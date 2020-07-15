РУС
Украина точно станет членом Евросоюза - это лишь вопрос времени, - вице-премьер Стефанишина

Между Украиной и Евросоюзом очень высокий уровень политического диалога. Есть понимание того, что Украина хорошо идет по пути реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Мы формируем дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, которые в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть Украина точно станет членом ЕС - это лишь вопрос времени", - отметила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что все процессы в ЕС и в Украине находятся в движении, меняется законодательство ЕС.

"Эти изменения важны при оценке наших достижений и постановке новых совместных задач и приоритетов", - объяснила вице-премьер.

Топ комментарии
+13
Станет. И чем раньше погонят в шею "правительство" зебилов-малоросов, тем раньше станет.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:05 Ответить
+11
Але точно не а цієї влади...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:03 Ответить
+5
Очень надеюсь, но это не благодаря вам, плесень зеленая, а, скорее, вопреки.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але точно не а цієї влади...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:03 Ответить
Питання,яка буде наступна влада??? Ізумрудна?? )))
показать весь комментарий
15.07.2020 13:21 Ответить
Перепрошую--смарагдова !!))
показать весь комментарий
15.07.2020 13:22 Ответить
До 22 века время есть
показать весь комментарий
15.07.2020 13:04 Ответить
Станет. И чем раньше погонят в шею "правительство" зебилов-малоросов, тем раньше станет.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:05 Ответить
Очень надеюсь, но это не благодаря вам, плесень зеленая, а, скорее, вопреки.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:07 Ответить
ну зачем народу засирать мозг, или мы не слышим, что говорят братья старшие- дверь даже не приоткрыта, рано, когда вас будет 10-15 миллионов, тогда посмотрим
показать весь комментарий
15.07.2020 13:09 Ответить
Так вы же сами от этого отказываетесь? Один Арахамия сколько наговорил !!!
показать весь комментарий
15.07.2020 13:10 Ответить
Эээй!! Вы чё, собрались кормить нахлебников из Евросоюза???
показать весь комментарий
15.07.2020 13:11 Ответить
Шо пошла движуха? Ха-ха-ха..._
показать весь комментарий
15.07.2020 13:12 Ответить
До 2030г. ЕС не будут рассматривать ничьи заявления о вступлении.
Плюс 15 лет на вступление.
О всяких "Слугах" уже давно все забудут.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:12 Ответить
Твой пАрАвоз-гомновоз давно уже сгнил в коммуне на остановке,ЫкспЕрд с торчащей сзади вертикалью власти...
показать весь комментарий
15.07.2020 14:26 Ответить
На словах прям фонтан евроинтеграционного бла-бла.
А на деле - закрепление рускоизычного образования, на всех постах откровенные или латентные украинофобы, тотальная русификация медиа и ТВ.
Выглядит так что интегрироваться вы собираетесь в московию.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:16 Ответить
Точно? А ей никто нерассказывал, что если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах ( особенно сделай акцент на точно),
С нынешней командой, в европейскую тюрьму не пригласят посидеть, кому нужна страна с 73% идиотов?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:16 Ответить
Ще святий Питро це обіцяв
показать весь комментарий
15.07.2020 13:17 Ответить
"Не надо печалится ,вся жизнь впереди.....напейся и спи " !!!!))))
показать весь комментарий
15.07.2020 13:17 Ответить
Ну это только если к тому времени сам Евросоюз еще сохранится.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:18 Ответить
В тій чи іншій формі об'єднана Європа буде існувати ще не одне століття,а от що станеться з твоєю рідною лаптеляндією в найближчі двадцять років одному Богу відомо.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:22 Ответить
Та шо ж ви такі упороті. До будь чого треба присобачити кацапів. Бо інакше аж ніяк. Вам що, за пост платять тільки тоді, коли в пості мордор згадали? От звідкіля в тебе така впевненість, що ЄС проіснує ще не одне сторічча? Там протиріч вже більш ніж треба. До того ще й зовні кацапи той союз розхитують. Це по-перше. А по-друге зараз навіть припустити не можна коли взагалі Україна зможе відповідати критеріям вступу до Євросоюзу. Бо тільки оккупація Криму та частини Донбасу вже перекреслює будь яку можливість. Про коррупцію взагалі промовчу. Ні, сподіватися звісно можна. Але особисто я не збираюся тішитися марними сподіваннями. А реалії такі як є - подобається це комусь чи ні.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:31 Ответить
Чебураха ты драная лахтинская ,завали свое брехливое вонючее .....рот,прогнозист хренов
показать весь комментарий
15.07.2020 14:29 Ответить
Какая культурная мадама. А главное грязно ругается лахтинским изыгом. С таким черным ртом мужика себе не найдешь.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:20 Ответить
Я хіба написав що ЄС в нинішній формі буде існувати століття?Все міняється,в кращу чи гіршу сторону,і Європа не виняток.Але в Європі багато спільних цінностей,економічних інтересів,релігія,історія,культура і т.д.І доки радикально не зміниться національний і релігійний склад населення,Європа буде так чи інакше створювати союзи та об'єднання.А про швидкий розпад Євросоюзу зараз більше всього мріють і говорять росіяни і радикальні ісламісти.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:27 Ответить
Взагалі то я мав на увазі не швидкоплинність власне самого ЕС. Я мав на увазі, що немає ніяких підстав в осяжному майбутньому Україні стати членом цього союзу. Та й сам союз може змінити свої форми дуже радикально до того часу. Вважаю що найближчі років тридцять Україні немає ніякої змоги стати членом ЕС. Хіба що до того часу кацапія перестане існувати як держава. Але в них упоротості вистачить. Не треба їх недооцінювати. Вони гівно будуть жерти, з голоду здихати, але від свого ***** не відмовляться. Он вже й обнулили його нещодавно.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:28 Ответить
А дозволу "тієї сторони" запитали?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:18 Ответить
При Порохе станет, при убегающем от повесток цикуне только малороссия как в голодающих днр и лнр.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:21 Ответить
Чого при Питрові за 5 років не стала?
показать весь комментарий
15.07.2020 13:33 Ответить
коли досягнень в зелені ніяких то і заяви ні про що,хоча якщо безвіз скасують це буде досягнення для п'ятої колони)
показать весь комментарий
15.07.2020 13:24 Ответить
*****, про повістки((( там і справи такого призовника вже немає.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:24 Ответить
А час у вас балбесів Є? Ти, урод, малюєш мені мені КОЛИСЬ, а де п'ять років зараз? Передавив би...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:38 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 13:44 Ответить
Стефанишина нагло врет! В Евросоюзе уже давно поняли, что в Украине 73% населения имбецилы. В каждой стране есть идиоты, но чтоб у идиотов была своя страна - это уже за гранью разума. Как вы думаете, нужна ли Евросоюзу страна с таким огромным количеством долпайопов? Вопрос риторический...
показать весь комментарий
15.07.2020 13:44 Ответить
Украина станет членом Евросоюза тогда, когда она выйдет на уровень самой бедной страны Евросоюза.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:49 Ответить
При СССР был такой лозунг:
"Советский человек-вечный строитель коммунизма!".
А в народе ходила шутка:
"Это уже коммунизм,или будет еще хуже?"
показать весь комментарий
15.07.2020 14:02 Ответить
Та стане, стане членом... Тільки не відомо чого, і коли.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:25 Ответить
Ой, тьотью, хіба ж членом Евросоюза Совнцких Соціалістичних Республік
показать весь комментарий
15.07.2020 14:29 Ответить
Евросоюз только об этом не знает...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:16 Ответить
 
 