Украина точно станет членом Евросоюза - это лишь вопрос времени, - вице-премьер Стефанишина

Между Украиной и Евросоюзом очень высокий уровень политического диалога. Есть понимание того, что Украина хорошо идет по пути реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Мы формируем дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, которые в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть Украина точно станет членом ЕС - это лишь вопрос времени", - отметила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что все процессы в ЕС и в Украине находятся в движении, меняется законодательство ЕС.

"Эти изменения важны при оценке наших достижений и постановке новых совместных задач и приоритетов", - объяснила вице-премьер.

