Украина точно станет членом Евросоюза - это лишь вопрос времени, - вице-премьер Стефанишина
Между Украиной и Евросоюзом очень высокий уровень политического диалога. Есть понимание того, что Украина хорошо идет по пути реформ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
"Мы формируем дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, которые в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть Украина точно станет членом ЕС - это лишь вопрос времени", - отметила вице-премьер.
Стефанишина подчеркнула, что все процессы в ЕС и в Украине находятся в движении, меняется законодательство ЕС.
"Эти изменения важны при оценке наших достижений и постановке новых совместных задач и приоритетов", - объяснила вице-премьер.
Плюс 15 лет на вступление.
О всяких "Слугах" уже давно все забудут.
А на деле - закрепление рускоизычного образования, на всех постах откровенные или латентные украинофобы, тотальная русификация медиа и ТВ.
Выглядит так что интегрироваться вы собираетесь в московию.
С нынешней командой, в европейскую тюрьму не пригласят посидеть, кому нужна страна с 73% идиотов?
Ну это только если к тому времени сам Евросоюз еще сохранится.
"Советский человек-вечный строитель коммунизма!".
А в народе ходила шутка:
"Это уже коммунизм,или будет еще хуже?"