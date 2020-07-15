РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8678 посетителей онлайн
Новости
3 670 60

ВАКС снял арест с имущества Богатыревой

ВАКС снял арест с имущества Богатыревой

8 июля Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с имущества бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, определение опубликовано в Государственном реестре судебных решений Украины.

В документе не указана фамилия должностного лица Министерства здравоохранения, но "Украинская правда" утверждает, что речь идет именно о Богатыревой.

В числе имущества, с которого снял арест следственный судья Михайленко, – 30 850 грн, €1650 и $1500 наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы с ртутной позолотой и гравировкой, семь икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа и значок "Партия регионов".

Суд принял такое решение в связи с тем, что у фигуранта дела отсутствует статус подозреваемого.

Читайте также: Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура

Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.

В 2014 году Печерский суд арестовал имущество Богатыревой, которая в тот момент была в бегах.

Богатыреву задержали 27 августа 2019 года в аэропорту "Жуляны" в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет.

Печерский райсуд Киева 28 августа взял Богатыреву под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.

Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен и она вышла из СИЗО.

В июне 2020 года Высший антикорсуд отменил меру пресечения Богатыревой, поскольку прокуратура не вручила ей сообщение о подозрении.

Богатырева Раиса (715) арест имущества (299) Антикоррупционный суд (1260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
ждем легитивного
показать весь комментарий
15.07.2020 09:37 Ответить
+24
"прокуратура не вручила ей сообщение о подозрении."
некогда бенядиктовой, да и свои люди.. зачем то подозрение..
показать весь комментарий
15.07.2020 09:42 Ответить
+20
****** ПОЗОР.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ждем легитивного
показать весь комментарий
15.07.2020 09:37 Ответить
"легитивного"
Какую последнюю книжку прочитал?
Мабуть, абетку?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:06 Ответить
Ні! Абетку він скурив.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:09 Ответить
Пить, курить и разговаривать научился одновременно.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:13 Ответить
опечатка это, а чего вы так возбудились? Ты же понял про что речь или ты зеизбиратель?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:16 Ответить
Ну да, ну да... Очепятка.
Сказал бы ещё, что ты букву "мэ" не выговариваешь.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:29 Ответить
ЗдОрово получилось!
ВАКС зняв арешт з майна Богатирьової - Цензор.НЕТ 4112
показать весь комментарий
15.07.2020 11:31 Ответить
Це хто? Випадково не той, у кого працював міністром торгівлі Порошенко?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:50 Ответить
****** ПОЗОР.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:39 Ответить
"прокуратура не вручила ей сообщение о подозрении."
некогда бенядиктовой, да и свои люди.. зачем то подозрение..
показать весь комментарий
15.07.2020 09:42 Ответить
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев https://mobile.twitter.com/Olha_Rev @Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev/status/1283131959900864515 1 мин

Вкотре закликаю зупинитись і оглянутись на те, що відбувається.
Поки ми тут обговорюємо інформаційні вкиди про вагітність мендель, тішачи себе 10 000 протестуючих під судом проти Порошенка, вони беруть під повне управління всю Україну. Закон про гральний бізнес - про це. Продаж Чумака росіянам - про це. Тиск на мерів, які мають заслужений рейтинг - про це. Присвоєння заслуг місцевої влади (за умови децентралізації Порошенка) на користь бренду "велике будівництво Зе" при цинічному відбиранні грошей з місцевих фондів - про це. Судові справи проти таких мерів, заганяння їх палкою до партії влади - про це. Медійні темники - про це. Розгул корупції і повна відсутність відповідальності для слуг - про це. Ба більше, демонстрація непідсудності і неможливості притягнення до відповідальності - про це. Демонстрація покарання за відос проти Зе зі сміттєвозом, при всіх оцих продажах собак за комуналку, неякісних дітях, іпання в собачий рот слугами - про це. Прилюдне дарування бюджетних мільярдів олігархам при голосному мовчанні "антикорупціонерів" - про це.
Схаменіться! Ще через рік ми прокинемось аналогом Білорусії: коли наші ключові галузі економіки, стратегічні напрямки, будуть в руках росіян. Ми років 3 з 5-ти каденціх Пороха відсували їх від корита. Більше вони нам такого шансу не дадуть.
Вони. Тихо. Поступово. Беруть. Під. Контроль. Усі. Ключові. Напрямки. Діяльності. Української. Держави. Прямо зараз! Поки ми слідкуємо за вагітністю Мендель.
Це окупація. І я вкотре закликаю подумати щодо партизанської боротьби.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:30 Ответить
Дамбаська акушерка нівчом нівінавата. Зелене правосуддя.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:44 Ответить
Не зелене, а відреформоване партнером Рінат Ліанідича.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:09 Ответить
Зебильчики, это уже большое достижение бубочки или еще нет? И кто там следующий в списке на "реабилитацию"?
показать весь комментарий
15.07.2020 09:51 Ответить
самое печально, что те кто избирал клоуна-они не заходят в интернет. Это либо бабушки "молодой, смешной, честный", либо работяги принеси-подай которые проголосовали просто тупо против кондитера "за сказку". Или, молодежь которой по приколу и которая интересуется политикой в день выборов и то по фотографии и телероликам.
всё это стадо НЕ анализирует деятельность осла. Им НЕ интересно что творится с страной. И конечно, они счас просто не в курсе к какую жопу и нас и самих себя загнали с клоуном....
показать весь комментарий
15.07.2020 10:12 Ответить
И это называется имущество?Да иные депутаны на порядок больше декларируют, а тут какой-то вшивый значок рыгов))
показать весь комментарий
15.07.2020 09:53 Ответить
ЇЇ відправити в Луганськ приймати пологи в "нашихлюдей".
показать весь комментарий
15.07.2020 09:54 Ответить
О, а хто склад цього суду формував?
А хто вручення підозри провтикав?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:00 Ответить
Зелена шобла, яка при владі вже скоро півтори року? Нє!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:13 Ответить
Судді простих судів, не супер-дупер "антикорупційних", ще не всі зкурвились.
Бакановці Портнова відмазують, але судді проти.

