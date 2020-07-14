УКР
Джуліані використовував карту України без Криму для Youtube-ролика. ФОТО

Адвокат американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані використовував карту України без Криму для обкладинки свого ролика на Youtube-каналі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Джуліані в Youtube.

"Обрізану" карту можна побачити в матеріалі під назвою "Обама і Байден блокують розслідування зникнення 5,3 млрд доларів США", опублікованому на днях.

Джуліані використовував карту України без Криму для Youtube-ролика 01

Ексдепутат Сергій Лещенко зазначає, що подібна публікація "неповноцінної" карти України, крім порушення закону України, також суперечить підходу державних органів США і принципам, зафіксованим в резолюції Генасамблеї ООН №A / RES / 68/262 від 27 березня 2014 року.

Читайте також: "Ексміністра охорони здоров'я Криму" Михальчевського засуджено до 10 років ув'язнення за держзраду

+19
деньги не пахнут, видимо кремляди не скупятся ....
14.07.2020 09:47 Відповісти
+7
З Луценко лажа, він потрохи був другом Юща, Деркача і Пороха, зрадив усіх.
14.07.2020 10:01 Відповісти
+6
Вау!!!
А что там во время войны между Карфагеном и Римом творилось?
14.07.2020 09:55 Відповісти
а я вижу, ты шапочку из фольги не снимаешь.. так и спишь в ней..
14.07.2020 10:05 Відповісти
деньги не пахнут, видимо кремляди не скупятся ....
14.07.2020 09:47 Відповісти
А, это который снял кино про Луценко, где тот файтинг виз рашн тэнкс бай грэнэйдс, помню, как же...
14.07.2020 09:48 Відповісти
З Луценко лажа, він потрохи був другом Юща, Деркача і Пороха, зрадив усіх.
14.07.2020 10:01 Відповісти
А перед тим ще й Мороза... Хоча той теж зрадив і перебіг до ригляків, коли було вигідно.
14.07.2020 10:07 Відповісти
очень толстый намёк от Трампа и его комады ...
14.07.2020 09:49 Відповісти
А другие команды не на тоже намекали когда отказались выполнять будапетский меморандум?
14.07.2020 09:52 Відповісти
Он наверно думает что Украина в Африке, судя по уровню развитию и коррупции в Украине.
14.07.2020 09:53 Відповісти
По таким критериям он должен думать что засрашка на Марсе.
14.07.2020 11:45 Відповісти
За пять лет было столько намеков, что я перестал их считать и удивляться.
14.07.2020 09:56 Відповісти
А о чём сам ролик?
14.07.2020 09:50 Відповісти
В 1845 США анексували Техас у Мексики.
14.07.2020 09:51 Відповісти
Вау!!!
А что там во время войны между Карфагеном и Римом творилось?
14.07.2020 09:55 Відповісти
Ви теж любите чуже брати.
14.07.2020 09:56 Відповісти
А при конкістадорах, так взагалі згадувати страшно!
14.07.2020 10:17 Відповісти
А до этого испанцы у ацтеков. А ранее кроманьонцы победили неандертальцев, или как-то так.
14.07.2020 10:00 Відповісти
Нічого що Техас був незалежний з 1836 року, і його незалежність було визнано США, Францією і Британією?
14.07.2020 10:04 Відповісти
Був та загув )
14.07.2020 13:28 Відповісти
Розстріляти!!! ................... або повішати.
14.07.2020 09:51 Відповісти
Адвоката американского президента?.... да ему здесь разве что ботинки не вылизывают...а может и вылизывают - в сети ходили слухи о его странных предпочтениях... Источник: https://censor.net/n3207913
14.07.2020 10:21 Відповісти
Заради ціковості загуглив Ukraine в пошуці картинок. Всюди мапа Україна з Кримом. Тобто випадково так "помилитися" неможливо.
14.07.2020 09:58 Відповісти
Пока Запад не будет шарахаться от мысли оскорбить украинцев, как негров, евреев или геев, так все и будет продолжаться.

Нам не надо пенять на зеркало, а не быть банановой республикой. Понятно, что нашим президентам плевать, что у Пети, что у Зели - квартиры в Лондоне, там будут жить их дети и внуки (и уже живут) Я лично, что мог, в инете откомментил. Но это должны быть международные иски, причем за шовинизм,дискриминацию и пособничество фашизму.
14.07.2020 09:58 Відповісти
Дивись декларації і там ти не побачиш нерухомість порошенко в Лондоні. Тому ти і троль платний і брехун.
14.07.2020 10:15 Відповісти
А где сын Порошенко в Лондоне живет, в общаге? И в Испании нет недвижимости у Пети? Лондон я привел как абстрактную поговорку, "я уеду жить в Лондон"
14.07.2020 10:21 Відповісти
То есть, ты "просто, пёрднул...". И какая цена твоему "высеру"?...
14.07.2020 10:28 Відповісти
Саша Порошенко учит экономику в UCL - University College London. Женя Порошенко - факультет "Анимация" в вузе University of the Arts in London. Сути не меняет моих слов.

