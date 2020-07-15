ВАКС снял арест с имущества Богатыревой

8 июля Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с имущества бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, определение опубликовано в Государственном реестре судебных решений Украины.



В документе не указана фамилия должностного лица Министерства здравоохранения, но "Украинская правда" утверждает, что речь идет именно о Богатыревой.



В числе имущества, с которого снял арест следственный судья Михайленко, – 30 850 грн, €1650 и $1500 наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы с ртутной позолотой и гравировкой, семь икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа и значок "Партия регионов".



Суд принял такое решение в связи с тем, что у фигуранта дела отсутствует статус подозреваемого.

Читайте также: Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура

Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.

В 2014 году Печерский суд арестовал имущество Богатыревой, которая в тот момент была в бегах.

Богатыреву задержали 27 августа 2019 года в аэропорту "Жуляны" в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет.

Печерский райсуд Киева 28 августа взял Богатыреву под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.

Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен и она вышла из СИЗО.

В июне 2020 года Высший антикорсуд отменил меру пресечения Богатыревой, поскольку прокуратура не вручила ей сообщение о подозрении.