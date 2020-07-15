Рада не дозволила нардепам брати помічників без освіти
Верховна Рада повернула в комітет для підготовки до повторного першого читання законопроєкт "Про внесення змін до статті 34 Закону України" Про статус народного депутата України "(№3644).
Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Проєктом закону запропоновано зміни до статті 34 закону "Про статус народного депутата України", що стосуються вилучення вимоги до освіти помічника-консультанта народного депутата, порядку прикріплення помічників-консультантів для кадрового та фінансового обслуговування, порядку розподілу загального фонду, встановленого на оплату праці помічників-консультантів народного депутата (з урахуванням потреби в коштах на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток).
Так, чинна редакція закону передбачає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який має середню спеціальну або вищу освіту і вільно володіє державною мовою. При цьому пропонується зміна цієї норми, за якою для помічника-консультанта достатньо тільки вільно володіти українською мовою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ю. Шевельов (Шерех)
Инженера с него, будем говорить откровенно, не вышло, зато оказалось шо он самый крутой в стране прокурор.
https://mobile.twitter.com/zorenfaktus
https://mobile.twitter.com/zorenfaktus Zoren Facktus https://mobile.twitter.com/zorenfaktus @zorenfaktus https://mobile.twitter.com/zorenfaktus/status/1283342900882022402 34 мин
А світить йому МАКСИМАЛЬНО 10 років.
Бо ст. 286 ч.3 більше просто не може дати.
Гореть тебе вечно в аду
и время для выжившего ребенка обозначилось на до и после.........
кухаркаклоун может управлять страной".
- Доктор, что-то лицо Ваше мне очень знакомо.
- Ну а как-же милейший. Припомните, как в переходе мы дипломы покупали.
Вы судьи, а я врача. Буду лечить так, как Вы судите.
Трускавецькі курси прирівнюються до університету?
А купувати липові дипломи - це давня, з 90-х років "щира" українська традиція, часів турчинова чи сатанєєвої
І як там на цукерках: .... не важливо .... який в тебе колір шкіри... головне ми українці