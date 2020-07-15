Україна точно стане членом Євросоюзу - це лише питання часу, - віцепрем'єрка Стефанишина
Між Україною і Євросоюзом дуже високий рівень політичного діалогу. Є розуміння того, що Україна добре йде шляхом реформ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.
"Ми формуємо дорожню карту з більш ніж 60 євроінтеграційних законів, які в пріоритеті для прийняття парламентом вже цієї осені. Це колосальна робота, але запевняю: Україна юридично і технічно готова стати частиною європейської системи, тобто Україна точно стане членом ЄС - це лише питання часу", - зазначила віцепрем'єрка.
Стефанишина підкреслила, що всі процеси в ЄС і в Україні вже в русі, змінюється законодавство ЄС.
"Ці зміни важливі при оцінці наших досягнень і постановці нових спільних завдань і пріоритетів", - пояснила віцепрем'єрка.
Плюс 15 лет на вступление.
О всяких "Слугах" уже давно все забудут.
А на деле - закрепление рускоизычного образования, на всех постах откровенные или латентные украинофобы, тотальная русификация медиа и ТВ.
Выглядит так что интегрироваться вы собираетесь в московию.
С нынешней командой, в европейскую тюрьму не пригласят посидеть, кому нужна страна с 73% идиотов?
Ну это только если к тому времени сам Евросоюз еще сохранится.
"Советский человек-вечный строитель коммунизма!".
А в народе ходила шутка:
"Это уже коммунизм,или будет еще хуже?"