинути давно чи нещодавно. Вона сама могла його прогнати. Батько міг нічого не знати про дитину. Вона сама могла не знати, хто батько, якщо було багато кандидатів. Вона могла завагітнити після штучного запліднення. Вона могла не знати, де батько, якщо це була випадкова зустріч. Вона могла не знати, хто батько, якщо в п'яному угарі не пам'ятала де та з ким...
Перелічувати далі?
Але винний в усьому її новий чоловік - правда ж?