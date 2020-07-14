Озброєну банду квартирних злодіїв затримали в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Дніпрі поліцейські затримали банду квартирних злодіїв, причетних до серії крадіжок на території Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи входили троє жителів міста Дніпро, віком від 23 до 34 років. Зловмисники шляхом підбору ключа і віджимання вікон проникали в квартири і здійснювали крадіжку цінного майна. Після скоєння злочину чоловіки залишали місце події на автомобілі OPEL Vectra B (іноземної реєстрації).
13 липня оперативники кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції, із залученням поліцейських полку поліції особливого призначення затримали трьох фігурантів злочинної групи.
Того ж дня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і в автомобілі злодіїв. В результаті слідчих дій поліцейські вилучили травматичний пістолет Макаров, пістолет EKOL MAJOR, патрони, гранату Ф-1, запал із маркуванням УЗРГМ-2, ніж, ювелірні вироби, годинники, золоті вироби, заставні на вже збуті в ломбарди викрадені речі.
Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какой суд еще нужен, если поймали в чужой квартире?
Президент України https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський підписав закон про передачу Вищому антикорупційному суду нежитлової будівлі ДП "Антонов"
Про це повідомляє https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-zakon-pro-peredachu-vishomu-antikorupcijn-62269 пресслужба ОПУ.
"Президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" № 730-ІХ, який Верховна Рада Україна ухвалила 18 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Документ передбачає передачу від ДП "Антонов" в управління Вищого антикорупційного суду нежитлової будівлі (літера А) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 за ринковою вартістю, визначеною звітом про незалежну оцінку майна.
В Украине за то же самое _ приехали менты и увезли хозяина на 9 лет в тюрьму...
В Украине за то же самое - депутату или гос. вору-чиновнику даже повестку не вручат...