Зеленский поблагодарил премьера Хорватии Пленковича за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за понимание необходимости пересмотра ограничений для украинских туристов.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенных в связи с COVID-19. Hvala lepo! Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для наших граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Хорватия решила, что граждане третьих стран должны будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. В частности, это касается и граждан Украины.

