Джуліані використовував карту України без Криму для Youtube-ролика. ФОТО
Адвокат американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані використовував карту України без Криму для обкладинки свого ролика на Youtube-каналі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Джуліані в Youtube.
"Обрізану" карту можна побачити в матеріалі під назвою "Обама і Байден блокують розслідування зникнення 5,3 млрд доларів США", опублікованому на днях.
А что там во время войны между Карфагеном и Римом творилось?
Нам не надо пенять на зеркало, а не быть банановой республикой. Понятно, что нашим президентам плевать, что у Пети, что у Зели - квартиры в Лондоне, там будут жить их дети и внуки (и уже живут) Я лично, что мог, в инете откомментил. Но это должны быть международные иски, причем за шовинизм,дискриминацию и пособничество фашизму.
Смысл твоих оскорблений? Три ребенка постоянно живут в Лондоне, ты мне тут втираешь дичь.
Хочешь что-то сказать, напиши мне в фейсбук. Посмотрим, какой ты храбрец.
Не долетает! Побольше в рот набирай.
клоуннаркоман
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158591898578953?__tn__=-R Оксана Забужко, 13.07.2020
Гм. "Луцька область", кажете?
Кияни ж пам'ятають цей шиболет ще з часів Майдану, коли - відразу після 1 грудня - почали з'являтися в юрбі страннєнькіє мальчікі з "русскім говором" (ще до гіркінців!), і одного з них (потім його ідентифікували, якийсь дрібний бандючок з Ульяновська) зловили були на провокації й привели в прес-центр, оточили й допитували на камери:
- Ну вы же не местный, вы же русский, по говору слышно!
- Нет, я украинец!
- Хорошо, назовите центр Волынской области?
Коротка пауза, схарапуджений пошук очима:
- Центр Волынской области? Волынск!
..................
Схоже, в президентській прес-службі тепер сидять оті фсбшні тітушки (яка б паскудна не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).Тобто, в Кремлі тупо грають нам той самий сценарій. Леґітимного вже оточили й готуються вивозити? Патрушев із хто-там-тепер-замість-Клюєва уже зустрілись і запили могорич? ©
https://www.obozrevatel.com/person/oksana-zabuzhko.htm