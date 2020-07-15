УКР
Рада не дозволила нардепам брати помічників без освіти

Рада не дозволила нардепам брати помічників без освіти

Верховна Рада повернула в комітет для підготовки до повторного першого читання законопроєкт "Про внесення змін до статті 34 Закону України" Про статус народного депутата України "(№3644).

Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Проєктом закону запропоновано зміни до статті 34 закону "Про статус народного депутата України", що стосуються вилучення вимоги до освіти помічника-консультанта народного депутата, порядку прикріплення помічників-консультантів для кадрового та фінансового обслуговування, порядку розподілу загального фонду, встановленого на оплату праці помічників-консультантів народного депутата (з урахуванням потреби в коштах на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток).

Так, чинна редакція закону передбачає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який має середню спеціальну або вищу освіту і вільно володіє державною мовою. При цьому пропонується зміна цієї норми, за якою для помічника-консультанта достатньо тільки вільно володіти українською мовою.

Також читайте: Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

ВР (15193) помічник депутата (44)
+10
Треба було раніше про це думати і не тільки про помічників депутатів...
показати весь коментар
15.07.2020 13:36 Відповісти
+8
Девушка без образования, ищет работу по специальности....
показати весь коментар
15.07.2020 13:41 Відповісти
+6
ну ясно! Нардепам без освіти не личать помічники з освітою. Не будуть же вони на фоні помічником дураками виглядати, а так хоч рівні! Деградати!
показати весь коментар
15.07.2020 13:36 Відповісти
ну ясно! Нардепам без освіти не личать помічники з освітою. Не будуть же вони на фоні помічником дураками виглядати, а так хоч рівні! Деградати!
показати весь коментар
15.07.2020 13:36 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2020 13:48 Відповісти
самі дубарі, таких же в помічники хочуть натикати
показати весь коментар
15.07.2020 13:52 Відповісти
Треба було раніше про це думати і не тільки про помічників депутатів...
показати весь коментар
15.07.2020 13:36 Відповісти
"Кожна мова - чортячо небезпечний свідок історії народу, котрий ту мову вживає".
Ю. Шевельов (Шерех)
показати весь коментар
15.07.2020 13:36 Відповісти
Тю. А Питро Югіка взяв без освіти головним прокурором - і всі мовчали.
показати весь коментар
15.07.2020 13:37 Відповісти
Та ладно, есть у Югіка освита, он Львовский политех заканчивал, инженер механик.
Инженера с него, будем говорить откровенно, не вышло, зато оказалось шо он самый крутой в стране прокурор.
показати весь коментар
15.07.2020 16:48 Відповісти
И что теперь каждая рабочая...корабельная сосна должна диплом покупать??? Это ж такие расходы для зеленого стада...опять копыто в бюджет засунут...сволочи...
показати весь коментар
15.07.2020 13:39 Відповісти
До речі, свого часу "співучий" ректор Поплавський намагався проштовхнути закон про необхідність вищої освіти для перукарів (звісно ж в кульку), але не склалося...
показати весь коментар
15.07.2020 13:43 Відповісти
А кухарок які вміють керувати країною, можна брати? Можна, в неробочий час , якщо вона корабельна сосна.
показати весь коментар
15.07.2020 14:03 Відповісти
Так они своё копыто из бюджета, и не вытаскивают, зачем им лишние движения делать?
показати весь коментар
15.07.2020 16:20 Відповісти
а помощниц без образования можно?
показати весь коментар
15.07.2020 13:39 Відповісти
Девушка без образования, ищет работу по специальности....
показати весь коментар
15.07.2020 13:41 Відповісти
нельзя, теперь анал нужно подтверждать дипломом ВО.
показати весь коментар
15.07.2020 15:41 Відповісти
значит дебилов без образования было много и они строили незалежну и настроили
показати весь коментар
15.07.2020 13:39 Відповісти
Фикция была - фикция и осталась. Кто и как должен проверять достоверность этих дипломов? Какая ответственность предусмотрена за предоставление "липовых" дипломов? Все как всегда: прости господи, депутаты создают видимость работы, принимая никому не нужные и не работающие законы.
показати весь коментар
15.07.2020 13:43 Відповісти
Фрикция есть фрикция.
показати весь коментар
15.07.2020 17:42 Відповісти
За то можно с двумя "ходками".
показати весь коментар
15.07.2020 13:44 Відповісти
С двумя ходками можно уже и в президенты...
показати весь коментар
15.07.2020 13:50 Відповісти
і це теж чийсь помощнік мохнатово...

https://mobile.twitter.com/zorenfaktus

https://mobile.twitter.com/zorenfaktus Zoren Facktus https://mobile.twitter.com/zorenfaktus @zorenfaktus https://mobile.twitter.com/zorenfaktus/status/1283342900882022402 34 мин

А світить йому МАКСИМАЛЬНО 10 років.
Бо ст. 286 ч.3 більше просто не може дати.

