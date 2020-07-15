УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10801 відвідувач онлайн
Новини Підписання асоціації з ЄС
1 871 36

Україна точно стане членом Євросоюзу - це лише питання часу, - віцепрем'єрка Стефанишина

Україна точно стане членом Євросоюзу - це лише питання часу, - віцепрем'єрка Стефанишина

Між Україною і Євросоюзом дуже високий рівень політичного діалогу. Є розуміння того, що Україна добре йде шляхом реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

"Ми формуємо дорожню карту з більш ніж 60 євроінтеграційних законів, які в пріоритеті для прийняття парламентом вже цієї осені. Це колосальна робота, але запевняю: Україна юридично і технічно готова стати частиною європейської системи, тобто Україна точно стане членом ЄС - це лише питання часу", - зазначила віцепрем'єрка.

Стефанишина підкреслила, що всі процеси в ЄС і в Україні вже в русі, змінюється законодавство ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписання Угоди про спільний авіапростір з ЄС має відбутися якнайшвидше, - віцепрем'єрка Стефанишина

"Ці зміни важливі при оцінці наших досягнень і постановці нових спільних завдань і пріоритетів", - пояснила віцепрем'єрка.

Автор: 

Євросоюз (14016) Стефанишина Ольга нардеп (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Станет. И чем раньше погонят в шею "правительство" зебилов-малоросов, тем раньше станет.
показати весь коментар
15.07.2020 13:05 Відповісти
+11
Але точно не а цієї влади...
показати весь коментар
15.07.2020 13:03 Відповісти
+5
Очень надеюсь, но это не благодаря вам, плесень зеленая, а, скорее, вопреки.
показати весь коментар
15.07.2020 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але точно не а цієї влади...
показати весь коментар
15.07.2020 13:03 Відповісти
Питання,яка буде наступна влада??? Ізумрудна?? )))
показати весь коментар
15.07.2020 13:21 Відповісти
Перепрошую--смарагдова !!))
показати весь коментар
15.07.2020 13:22 Відповісти
До 22 века время есть
показати весь коментар
15.07.2020 13:04 Відповісти
Станет. И чем раньше погонят в шею "правительство" зебилов-малоросов, тем раньше станет.
показати весь коментар
15.07.2020 13:05 Відповісти
Очень надеюсь, но это не благодаря вам, плесень зеленая, а, скорее, вопреки.
показати весь коментар
15.07.2020 13:07 Відповісти
ну зачем народу засирать мозг, или мы не слышим, что говорят братья старшие- дверь даже не приоткрыта, рано, когда вас будет 10-15 миллионов, тогда посмотрим
показати весь коментар
15.07.2020 13:09 Відповісти
Так вы же сами от этого отказываетесь? Один Арахамия сколько наговорил !!!
показати весь коментар
15.07.2020 13:10 Відповісти
Эээй!! Вы чё, собрались кормить нахлебников из Евросоюза???
показати весь коментар
15.07.2020 13:11 Відповісти
Шо пошла движуха? Ха-ха-ха..._
показати весь коментар
15.07.2020 13:12 Відповісти
До 2030г. ЕС не будут рассматривать ничьи заявления о вступлении.
Плюс 15 лет на вступление.
О всяких "Слугах" уже давно все забудут.
показати весь коментар
15.07.2020 13:12 Відповісти
Твой пАрАвоз-гомновоз давно уже сгнил в коммуне на остановке,ЫкспЕрд с торчащей сзади вертикалью власти...
показати весь коментар
15.07.2020 14:26 Відповісти
На словах прям фонтан евроинтеграционного бла-бла.
А на деле - закрепление рускоизычного образования, на всех постах откровенные или латентные украинофобы, тотальная русификация медиа и ТВ.
Выглядит так что интегрироваться вы собираетесь в московию.
показати весь коментар
15.07.2020 13:16 Відповісти
Точно? А ей никто нерассказывал, что если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах ( особенно сделай акцент на точно),
С нынешней командой, в европейскую тюрьму не пригласят посидеть, кому нужна страна с 73% идиотов?
показати весь коментар
15.07.2020 13:16 Відповісти
Ще святий Питро це обіцяв
показати весь коментар
15.07.2020 13:17 Відповісти
"Не надо печалится ,вся жизнь впереди.....напейся и спи " !!!!))))
показати весь коментар
15.07.2020 13:17 Відповісти
Украина точно станет членом Евросоюза - это лишь вопрос времени, - вице-премьер Стефанишина

