3 670 60

ВАКС зняв арешт з майна Богатирьової

8 липня Вищий антикорупційний суд України зняв арешт з майна колишньої міністерки охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ухвалу опубліковано в Державному реєстрі судових рішень України.

У документі не вказано прізвище посадової особи Міністерства охорони здоров'я, але "Українська правда" стверджує, що йдеться саме про Богатирьову.

Серед майна, з якого зняв арешт слідчий суддя Михайленко, - 30 850 грн, € 1650 і $ 1500. готівкою, золотий злиток 999,9 проби вагою 2,5 грами, срібні дароносиці з ртутною позолотою і гравіюванням, сім ікон, картина із зображенням народження Ісуса Христа і значок "Партія регіонів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав для нової підозри Богатирьовій не було, їй вручили копію підозри від 2014 року, - прокуратура

Суд виніс таке рішення у зв'язку з тим, що у фігуранта справи відсутній статус підозрюваного.

Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.

У 2014 році Печерський суд заарештував майно Богатирьової, яка в той момент була в бігах.

Богатирьову затримали 27 серпня в аеропорту "Жуляни" в Києві. Вона прибула в Україну вперше за майже 5 років, і її відразу затримали прикордонники. Їй інкримінували розтрату коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі ліків.

Печерський райсуд Києва 28 серпня взяв Богатирьову під варту на 60 діб із можливістю застави в 6 млн гривень.

Ексдепутат від "Опозиційного блоку", бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський вніс за Богатирьову заставу в 6 млн гривень і вона вийшла із СІЗО.

У червні 2020 року Вищий антикорсуд скасував запобіжний захід Богатирьовій, оскільки прокуратура не вручила їй повідомлення про підозру.