показати весь коментар
15.07.2020 13:45 Відповісти
Будет. Вопрос только как. Жизнь можно и в ад превратить.
показати весь коментар
15.07.2020 13:53 Відповісти
главное, що в костюме *идараса и маске...
Гореть тебе вечно в аду
показати весь коментар
15.07.2020 14:36 Відповісти
Не мне, а ему. Я то людей не таранил машиной.
показати весь коментар
15.07.2020 14:37 Відповісти
Понятно, что речь не о ВАС!
и время для выжившего ребенка обозначилось на до и после.........
показати весь коментар
15.07.2020 14:47 Відповісти
Зато в зельоных застенках держат людей, которых подозревают в том, что они не совершали! Или доказать не могут. Зэльцман, хочу видеть тебя, урода хрыпатого, на их месте!
показати весь коментар
15.07.2020 18:18 Відповісти
Подчиненныи перед лицом начальствующим должен иметь вид лихои и придурковатыи,дабы разумением своим не смущать начальство.Теперь что,все на оборот?
показати весь коментар
15.07.2020 13:51 Відповісти
А как же: "Любая кухарка клоун может управлять страной".
показати весь коментар
15.07.2020 14:03 Відповісти
Так шо, в Трускавці дипломів не видавали? Ото неповага до наймогутньої наукової академії у Всесвіті!
показати весь коментар
15.07.2020 14:04 Відповісти
Позорище. Впрочем, это явление уже перманентно у нас.
показати весь коментар
15.07.2020 14:05 Відповісти
Ойц! Ну щаз попруть в помічники зельоних нардепів випускнікі криворизськоі бурси імєні папи шури зелєнскіса! В мене є підозри, шо дружина юзіка , його помічниця, там отримала навідь червоного діплома!)))
показати весь коментар
15.07.2020 14:09 Відповісти
Придется своим "**********" дипломы покупать. Недешевое удовольствие быть депутатом.
показати весь коментар
15.07.2020 14:14 Відповісти
Диплом и образование-это таки две большие разницы
показати весь коментар
15.07.2020 14:53 Відповісти
Такі-да! Зєля показав нам ту різницю між дипломом своєі (папкіною) бурсою та освітою. )
показати весь коментар
15.07.2020 15:21 Відповісти
Как в старом анекдоте:
- Доктор, что-то лицо Ваше мне очень знакомо.
- Ну а как-же милейший. Припомните, как в переходе мы дипломы покупали.
Вы судьи, а я врача. Буду лечить так, как Вы судите.
показати весь коментар
15.07.2020 14:56 Відповісти
Ну и к чему это кривляние? Депутат может платить депутатскими деньгами помощнику и без оформления.
показати весь коментар
15.07.2020 15:56 Відповісти
"Рада не дозволила нардепам брати помічників без освіти..."

Трускавецькі курси прирівнюються до університету?
показати весь коментар
15.07.2020 16:09 Відповісти
Баранам с образованием не дано понять, что они остаются баранами, только умеющими читать и считать. Образование ума не дает, а без ума и знания толком не усваиваются. Остается одна корочка. Таких образованных полная Рада не считая помощников.
показати весь коментар
15.07.2020 16:41 Відповісти
Полет нормальный - падаем. Очередное днище.
показати весь коментар
15.07.2020 17:37 Відповісти
Образование образованием, а как насчёт специальности? Визажисты, фотографы, рестораторы и т. п. подойдут?
показати весь коментар
15.07.2020 17:47 Відповісти
Просто гірко і смішно...Ми знаємо профессора Януковича,знаємо мера Львова Куйбіду,який на мера йшов з освітою міжрегіональних курсів державного управління,а закінчиа каденцію доктором наук,професором,академіком багатьох університетів (такий був пунктік у хлопа,колекціонував вчені ступені),знаємо таку саму Фаріон,яка за час свого депутатства "поназахищала" повно дисертацій,але при цьому зберегла всі замашки старої вокзальної курви,знаємо Кошулинського з його дипломом кулінарного технікуму...знаємо ще безліч "дипломованого" шміру...У нас диплом купити - що два пальці об асфальт...У нас навіть навмисне лишають безадресні пронумеровані дипломи,щоб в подальшому їх продати...
показати весь коментар
15.07.2020 18:10 Відповісти
Гарна добірка, але ой як далеко ще навіть не повна
А купувати липові дипломи - це давня, з 90-х років "щира" українська традиція, часів турчинова чи сатанєєвої
І як там на цукерках: .... не важливо .... який в тебе колір шкіри... головне ми українці
показати весь коментар
16.07.2020 08:35 Відповісти
 
 