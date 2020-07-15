Україна точно стане членом Євросоюзу - це лише питання часу, - віцепрем'єрка Стефанишина

Між Україною і Євросоюзом дуже високий рівень політичного діалогу. Є розуміння того, що Україна добре йде шляхом реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

"Ми формуємо дорожню карту з більш ніж 60 євроінтеграційних законів, які в пріоритеті для прийняття парламентом вже цієї осені. Це колосальна робота, але запевняю: Україна юридично і технічно готова стати частиною європейської системи, тобто Україна точно стане членом ЄС - це лише питання часу", - зазначила віцепрем'єрка.

Стефанишина підкреслила, що всі процеси в ЄС і в Україні вже в русі, змінюється законодавство ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписання Угоди про спільний авіапростір з ЄС має відбутися якнайшвидше, - віцепрем'єрка Стефанишина

"Ці зміни важливі при оцінці наших досягнень і постановці нових спільних завдань і пріоритетів", - пояснила віцепрем'єрка.