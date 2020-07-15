Рада сняла с рассмотрения вопрос ликвидации районов
Верховная Рада сняла с рассмотрения постановление №3650 о создании и ликвидации районов, которым предусматривается ликвидация 490 районов.
Об этом сообщил во время выступления с трибуны парламента нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада сняла с рассмотрения постановление об образовании и ликвидации районов. Сначала будут голосовать изменения в бюджетный кодекс. И это хорошая новость, потому что это первый шаг для того, чтобы не ущемлять общины. И не манипулировать общинами с районного уровня, распределяя ресурсы в Офисе Президента, оставляя все под контролем в Киеве. Но будет ли этого достаточно? Конституцию все равно не успеют изменить, чтобы забрать районные советы. Поэтому это лишь частичная победа. И расслабляться точно нельзя. Но это - первый важный шаг к нормальной децентрализации и местным выборам", - отметил нардеп.
Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.
Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.
