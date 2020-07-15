Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования

Верховная Рада вернула в комитет для подготовки к повторному первому чтению законопроект "О внесении изменений в статью 34 Закона Украины" О статусе народного депутата Украины "(№3644).

Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проектом закона предложены изменения в статью 34 закона "О статусе народного депутата Украины", касающиеся исключения требования к образованию помощника-консультанта народного депутата, порядка прикрепления помощников-консультантов для кадрового и финансового обслуживания, порядка распределения общего фонда, установленного на оплату труда помощников консультантов народного депутата (с учетом потребности в средствах на выплату денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков).

Так, действующая редакция закона предусматривает, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком. При этом предлагается изменение этой нормы, по которой помощнику-консультанту достаточно только свободно владеть украинским языком.

