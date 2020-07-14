Джулиани использовал карту Украины без Крыма для Youtube-ролика. ФОТО

Адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани использовал карту Украины без Крыма для обложки своего ролика на Youtube-канале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Джулиани в Youtube.

"Обрезанную" карту можно увидеть в материале под названием "Обама и Байден блокируют расследование исчезновения 5,3 млрд долларов США", опубликованном на днях.

Экс-депутат Сергей Лещенко отмечает, что подобная публикация "неполноценной" карты Украины кроме нарушения закона Украины, также противоречит подходу государственных органов США и принципам, зафиксированным в резолюции Генассамблеи ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года.