Шевченківський райсуд Києва скасував постанову слідчого Служби безпеки про закриття кримінального провадження щодо погроз ексзатупника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова прокурору Олександрові Божку.

Про це «Слідству.Інфо» повідомив адвокат Божка Роман Маселко.

«У першу чергу це рішення суду означає, що немає підстав стверджувати відсутність складу злочину в надсиланні таких повідомлень прокурору.
Це надзвичайно важливо, бо таке закриття означало би можливість усім наслідувати Портнова та абсолютно безкарно погрожувати так будь-кккому», - розповів він.

Також, як зазначив адвокат, офіційне слідство може оголосити підозру експосадовцю.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:01 Ответить
Вибачаюсь, але це саме ті суди, до яких, як наголошують прихильники Петра Олексійовича, не дотягнулась потужна реформа й безальтернативна переаттестація? Вірю!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:14 Ответить
Петро Олексійович заявляв, що в судах нижчих інстанцій немає ЖОДНОГО нормального судді?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:20 Ответить
Не перекручуй, як завжди- його прихильники в унісон волали, що реформа не дійшла до судів нижчих ланок.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:22 Ответить
Не волали, а констатували факт. Про те, що немає жодного нормального судді, не писали і не казали.
Не перекручуй, як завжди.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:28 Ответить
Тоді до чого це псування повітря:

Судді простих судів, не супер-дупер "антикорупційних", ще не всі зкурвились.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:29 Ответить
Провітрюй біля себе, якщо повітря зіпсоване.

Саме на антикоррупційні суди покладали надії борцуни.
Де рішення по засуджених корупціонерах?
Навпаки відбілюють злочинців.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:34 Ответить
А чи не розповіси, як ся має Неля Штепа? Чи пʼяти років не вистачило?
Перш, ніж отримати право ставити запитання, треба звітувати за свої досягнення.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:49 Ответить
Штепа в суді заявила, що робила заяви про "наших мальчиков" під примусом.
Спробуй довести в будь-якому суді зворотнє.

І Штепа це зовсім не історія про корупцію.
Супер-дупер антикорупційний суд має саждати саме корупціонерів.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:55 Ответить
Як у вас все просто!

Судья:"Вы признаете себя виновным в мошенничестве?"
- Нет.
- Ну на нет и суда нет.

Тільки чому вас ще дивують нікчемні 8%?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:00 Ответить
Відстаєте від життя. В не зовсім втрачених з голів вже починає вивітрюватись зелений сморід імені Бєні-мертветчука.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:03 Ответить
Як у вас все просто!

Судья:"Вы признаете себя виновным в мошенничестве?"
- Нет.
- Ну на нет и суда нет.

Тільки чому вас ще дивують нікчемні 8%?

