ВАКС снял арест с имущества Богатыревой
8 июля Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с имущества бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, определение опубликовано в Государственном реестре судебных решений Украины.
В документе не указана фамилия должностного лица Министерства здравоохранения, но "Украинская правда" утверждает, что речь идет именно о Богатыревой.
В числе имущества, с которого снял арест следственный судья Михайленко, – 30 850 грн, €1650 и $1500 наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы с ртутной позолотой и гравировкой, семь икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа и значок "Партия регионов".
Суд принял такое решение в связи с тем, что у фигуранта дела отсутствует статус подозреваемого.
Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.
В 2014 году Печерский суд арестовал имущество Богатыревой, которая в тот момент была в бегах.
Богатыреву задержали 27 августа 2019 года в аэропорту "Жуляны" в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет.
Печерский райсуд Киева 28 августа взял Богатыреву под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.
Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен и она вышла из СИЗО.
В июне 2020 года Высший антикорсуд отменил меру пресечения Богатыревой, поскольку прокуратура не вручила ей сообщение о подозрении.
Какую последнюю книжку прочитал?
Мабуть, абетку?
Сказал бы ещё, что ты букву "мэ" не выговариваешь.
некогда бенядиктовой, да и свои люди.. зачем то подозрение..
Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.
Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.
всё это стадо НЕ анализирует деятельность осла. Им НЕ интересно что творится с страной. И конечно, они счас просто не в курсе к какую жопу и нас и самих себя загнали с клоуном....
А хто вручення підозри провтикав?
Бакановці Портнова відмазують, але судді проти.
Шевченківський райсуд Києва скасував постанову слідчого Служби безпеки про закриття кримінального провадження щодо погроз ексзатупника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова прокурору Олександрові Божку.
Про це «Слідству.Інфо» повідомив адвокат Божка Роман Маселко.
«У першу чергу це рішення суду означає, що немає підстав стверджувати відсутність складу злочину в надсиланні таких повідомлень прокурору.
Це надзвичайно важливо, бо таке закриття означало би можливість усім наслідувати Портнова та абсолютно безкарно погрожувати так будь-кккому», - розповів він.
Також, як зазначив адвокат, офіційне слідство може оголосити підозру експосадовцю.
Не перекручуй, як завжди.
Судді простих судів, не супер-дупер "антикорупційних", ще не всі зкурвились.
Саме на антикоррупційні суди покладали надії борцуни.
Де рішення по засуджених корупціонерах?
Навпаки відбілюють злочинців.
Перш, ніж отримати право ставити запитання, треба звітувати за свої досягнення.
Спробуй довести в будь-якому суді зворотнє.
І Штепа це зовсім не історія про корупцію.
Супер-дупер антикорупційний суд має саждати саме корупціонерів.
Судья:"Вы признаете себя виновным в мошенничестве?"
- Нет.
- Ну на нет и суда нет.
Тільки чому вас ще дивують нікчемні 8%?
Судья:"Вы признаете себя виновным в мошенничестве?"
- Нет.
- Ну на нет и суда нет.
Тільки чому вас ще дивують нікчемні 8%?
До речі- а як ся має пан Бойко? Невже у Раді сидить? Напевно путін підкинув!
Перш, ніж отримати право ставити запитання, треба звітувати за свої досягнення.
У кого я маю отримувати права? У незрозуміло якогось bash171717 ?
Немає що сказати- посмокчи рошенку.
https://censor.net/comments/locate/3208160/019214d5-bcea-72b1-b624-bada292b7b6d
Ой, а хто це сказав???)))
Цифри розрізняєш? Подивись на час свого випорожнення і мого коментаря, на який посилаєшся.
Причому така картина в 99% випадків. Злочинці домовляються з прокуратурою. Адвокат - посередник. Роль судді в такому випадку чисто формальна.
Им платит преступный мир за то, чтобы они ничего не делали. Ну там - "забыл" вручить подозрение. Или группа прокуроров не пришли в суд 15 раз подряд в резонансном деле. И кто-то же всё это покрывает.
У стороны обвинения нет никаких претензий, а у богатырёвой нет статуса обвиняемой.
Любой суд обязан вернуть имущество. От него в данном случае ничего не зависит.
- она занята! В туалете с лупой кал Петра Алексеевича исследует!