Смысл твоих оскорблений? Три ребенка постоянно живут в Лондоне, ты мне тут втираешь дичь.

Хочешь что-то сказать, напиши мне в фейсбук. Посмотрим, какой ты храбрец.
14.07.2020 11:39 Відповісти
А орендувати кімнату,квартиру,будинок ні,не доля,обов'язково купувати для тимчасового проживання.
14.07.2020 12:31 Відповісти
Добавить в миротворец и запретить въезд!
14.07.2020 10:01 Відповісти
Тебя, что-ли, батрак "внутриМКАДовский", "узкоязычный"? Обосрался ты со своей "серебряной медалью" за "украинско-английскую школу"...
14.07.2020 10:26 Відповісти
Это ты пытаешься плюнуть в меня дерьмом.
Не долетает! Побольше в рот набирай.
14.07.2020 12:21 Відповісти
В рот дерьма больше набирай... Опровергни больше меня, по сути... Жду...
14.07.2020 19:36 Відповісти
Прикормленные для США это хуже всякой эпидемии
14.07.2020 10:06 Відповісти
Байдена бубочка так и не смог зах-ть,вот и ответка
14.07.2020 10:13 Відповісти
нож в спину...
14.07.2020 10:18 Відповісти
все элементарно,у власти в США рыжий клоун, в Украине зеленый клоун наркоман
14.07.2020 10:21 Відповісти
В ютубе столько всего найти можно, ужос
14.07.2020 10:21 Відповісти
Объявить Джулиани персоной нон грата. И под угрозой увольнения запретить гос чиновникам Украины любого уровня любые контакты с ним.
14.07.2020 10:29 Відповісти
а вдруг Трамп победит?-)
14.07.2020 10:32 Відповісти
По барабану.. Козлов нужно называть козлами.
14.07.2020 10:52 Відповісти
Да тут вы правы к сожалению, политика действительно устроенна по другому. Взять вашего " теску" Богдана, союз по факту принесший первоначальную победу, это был союз с Крымским ханом, за что при уходе орды в Крым, после окончания боевых действий, им позволили в Украине набрать бесчисленное количество ясыря и угнать в рабство тысячи и тысячи украинцев.. Да политика устроенна " по другому".., это точно...
15.07.2020 12:59 Відповісти
В ролике о разграблении американской помощи на 5 лярдов$...
14.07.2020 10:43 Відповісти
******* дает сигнал рашке что трамп их!
14.07.2020 10:43 Відповісти
Ще трохи про географію...

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158591898578953?__tn__=-R Оксана Забужко, 13.07.2020
Гм. "Луцька область", кажете?
Кияни ж пам'ятають цей шиболет ще з часів Майдану, коли - відразу після 1 грудня - почали з'являтися в юрбі страннєнькіє мальчікі з "русскім говором" (ще до гіркінців!), і одного з них (потім його ідентифікували, якийсь дрібний бандючок з Ульяновська) зловили були на провокації й привели в прес-центр, оточили й допитували на камери:
- Ну вы же не местный, вы же русский, по говору слышно!
- Нет, я украинец!
- Хорошо, назовите центр Волынской области?
Коротка пауза, схарапуджений пошук очима:
- Центр Волынской области? Волынск!
..................
Схоже, в президентській прес-службі тепер сидять оті фсбшні тітушки (яка б паскудна не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).Тобто, в Кремлі тупо грають нам той самий сценарій. Леґітимного вже оточили й готуються вивозити? Патрушев із хто-там-тепер-замість-Клюєва уже зустрілись і запили могорич? ©

https://www.obozrevatel.com/person/oksana-zabuzhko.htm Джуліані використовував карту України без Криму для Youtube-ролика - Цензор.НЕТ 8999
14.07.2020 10:45 Відповісти
Вот сейчас пленки Деркача и вылезут Зебилу боком.
14.07.2020 14:28 Відповісти
а что тут удивительного, он холуй трампа, а трамп перед пуйлом ссытся.
14.07.2020 14:49 Відповісти
а что тут удивительного, он холуй трампа, а трамп перед пуйлом ссытся.
14.07.2020 14:49 Відповісти
Ничего крамольного , в отношении к Украине, в этой картинке нет, просто Джулиани лишний раз напомнил и подтвердил слова Трампа, что Обама помог Путину в захвате Крыма
14.07.2020 16:31 Відповісти
Нічого дивного, гугл та Apple теж показують Україну без Криму.
15.07.2020 01:15 Відповісти
 
 