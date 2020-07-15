Рада зняла з розгляду питання ліквідації районів
Верховна Рада зняла з розгляду постанову №3650 про створення і ліквідацію районів, якою передбачається ліквідація 490 районів.
Про це повідомив під час виступу з трибуни парламенту нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Верховна Рада зняла з розгляду постанову про утворення і ліквідацію районів. Спочатку будуть голосувати зміни до бюджетного кодексу. І це хороша новина, тому що це перший крок для того, щоб не обмежувати громади. І не маніпулювати громадами з районного рівня, розподіляючи ресурси в офісі Президента, залишаючи все під контролем в Києві. Але чи буде цього достатньо? Конституцію все одно не встигнуть змінити, щоб забрати районні ради. Тому це лише часткова перемога. І розслаблятися точно не можна. Але це - перший важливий крок до нормальної децентралізації та місцевих виборів", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.
Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.
