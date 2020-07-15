"Рада не дозволила нардепам брати помічників без освіти..."

Верховна Рада повернула в комітет для підготовки до повторного першого читання законопроєкт "Про внесення змін до статті 34 Закону України" Про статус народного депутата України "(№3644).

Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Проєктом закону запропоновано зміни до статті 34 закону "Про статус народного депутата України", що стосуються вилучення вимоги до освіти помічника-консультанта народного депутата, порядку прикріплення помічників-консультантів для кадрового та фінансового обслуговування, порядку розподілу загального фонду, встановленого на оплату праці помічників-консультантів народного депутата (з урахуванням потреби в коштах на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток).

Так, чинна редакція закону передбачає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який має середню спеціальну або вищу освіту і вільно володіє державною мовою. При цьому пропонується зміна цієї норми, за якою для помічника-консультанта достатньо тільки вільно володіти українською мовою.

