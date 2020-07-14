УКР
Зеленський подякував прем'єру Хорватії Пленковичу за розуміння необхідності переглянути обмеження на в'їзд у країну українських туристів

Зеленський подякував прем'єру Хорватії Пленковичу за розуміння необхідності переглянути обмеження на в'їзд у країну українських туристів

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Хорватії Андрію Пленковичу за розуміння необхідності перегляду обмежень для українських туристів.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Андрію Пленковичу за розуміння необхідності переглянути умови для українських туристів, запроваджені у зв’язку з COVID-19. Hvala lepo! Хорватія стала одним з туристичних "магнітів" для наших громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Хорватія вирішила, що громадяни третіх країн мають проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію. Зокрема, це стосується і громадян України.

Також читайте: Для реалізації проєкту "Велике будівництво" потрібен "чіткий план", - Зеленський

Зеленський Володимир (25203) Хорватія (309) Пленкович Андрій (41)
Зеленский поблагодарил премьера Хорватии Пленковича за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов - Цензор.НЕТ 222
14.07.2020 13:22 Відповісти
А что хрипленький скажет по поводу подло убитых наших военных???
14.07.2020 13:24 Відповісти
он благодарит за обязательную 14 дневную изоляцию вместо свободного въезда? Или я чего то не понимаю, или этот зебил совсем охренел
14.07.2020 13:24 Відповісти
14.07.2020 13:22 Відповісти
Крізіс в моїй жизні закончівся!
Начався стабіліздєць!
14.07.2020 13:24 Відповісти
100 РЕАЛЬНОСТЬ У НЕГО СОЛДАТЫ УБИТЫ

А ОН ВРЕМЕНИ НЕ НАШЕЛ ВЫСКАЗАТЬСЯ ОБ ЭТОМ
ВМЕСТО ЭТОГО ОЧЕРЕДНОЙ ПУСТОЙ ВИДОСИК НЕ О ЧЕМ
14.07.2020 13:29 Відповісти
Перекрестное опыление ковидом...
Выживет сильнейший...
14.07.2020 13:23 Відповісти
он благодарит за обязательную 14 дневную изоляцию вместо свободного въезда? Или я чего то не понимаю, или этот зебил совсем охренел
14.07.2020 13:24 Відповісти
Какаяразница
14.07.2020 13:25 Відповісти
Тоже читаю и думаю, совсем кукуха поехала у осла.
14.07.2020 14:03 Відповісти
при наличии нестарого (48 часов) отрицательного ПЦР-теста в Хорватию можно въехать на машине без обсервации, то же самолетом.
14.07.2020 14:12 Відповісти
я въезжал в конце июня, на 10 дней, не требовалось ни теста, ни визы - только биометрический украинский паспорт и свободно едь куда хочешь.
14.07.2020 14:59 Відповісти
это стартовало с 11.07.
14.07.2020 15:18 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 13:24 Відповісти
Зеленский поблагодарил премьера Хорватии Пленковича за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов - Цензор.НЕТ 7557
14.07.2020 13:30 Відповісти
То він за що подякував ,що тепер не пускають??????
14.07.2020 13:24 Відповісти
Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя

делом займись балабол
14.07.2020 13:25 Відповісти
А х.уйлу він вже подякував за кацапських туристів?
14.07.2020 13:30 Відповісти
А чего не на коленях?!
14.07.2020 13:51 Відповісти
Подякував за можливість заробітку хорватами на туристах з України ?
14.07.2020 14:08 Відповісти
Я чего-то не понимаю. 2 недели назад был в Хорватии, въезд по украинскому биометрическому паспорту безвизовый, никакого карантина. Сейчас Хорватия ввела 14-дневный карантин.
За что оно благодарит?
14.07.2020 14:57 Відповісти
за то что хотя бы с тестом въехать можно, могли вообще закрыть
14.07.2020 16:14 Відповісти
вот это новость - поблагодарил за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов . Вова какие туристы в стране СРАКА. Кто сочиняет этот набор слов.
14.07.2020 16:07 Відповісти
Hvala lepo это на сербском, хорваты используют иековицу и женский род: Hvala lijepa!
14.07.2020 18:59 Відповісти
 
 