Зеленский поблагодарил премьера Хорватии Пленковича за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича за понимание необходимости пересмотра ограничений для украинских туристов.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенных в связи с COVID-19. Hvala lepo! Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для наших граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Хорватия решила, что граждане третьих стран должны будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. В частности, это касается и граждан Украины.

Топ комментарии
+12
14.07.2020 13:22 Ответить
+7
А что хрипленький скажет по поводу подло убитых наших военных???
14.07.2020 13:24 Ответить
+5
он благодарит за обязательную 14 дневную изоляцию вместо свободного въезда? Или я чего то не понимаю, или этот зебил совсем охренел
14.07.2020 13:24 Ответить
14.07.2020 13:22 Ответить
Крізіс в моїй жизні закончівся!
Начався стабіліздєць!
14.07.2020 13:24 Ответить
100 РЕАЛЬНОСТЬ У НЕГО СОЛДАТЫ УБИТЫ

А ОН ВРЕМЕНИ НЕ НАШЕЛ ВЫСКАЗАТЬСЯ ОБ ЭТОМ
ВМЕСТО ЭТОГО ОЧЕРЕДНОЙ ПУСТОЙ ВИДОСИК НЕ О ЧЕМ
14.07.2020 13:29 Ответить
Перекрестное опыление ковидом...
Выживет сильнейший...
14.07.2020 13:23 Ответить
он благодарит за обязательную 14 дневную изоляцию вместо свободного въезда? Или я чего то не понимаю, или этот зебил совсем охренел
14.07.2020 13:24 Ответить
Какаяразница
14.07.2020 13:25 Ответить
Тоже читаю и думаю, совсем кукуха поехала у осла.
14.07.2020 14:03 Ответить
при наличии нестарого (48 часов) отрицательного ПЦР-теста в Хорватию можно въехать на машине без обсервации, то же самолетом.
14.07.2020 14:12 Ответить
я въезжал в конце июня, на 10 дней, не требовалось ни теста, ни визы - только биометрический украинский паспорт и свободно едь куда хочешь.
14.07.2020 14:59 Ответить
это стартовало с 11.07.
14.07.2020 15:18 Ответить
А что хрипленький скажет по поводу подло убитых наших военных???
14.07.2020 13:24 Ответить
Зеленский поблагодарил премьера Хорватии Пленковича за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов - Цензор.НЕТ 7557
14.07.2020 13:30 Ответить
То він за що подякував ,що тепер не пускають??????
14.07.2020 13:24 Ответить
Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя

делом займись балабол
14.07.2020 13:25 Ответить
А х.уйлу він вже подякував за кацапських туристів?
14.07.2020 13:30 Ответить
А чего не на коленях?!
14.07.2020 13:51 Ответить
Подякував за можливість заробітку хорватами на туристах з України ?
14.07.2020 14:08 Ответить
Я чего-то не понимаю. 2 недели назад был в Хорватии, въезд по украинскому биометрическому паспорту безвизовый, никакого карантина. Сейчас Хорватия ввела 14-дневный карантин.
За что оно благодарит?
14.07.2020 14:57 Ответить
за то что хотя бы с тестом въехать можно, могли вообще закрыть
14.07.2020 16:14 Ответить
вот это новость - поблагодарил за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов . Вова какие туристы в стране СРАКА. Кто сочиняет этот набор слов.
14.07.2020 16:07 Ответить
Hvala lepo это на сербском, хорваты используют иековицу и женский род: Hvala lijepa!
14.07.2020 18:59 Ответить
 
 