Ну это только если к тому времени сам Евросоюз еще сохранится.
показати весь коментар
15.07.2020 13:18 Відповісти
В тій чи іншій формі об'єднана Європа буде існувати ще не одне століття,а от що станеться з твоєю рідною лаптеляндією в найближчі двадцять років одному Богу відомо.
показати весь коментар
15.07.2020 13:22 Відповісти
Та шо ж ви такі упороті. До будь чого треба присобачити кацапів. Бо інакше аж ніяк. Вам що, за пост платять тільки тоді, коли в пості мордор згадали? От звідкіля в тебе така впевненість, що ЄС проіснує ще не одне сторічча? Там протиріч вже більш ніж треба. До того ще й зовні кацапи той союз розхитують. Це по-перше. А по-друге зараз навіть припустити не можна коли взагалі Україна зможе відповідати критеріям вступу до Євросоюзу. Бо тільки оккупація Криму та частини Донбасу вже перекреслює будь яку можливість. Про коррупцію взагалі промовчу. Ні, сподіватися звісно можна. Але особисто я не збираюся тішитися марними сподіваннями. А реалії такі як є - подобається це комусь чи ні.
показати весь коментар
15.07.2020 13:31 Відповісти
Чебураха ты драная лахтинская ,завали свое брехливое вонючее .....рот,прогнозист хренов
показати весь коментар
15.07.2020 14:29 Відповісти
Какая культурная мадама. А главное грязно ругается лахтинским изыгом. С таким черным ртом мужика себе не найдешь.
показати весь коментар
15.07.2020 16:20 Відповісти
Я хіба написав що ЄС в нинішній формі буде існувати століття?Все міняється,в кращу чи гіршу сторону,і Європа не виняток.Але в Європі багато спільних цінностей,економічних інтересів,релігія,історія,культура і т.д.І доки радикально не зміниться національний і релігійний склад населення,Європа буде так чи інакше створювати союзи та об'єднання.А про швидкий розпад Євросоюзу зараз більше всього мріють і говорять росіяни і радикальні ісламісти.
показати весь коментар
15.07.2020 15:27 Відповісти
Взагалі то я мав на увазі не швидкоплинність власне самого ЕС. Я мав на увазі, що немає ніяких підстав в осяжному майбутньому Україні стати членом цього союзу. Та й сам союз може змінити свої форми дуже радикально до того часу. Вважаю що найближчі років тридцять Україні немає ніякої змоги стати членом ЕС. Хіба що до того часу кацапія перестане існувати як держава. Але в них упоротості вистачить. Не треба їх недооцінювати. Вони гівно будуть жерти, з голоду здихати, але від свого ***** не відмовляться. Он вже й обнулили його нещодавно.
показати весь коментар
15.07.2020 16:28 Відповісти
А дозволу "тієї сторони" запитали?
показати весь коментар
15.07.2020 13:18 Відповісти
При Порохе станет, при убегающем от повесток цикуне только малороссия как в голодающих днр и лнр.
показати весь коментар
15.07.2020 13:21 Відповісти
Чого при Питрові за 5 років не стала?
показати весь коментар
15.07.2020 13:33 Відповісти
коли досягнень в зелені ніяких то і заяви ні про що,хоча якщо безвіз скасують це буде досягнення для п'ятої колони)
показати весь коментар
15.07.2020 13:24 Відповісти
*****, про повістки((( там і справи такого призовника вже немає.
показати весь коментар
15.07.2020 13:24 Відповісти
А час у вас балбесів Є? Ти, урод, малюєш мені мені КОЛИСЬ, а де п'ять років зараз? Передавив би...
показати весь коментар
15.07.2020 13:38 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2020 13:44 Відповісти
Стефанишина нагло врет! В Евросоюзе уже давно поняли, что в Украине 73% населения имбецилы. В каждой стране есть идиоты, но чтоб у идиотов была своя страна - это уже за гранью разума. Как вы думаете, нужна ли Евросоюзу страна с таким огромным количеством долпайопов? Вопрос риторический...
показати весь коментар
15.07.2020 13:44 Відповісти
Украина станет членом Евросоюза тогда, когда она выйдет на уровень самой бедной страны Евросоюза.
показати весь коментар
15.07.2020 13:49 Відповісти
При СССР был такой лозунг:
"Советский человек-вечный строитель коммунизма!".
А в народе ходила шутка:
"Это уже коммунизм,или будет еще хуже?"
показати весь коментар
15.07.2020 14:02 Відповісти
Та стане, стане членом... Тільки не відомо чого, і коли.
показати весь коментар
15.07.2020 14:25 Відповісти
Ой, тьотью, хіба ж членом Евросоюза Совнцких Соціалістичних Республік
показати весь коментар
15.07.2020 14:29 Відповісти
Евросоюз только об этом не знает...
показати весь коментар
15.07.2020 15:16 Відповісти
 
 