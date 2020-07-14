Джулиани использовал карту Украины без Крыма для Youtube-ролика. ФОТО
Адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани использовал карту Украины без Крыма для обложки своего ролика на Youtube-канале.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Джулиани в Youtube.
"Обрезанную" карту можно увидеть в материале под названием "Обама и Байден блокируют расследование исчезновения 5,3 млрд долларов США", опубликованном на днях.
Экс-депутат Сергей Лещенко отмечает, что подобная публикация "неполноценной" карты Украины кроме нарушения закона Украины, также противоречит подходу государственных органов США и принципам, зафиксированным в резолюции Генассамблеи ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года.
Топ комментарии
+19 senia
показать весь комментарий14.07.2020 09:47 Ответить Ссылка
+7 буков
показать весь комментарий14.07.2020 10:01 Ответить Ссылка
+6 Ex Donchanin
показать весь комментарий14.07.2020 09:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А что там во время войны между Карфагеном и Римом творилось?
Нам не надо пенять на зеркало, а не быть банановой республикой. Понятно, что нашим президентам плевать, что у Пети, что у Зели - квартиры в Лондоне, там будут жить их дети и внуки (и уже живут) Я лично, что мог, в инете откомментил. Но это должны быть международные иски, причем за шовинизм,дискриминацию и пособничество фашизму.
Смысл твоих оскорблений? Три ребенка постоянно живут в Лондоне, ты мне тут втираешь дичь.
Хочешь что-то сказать, напиши мне в фейсбук. Посмотрим, какой ты храбрец.
Не долетает! Побольше в рот набирай.
клоуннаркоман
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158591898578953?__tn__=-R Оксана Забужко, 13.07.2020
Гм. "Луцька область", кажете?
Кияни ж пам'ятають цей шиболет ще з часів Майдану, коли - відразу після 1 грудня - почали з'являтися в юрбі страннєнькіє мальчікі з "русскім говором" (ще до гіркінців!), і одного з них (потім його ідентифікували, якийсь дрібний бандючок з Ульяновська) зловили були на провокації й привели в прес-центр, оточили й допитували на камери:
- Ну вы же не местный, вы же русский, по говору слышно!
- Нет, я украинец!
- Хорошо, назовите центр Волынской области?
Коротка пауза, схарапуджений пошук очима:
- Центр Волынской области? Волынск!
..................
Схоже, в президентській прес-службі тепер сидять оті фсбшні тітушки (яка б паскудна не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).Тобто, в Кремлі тупо грають нам той самий сценарій. Леґітимного вже оточили й готуються вивозити? Патрушев із хто-там-тепер-замість-Клюєва уже зустрілись і запили могорич? ©
https://www.obozrevatel.com/person/oksana-zabuzhko.htm