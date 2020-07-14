Озброєну банду квартирних злодіїв затримали в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Дніпрі поліцейські затримали банду квартирних злодіїв, причетних до серії крадіжок на території Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи входили троє жителів міста Дніпро, віком від 23 до 34 років. Зловмисники шляхом підбору ключа і віджимання вікон проникали в квартири і здійснювали крадіжку цінного майна. Після скоєння злочину чоловіки залишали місце події на автомобілі OPEL Vectra B (іноземної реєстрації).

13 липня оперативники кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції, із залученням поліцейських полку поліції особливого призначення затримали трьох фігурантів злочинної групи.

Того ж дня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і в автомобілі злодіїв. В результаті слідчих дій поліцейські вилучили травматичний пістолет Макаров, пістолет EKOL MAJOR, патрони, гранату Ф-1, запал із маркуванням УЗРГМ-2, ніж, ювелірні вироби, годинники, золоті вироби, заставні на вже збуті в ломбарди викрадені речі.

Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

