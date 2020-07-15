ВАКС зняв арешт з майна Богатирьової
8 липня Вищий антикорупційний суд України зняв арешт з майна колишньої міністерки охорони здоров'я Раїси Богатирьової.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ухвалу опубліковано в Державному реєстрі судових рішень України.
У документі не вказано прізвище посадової особи Міністерства охорони здоров'я, але "Українська правда" стверджує, що йдеться саме про Богатирьову.
Серед майна, з якого зняв арешт слідчий суддя Михайленко, - 30 850 грн, € 1650 і $ 1500. готівкою, золотий злиток 999,9 проби вагою 2,5 грами, срібні дароносиці з ртутною позолотою і гравіюванням, сім ікон, картина із зображенням народження Ісуса Христа і значок "Партія регіонів".
Суд виніс таке рішення у зв'язку з тим, що у фігуранта справи відсутній статус підозрюваного.
Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.
У 2014 році Печерський суд заарештував майно Богатирьової, яка в той момент була в бігах.
Богатирьову затримали 27 серпня в аеропорту "Жуляни" в Києві. Вона прибула в Україну вперше за майже 5 років, і її відразу затримали прикордонники. Їй інкримінували розтрату коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі ліків.
Печерський райсуд Києва 28 серпня взяв Богатирьову під варту на 60 діб із можливістю застави в 6 млн гривень.
Ексдепутат від "Опозиційного блоку", бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський вніс за Богатирьову заставу в 6 млн гривень і вона вийшла із СІЗО.
У червні 2020 року Вищий антикорсуд скасував запобіжний захід Богатирьовій, оскільки прокуратура не вручила їй повідомлення про підозру.
Какую последнюю книжку прочитал?
Мабуть, абетку?
Сказал бы ещё, что ты букву "мэ" не выговариваешь.
некогда бенядиктовой, да и свои люди.. зачем то подозрение..
Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.
Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.
всё это стадо НЕ анализирует деятельность осла. Им НЕ интересно что творится с страной. И конечно, они счас просто не в курсе к какую жопу и нас и самих себя загнали с клоуном....
А хто вручення підозри провтикав?
Бакановці Портнова відмазують, але судді проти.
Шевченківський райсуд Києва скасував постанову слідчого Служби безпеки про закриття кримінального провадження щодо погроз ексзатупника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова прокурору Олександрові Божку.
Про це «Слідству.Інфо» повідомив адвокат Божка Роман Маселко.
«У першу чергу це рішення суду означає, що немає підстав стверджувати відсутність складу злочину в надсиланні таких повідомлень прокурору.
Це надзвичайно важливо, бо таке закриття означало би можливість усім наслідувати Портнова та абсолютно безкарно погрожувати так будь-кккому», - розповів він.
Також, як зазначив адвокат, офіційне слідство може оголосити підозру експосадовцю.
Не перекручуй, як завжди.
Судді простих судів, не супер-дупер "антикорупційних", ще не всі зкурвились.
Саме на антикоррупційні суди покладали надії борцуни.
Де рішення по засуджених корупціонерах?
Навпаки відбілюють злочинців.
Перш, ніж отримати право ставити запитання, треба звітувати за свої досягнення.
Спробуй довести в будь-якому суді зворотнє.
І Штепа це зовсім не історія про корупцію.
Супер-дупер антикорупційний суд має саждати саме корупціонерів.
Судья:"Вы признаете себя виновным в мошенничестве?"
- Нет.
- Ну на нет и суда нет.
Тільки чому вас ще дивують нікчемні 8%?
Тільки чому вас ще дивують нікчемні 8%?
До речі- а як ся має пан Бойко? Невже у Раді сидить? Напевно путін підкинув!
Перш, ніж отримати право ставити запитання, треба звітувати за свої досягнення.
У кого я маю отримувати права? У незрозуміло якогось bash171717 ?
Немає що сказати- посмокчи рошенку.
https://censor.net/comments/locate/3208160/019214d5-bcea-72b1-b624-bada292b7b6d
Ой, а хто це сказав???)))
https://censor.net/comments/locate/3208160/019214d5-bcf2-71b9-8907-af7ffe98a76f
Цифри розрізняєш? Подивись на час свого випорожнення і мого коментаря, на який посилаєшся.
Причому така картина в 99% випадків. Злочинці домовляються з прокуратурою. Адвокат - посередник. Роль судді в такому випадку чисто формальна.
Им платит преступный мир за то, чтобы они ничего не делали. Ну там - "забыл" вручить подозрение. Или группа прокуроров не пришли в суд 15 раз подряд в резонансном деле. И кто-то же всё это покрывает.
У стороны обвинения нет никаких претензий, а у богатырёвой нет статуса обвиняемой.
Любой суд обязан вернуть имущество. От него в данном случае ничего не зависит.
- она занята! В туалете с лупой кал Петра Алексеевича исследует!