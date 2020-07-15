РУС
Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования

Верховная Рада вернула в комитет для подготовки к повторному первому чтению законопроект "О внесении изменений в статью 34 Закона Украины" О статусе народного депутата Украины "(№3644).

Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проектом закона предложены изменения в статью 34 закона "О статусе народного депутата Украины", касающиеся исключения требования к образованию помощника-консультанта народного депутата, порядка прикрепления помощников-консультантов для кадрового и финансового обслуживания, порядка распределения общего фонда, установленного на оплату труда помощников консультантов народного депутата (с учетом потребности в средствах на выплату денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков).

Так, действующая редакция закона предусматривает, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком. При этом предлагается изменение этой нормы, по которой помощнику-консультанту достаточно только свободно владеть украинским языком.

+10
Треба було раніше про це думати і не тільки про помічників депутатів...
15.07.2020 13:36 Ответить
+8
Девушка без образования, ищет работу по специальности....
15.07.2020 13:41 Ответить
+6
ну ясно! Нардепам без освіти не личать помічники з освітою. Не будуть же вони на фоні помічником дураками виглядати, а так хоч рівні! Деградати!
15.07.2020 13:36 Ответить
ну ясно! Нардепам без освіти не личать помічники з освітою. Не будуть же вони на фоні помічником дураками виглядати, а так хоч рівні! Деградати!
15.07.2020 13:36 Ответить
15.07.2020 13:48 Ответить
самі дубарі, таких же в помічники хочуть натикати
15.07.2020 13:52 Ответить
Треба було раніше про це думати і не тільки про помічників депутатів...
15.07.2020 13:36 Ответить
"Кожна мова - чортячо небезпечний свідок історії народу, котрий ту мову вживає".
Ю. Шевельов (Шерех)
15.07.2020 13:36 Ответить
Тю. А Питро Югіка взяв без освіти головним прокурором - і всі мовчали.
15.07.2020 13:37 Ответить
Та ладно, есть у Югіка освита, он Львовский политех заканчивал, инженер механик.
Инженера с него, будем говорить откровенно, не вышло, зато оказалось шо он самый крутой в стране прокурор.
15.07.2020 16:48 Ответить
И что теперь каждая рабочая...корабельная сосна должна диплом покупать??? Это ж такие расходы для зеленого стада...опять копыто в бюджет засунут...сволочи...
15.07.2020 13:39 Ответить
До речі, свого часу "співучий" ректор Поплавський намагався проштовхнути закон про необхідність вищої освіти для перукарів (звісно ж в кульку), але не склалося...
15.07.2020 13:43 Ответить
А кухарок які вміють керувати країною, можна брати? Можна, в неробочий час , якщо вона корабельна сосна.
15.07.2020 14:03 Ответить
Так они своё копыто из бюджета, и не вытаскивают, зачем им лишние движения делать?
показать весь комментарий
а помощниц без образования можно?
15.07.2020 13:39 Ответить
Девушка без образования, ищет работу по специальности....
15.07.2020 13:41 Ответить
нельзя, теперь анал нужно подтверждать дипломом ВО.
15.07.2020 15:41 Ответить
значит дебилов без образования было много и они строили незалежну и настроили
15.07.2020 13:39 Ответить
Фикция была - фикция и осталась. Кто и как должен проверять достоверность этих дипломов? Какая ответственность предусмотрена за предоставление "липовых" дипломов? Все как всегда: прости господи, депутаты создают видимость работы, принимая никому не нужные и не работающие законы.
15.07.2020 13:43 Ответить
Фрикция есть фрикция.
15.07.2020 17:42 Ответить
За то можно с двумя "ходками".
15.07.2020 13:44 Ответить
С двумя ходками можно уже и в президенты...
15.07.2020 13:50 Ответить
і це теж чийсь помощнік мохнатово...

https://mobile.twitter.com/zorenfaktus

https://mobile.twitter.com/zorenfaktus Zoren Facktus https://mobile.twitter.com/zorenfaktus @zorenfaktus https://mobile.twitter.com/zorenfaktus/status/1283342900882022402 34 мин

А світить йому МАКСИМАЛЬНО 10 років.
Бо ст. 286 ч.3 більше просто не може дати.

Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования - Цензор.НЕТ 4031
15.07.2020 13:45 Ответить
Будет. Вопрос только как. Жизнь можно и в ад превратить.
15.07.2020 13:53 Ответить
главное, що в костюме *идараса и маске...
Гореть тебе вечно в аду
15.07.2020 14:36 Ответить
Не мне, а ему. Я то людей не таранил машиной.
15.07.2020 14:37 Ответить
Понятно, что речь не о ВАС!
и время для выжившего ребенка обозначилось на до и после.........
15.07.2020 14:47 Ответить
Зато в зельоных застенках держат людей, которых подозревают в том, что они не совершали! Или доказать не могут. Зэльцман, хочу видеть тебя, урода хрыпатого, на их месте!
15.07.2020 18:18 Ответить
Подчиненныи перед лицом начальствующим должен иметь вид лихои и придурковатыи,дабы разумением своим не смущать начальство.Теперь что,все на оборот?
15.07.2020 13:51 Ответить
А как же: "Любая кухарка клоун может управлять страной".
15.07.2020 14:03 Ответить
Так шо, в Трускавці дипломів не видавали? Ото неповага до наймогутньої наукової академії у Всесвіті!
15.07.2020 14:04 Ответить
Позорище. Впрочем, это явление уже перманентно у нас.
15.07.2020 14:05 Ответить
Ойц! Ну щаз попруть в помічники зельоних нардепів випускнікі криворизськоі бурси імєні папи шури зелєнскіса! В мене є підозри, шо дружина юзіка , його помічниця, там отримала навідь червоного діплома!)))
15.07.2020 14:09 Ответить
Придется своим "**********" дипломы покупать. Недешевое удовольствие быть депутатом.
15.07.2020 14:14 Ответить
Диплом и образование-это таки две большие разницы
15.07.2020 14:53 Ответить
Такі-да! Зєля показав нам ту різницю між дипломом своєі (папкіною) бурсою та освітою. )
15.07.2020 15:21 Ответить
Как в старом анекдоте:
- Доктор, что-то лицо Ваше мне очень знакомо.
- Ну а как-же милейший. Припомните, как в переходе мы дипломы покупали.
Вы судьи, а я врача. Буду лечить так, как Вы судите.
15.07.2020 14:56 Ответить
Ну и к чему это кривляние? Депутат может платить депутатскими деньгами помощнику и без оформления.
15.07.2020 15:56 Ответить
"Рада не дозволила нардепам брати помічників без освіти..."

Трускавецькі курси прирівнюються до університету?
15.07.2020 16:09 Ответить
Баранам с образованием не дано понять, что они остаются баранами, только умеющими читать и считать. Образование ума не дает, а без ума и знания толком не усваиваются. Остается одна корочка. Таких образованных полная Рада не считая помощников.
15.07.2020 16:41 Ответить
Полет нормальный - падаем. Очередное днище.
15.07.2020 17:37 Ответить
Образование образованием, а как насчёт специальности? Визажисты, фотографы, рестораторы и т. п. подойдут?
15.07.2020 17:47 Ответить
Просто гірко і смішно...Ми знаємо профессора Януковича,знаємо мера Львова Куйбіду,який на мера йшов з освітою міжрегіональних курсів державного управління,а закінчиа каденцію доктором наук,професором,академіком багатьох університетів (такий був пунктік у хлопа,колекціонував вчені ступені),знаємо таку саму Фаріон,яка за час свого депутатства "поназахищала" повно дисертацій,але при цьому зберегла всі замашки старої вокзальної курви,знаємо Кошулинського з його дипломом кулінарного технікуму...знаємо ще безліч "дипломованого" шміру...У нас диплом купити - що два пальці об асфальт...У нас навіть навмисне лишають безадресні пронумеровані дипломи,щоб в подальшому їх продати...
15.07.2020 18:10 Ответить
Гарна добірка, але ой як далеко ще навіть не повна
А купувати липові дипломи - це давня, з 90-х років "щира" українська традиція, часів турчинова чи сатанєєвої
І як там на цукерках: .... не важливо .... який в тебе колір шкіри... головне ми українці
16.07.2020 08:35 Ответить
 
 