Рада сняла с рассмотрения вопрос ликвидации районов

Верховная Рада сняла с рассмотрения постановление №3650 о создании и ликвидации районов, которым предусматривается ликвидация 490 районов.

Об этом сообщил во время выступления с трибуны парламента нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада сняла с рассмотрения постановление об образовании и ликвидации районов. Сначала будут голосовать изменения в бюджетный кодекс. И это хорошая новость, потому что это первый шаг для того, чтобы не ущемлять общины. И не манипулировать общинами с районного уровня, распределяя ресурсы в Офисе Президента, оставляя все под контролем в Киеве. Но будет ли этого достаточно? Конституцию все равно не успеют изменить, чтобы забрать районные советы. Поэтому это лишь частичная победа. И расслабляться точно нельзя. Но это - первый важный шаг к нормальной децентрализации и местным выборам", - отметил нардеп.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

