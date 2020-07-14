УКР
Озброєну банду квартирних злодіїв затримали в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Дніпрі поліцейські затримали банду квартирних злодіїв, причетних до серії крадіжок на території Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Озброєну банду квартирних злодіїв затримали в Дніпрі, - Нацполіція 01

Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи входили троє жителів міста Дніпро, віком від 23 до 34 років. Зловмисники шляхом підбору ключа і віджимання вікон проникали в квартири і здійснювали крадіжку цінного майна. Після скоєння злочину чоловіки залишали місце події на автомобілі OPEL Vectra B (іноземної реєстрації).

13 липня оперативники кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції, із залученням поліцейських полку поліції особливого призначення затримали трьох фігурантів злочинної групи.

Озброєну банду квартирних злодіїв затримали в Дніпрі, - Нацполіція 02

Того ж дня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і в автомобілі злодіїв. В результаті слідчих дій поліцейські вилучили травматичний пістолет Макаров, пістолет EKOL MAJOR, патрони, гранату Ф-1, запал із маркуванням УЗРГМ-2, ніж, ювелірні вироби, годинники, золоті вироби, заставні на вже збуті в ломбарди викрадені речі.

Озброєну банду квартирних злодіїв затримали в Дніпрі, - Нацполіція 03

Озброєну банду квартирних злодіїв затримали в Дніпрі, - Нацполіція 04

Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Групу квартирних злодіїв затримали під час спецоперації на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

