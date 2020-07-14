Зеленський подякував прем'єру Хорватії Пленковичу за розуміння необхідності переглянути обмеження на в'їзд у країну українських туристів

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Хорватії Андрію Пленковичу за розуміння необхідності перегляду обмежень для українських туристів.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Андрію Пленковичу за розуміння необхідності переглянути умови для українських туристів, запроваджені у зв’язку з COVID-19. Hvala lepo! Хорватія стала одним з туристичних "магнітів" для наших громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Хорватія вирішила, що громадяни третіх країн мають проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію. Зокрема, це стосується і громадян України.

Також читайте: Для реалізації проєкту "Велике будівництво" потрібен "чіткий план", - Зеленський