Рада сняла с рассмотрения вопрос ликвидации районов

Верховная Рада сняла с рассмотрения постановление №3650 о создании и ликвидации районов, которым предусматривается ликвидация 490 районов.

Об этом сообщил во время выступления с трибуны парламента нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада сняла с рассмотрения постановление об образовании и ликвидации районов. Сначала будут голосовать изменения в бюджетный кодекс. И это хорошая новость, потому что это первый шаг для того, чтобы не ущемлять общины. И не манипулировать общинами с районного уровня, распределяя ресурсы в Офисе Президента, оставляя все под контролем в Киеве. Но будет ли этого достаточно? Конституцию все равно не успеют изменить, чтобы забрать районные советы. Поэтому это лишь частичная победа. И расслабляться точно нельзя. Но это - первый важный шаг к нормальной децентрализации и местным выборам", - отметил нардеп.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev

https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev @VolodymyrAriev https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev/status/1283343677054754816 28 мин

На вимогу Європейської Солідарності знятий з розгляду проект постанови про свавільне об'єднання районів всупереч інтересам громад!
Це перемога. Але стежимо за руками слуг далі.
Вони не припинять спробу занурити країну в хаос і можуть внести те саме пізніше.
15.07.2020 13:41 Ответить
+3
Ліквідація раїонів, без згоди громад, це повний хаос, зебобіків в паРАШУ з такими ідеями.
15.07.2020 14:00 Ответить
+2
Рада сняла с рассмотрения вопрос ликвидации районов - Цензор.НЕТ 8446
15.07.2020 13:31 Ответить
Какие к черту общины? Может крепостное право еще вернем?
15.07.2020 13:27 Ответить
Таких идиотов как ты не то что надо крепостными сделать вас надо в соляные шахты на каторгу отправить!
показать весь комментарий
15.07.2020 13:47 Ответить
Чим більше з Куіва нав'язуватимуть "децентралізацію" тим більше люди прагнутимуть до федералізації.
15.07.2020 13:29 Ответить
"Кожна мова - чортячо небезпечний свідок історії народу, котрий ту мову вживає".
Ю. Шевельов (Шерех)

община (рос.) - громада (укр.)
крестьянин (рос.) - селянин (укр.)
15.07.2020 13:30 Ответить
Цензор практикує переклад з україномовного джерела, який і викладає в першу чергу, а от оригінал - україномовну новину не завжди...
15.07.2020 13:33 Ответить
но нічто нє видайот штірліца, окромя парашута ззаді

https://mobile.twitter.com/zabugina

https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina @zabugina

https://mobile.twitter.com/zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina



В ФБ активирована опция "переводить всегда"
Любой язык автоматом переводится на русский
Иной раз "цукер" такой бред выдаёт,что приходится смотреть"исходник", чтоб понять смысл
И сегодня лента выплеснула
Не поверила глазам, вернула исходный
Явно хрюгавная политизация
В отличие от гугл

Рада зняла з розгляду питання ліквідації районів - Цензор.НЕТ 1623
15.07.2020 13:53 Ответить
Это уже можно понимать как признание оккупации части Украины. И выполнение требований по федерализации.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:04 Ответить
 
 