Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования
Верховная Рада вернула в комитет для подготовки к повторному первому чтению законопроект "О внесении изменений в статью 34 Закона Украины" О статусе народного депутата Украины "(№3644).
Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Проектом закона предложены изменения в статью 34 закона "О статусе народного депутата Украины", касающиеся исключения требования к образованию помощника-консультанта народного депутата, порядка прикрепления помощников-консультантов для кадрового и финансового обслуживания, порядка распределения общего фонда, установленного на оплату труда помощников консультантов народного депутата (с учетом потребности в средствах на выплату денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков).
Так, действующая редакция закона предусматривает, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком. При этом предлагается изменение этой нормы, по которой помощнику-консультанту достаточно только свободно владеть украинским языком.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ю. Шевельов (Шерех)
Инженера с него, будем говорить откровенно, не вышло, зато оказалось шо он самый крутой в стране прокурор.
https://mobile.twitter.com/zorenfaktus
https://mobile.twitter.com/zorenfaktus Zoren Facktus https://mobile.twitter.com/zorenfaktus @zorenfaktus https://mobile.twitter.com/zorenfaktus/status/1283342900882022402 34 мин
А світить йому МАКСИМАЛЬНО 10 років.
Бо ст. 286 ч.3 більше просто не може дати.
Гореть тебе вечно в аду
и время для выжившего ребенка обозначилось на до и после.........
кухаркаклоун может управлять страной".
- Доктор, что-то лицо Ваше мне очень знакомо.
- Ну а как-же милейший. Припомните, как в переходе мы дипломы покупали.
Вы судьи, а я врача. Буду лечить так, как Вы судите.
Трускавецькі курси прирівнюються до університету?
А купувати липові дипломи - це давня, з 90-х років "щира" українська традиція, часів турчинова чи сатанєєвої
І як там на цукерках: .... не важливо .... який в тебе колір шкіри... головне ми українці