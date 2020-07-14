Джуліані використовував карту України без Криму для Youtube-ролика. ФОТО

Адвокат американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані використовував карту України без Криму для обкладинки свого ролика на Youtube-каналі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Джуліані в Youtube.

"Обрізану" карту можна побачити в матеріалі під назвою "Обама і Байден блокують розслідування зникнення 5,3 млрд доларів США", опублікованому на днях.

Ексдепутат Сергій Лещенко зазначає, що подібна публікація "неповноцінної" карти України, крім порушення закону України, також суперечить підходу державних органів США і принципам, зафіксованим в резолюції Генасамблеї ООН №A / RES / 68/262 від 27 березня 2014 року.