До речі- а як ся має пан Бойко? Невже у Раді сидить? Напевно путін підкинув!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:02 Ответить
Так чому він там сидить? Депутатську недоторканність зняли, арештовуйте.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:04 Ответить
Нагадаю:
Перш, ніж отримати право ставити запитання, треба звітувати за свої досягнення.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:50 Ответить
))))
У кого я маю отримувати права? У незрозуміло якогось bash171717 ?
показать весь комментарий
15.07.2020 11:52 Ответить
Сказало дещо, з кличкою https://censor.net/user/194524.
Немає що сказати- посмокчи рошенку.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:00 Ответить
Ти вже насмоктався, поц під погонялом?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:01 Ответить
Лайка, перехід на особистості є типовими ознаками казкового свідка секти 8 відсотків! Петро Олексійович винаймає найдешевших, тому що заощадливий! Нехай щастить!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:38 Ответить
Типовий, стовідсотковий зелупенець, сам починає переходити на особистості, а потім верещить про це, звинуваючі інших.

https://censor.net/comments/locate/3208160/019214d5-bcea-72b1-b624-bada292b7b6d
https://censor.net/comments/locate/3208160/019214d5-bcea-72b1-b624-bada292b7b6d
https://censor.net/comments/locate/3208160/019214d5-bcea-72b1-b624-bada292b7b6d
показать весь комментарий
15.07.2020 12:42 Ответить
Чому я не здивований черговому перекрученню? Ви такі кумедні, у своїй бурі в стакані!)))

Ой, а хто це сказав???)))
https://censor.net/comments/locate/3208160/019214d5-bcf2-71b9-8907-af7ffe98a76f
показать весь комментарий
15.07.2020 12:57 Ответить
Розраховув, що будеш безкінечно розмазувати свої випорожнення?

Цифри розрізняєш? Подивись на час свого випорожнення і мого коментаря, на який посилаєшся.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:04 Ответить
а хто ж у нас провів реХВорму судової влади, чи не офшорний карамельник? і хто у нас не провів люстрацію, чи не офшорний карамельник?
показать весь комментарий
15.07.2020 10:12 Ответить
Не кажи так, бо отримаєш позов від Товариства захусту тварин!)))
показать весь комментарий
15.07.2020 10:16 Ответить
Суд нічого не вдіє, якщо справа зливається на рівні прокуратури.
Причому така картина в 99% випадків. Злочинці домовляються з прокуратурою. Адвокат - посередник. Роль судді в такому випадку чисто формальна.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:23 Ответить
Стандартный метод. В основном так у нас прокуратура и "работает".
Им платит преступный мир за то, чтобы они ничего не делали. Ну там - "забыл" вручить подозрение. Или группа прокуроров не пришли в суд 15 раз подряд в резонансном деле. И кто-то же всё это покрывает.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:17 Ответить
а на фотке к статье разве не латышская президентка - Дапкунайте, чи Орбакайте...как-то так...
показать весь комментарий
15.07.2020 10:18 Ответить
Скоро об'являть попи святою а януковича "святим януарієм"
показать весь комментарий
15.07.2020 10:18 Ответить
Жеброта!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:20 Ответить
ВАКС зняв арешт з майна Богатирьової - Цензор.НЕТ 4857
показать весь комментарий
15.07.2020 10:31 Ответить
Твари
показать весь комментарий
15.07.2020 10:33 Ответить
Без зміни системи влади, розбудованої в країні олігархами за останні 25 років, всі ці вакси-шмакси і проституційні шобла в суддівських мантіях, будуть обслуговувати виключно олігархів і їх холуїв у владі. Коли це вже нарешті дійде суспільству. Ці продажні виродки в судах по іншому працювати не зможуть ніколи. Вони змушені виконувати волю злодійського олігархату і їх холуїв при владі, до того ж закони які понаприймали кишенькові гівнодепутати на замовлення того ж злодійського олігархату, дають їм всі можливості і права безкарно творити кричущі беззаконня від якого Європа і США в шоці. Але у нас все це прикривається "волею мудрого наріду", який власноруч обирає все, що підсунуть ті ж нікчемні, доморощені олігархи-покидьки.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:44 Ответить
Этот суд уже можно выбрасывать.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:54 Ответить
При чём тут суд?
У стороны обвинения нет никаких претензий, а у богатырёвой нет статуса обвиняемой.
Любой суд обязан вернуть имущество. От него в данном случае ничего не зависит.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:00 Ответить
Я думаю не только олигархи, но и рядовые воры должны лизать ποπу за такое удачное для них правление Зеле.
показать весь комментарий
15.07.2020 10:59 Ответить
Злиток вагою 2,5 грама був арештований? )))
показать весь комментарий
15.07.2020 11:07 Ответить
Чому не поновили на посаді з виплатою компенсації? Суки продажні.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:08 Ответить
все знают что богатырева синежопая мразина, а зебаран не вкурсе))))
показать весь комментарий
15.07.2020 11:50 Ответить
- где Венедиктова, я вас спрашиваю?
- она занята! В туалете с лупой кал Петра Алексеевича исследует!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:01 Ответить
Слава потужній судовій реформі! ДЯКУЄМО!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:07 Ответить
Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:31 Ответить
"Все, все что нажито непосильным трудом... Все вернули!" "Да здравствует наш суд - самый гуманный к "непосильно трудившимся" чиновникам суд!"
показать весь комментарий
15.07.2020 14:04 Ответить
 
 