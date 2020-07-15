УКР
Рада зняла з розгляду питання ліквідації районів

Рада зняла з розгляду питання ліквідації районів

Верховна Рада зняла з розгляду постанову №3650 про створення і ліквідацію районів, якою передбачається ліквідація 490 районів.

Про це повідомив під час виступу з трибуни парламенту нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада зняла з розгляду постанову про утворення і ліквідацію районів. Спочатку будуть голосувати зміни до бюджетного кодексу. І це хороша новина, тому що це перший крок для того, щоб не обмежувати громади. І не маніпулювати громадами з районного рівня, розподіляючи ресурси в офісі Президента, залишаючи все під контролем в Києві. Але чи буде цього достатньо? Конституцію все одно не встигнуть змінити, щоб забрати районні ради. Тому це лише часткова перемога. І розслаблятися точно не можна. Але це - перший важливий крок до нормальної децентралізації та місцевих виборів", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація та створення нових районів належать до компетенції Верховної Ради, тому поданий проєкт постанови може змінитися, - Мінрегіон

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад по кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.

ВР (15193) район (28) децентралізація (454)
+5
https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev

https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev @VolodymyrAriev https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev/status/1283343677054754816 28 мин

На вимогу Європейської Солідарності знятий з розгляду проект постанови про свавільне об'єднання районів всупереч інтересам громад!
Це перемога. Але стежимо за руками слуг далі.
Вони не припинять спробу занурити країну в хаос і можуть внести те саме пізніше.
15.07.2020 13:41 Відповісти
+3
Ліквідація раїонів, без згоди громад, це повний хаос, зебобіків в паРАШУ з такими ідеями.
15.07.2020 14:00 Відповісти
+2
Рада сняла с рассмотрения вопрос ликвидации районов - Цензор.НЕТ 8446
15.07.2020 13:31 Відповісти
Какие к черту общины? Может крепостное право еще вернем?
15.07.2020 13:27 Відповісти
Таких идиотов как ты не то что надо крепостными сделать вас надо в соляные шахты на каторгу отправить!
15.07.2020 13:47 Відповісти
Чим більше з Куіва нав'язуватимуть "децентралізацію" тим більше люди прагнутимуть до федералізації.
15.07.2020 13:29 Відповісти
"Кожна мова - чортячо небезпечний свідок історії народу, котрий ту мову вживає".
Ю. Шевельов (Шерех)

община (рос.) - громада (укр.)
крестьянин (рос.) - селянин (укр.)
15.07.2020 13:30 Відповісти
Цензор практикує переклад з україномовного джерела, який і викладає в першу чергу, а от оригінал - україномовну новину не завжди...
15.07.2020 13:33 Відповісти
но нічто нє видайот штірліца, окромя парашута ззаді

https://mobile.twitter.com/zabugina

https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina @zabugina

https://mobile.twitter.com/zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina



В ФБ активирована опция "переводить всегда"
Любой язык автоматом переводится на русский
Иной раз "цукер" такой бред выдаёт,что приходится смотреть"исходник", чтоб понять смысл
И сегодня лента выплеснула
Не поверила глазам, вернула исходный
Явно хрюгавная политизация
В отличие от гугл

Рада зняла з розгляду питання ліквідації районів - Цензор.НЕТ 1623
15.07.2020 13:53 Відповісти
Ліквідація раїонів, без згоди громад, це повний хаос, зебобіків в паРАШУ з такими ідеями.
15.07.2020 14:00 Відповісти
Рада сняла с рассмотрения вопрос ликвидации районов - Цензор.НЕТ 8446
15.07.2020 13:31 Відповісти
https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev

https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev @VolodymyrAriev https://mobile.twitter.com/VolodymyrAriev/status/1283343677054754816 28 мин

На вимогу Європейської Солідарності знятий з розгляду проект постанови про свавільне об'єднання районів всупереч інтересам громад!
Це перемога. Але стежимо за руками слуг далі.
Вони не припинять спробу занурити країну в хаос і можуть внести те саме пізніше.
15.07.2020 13:41 Відповісти
Это уже можно понимать как признание оккупации части Украины. И выполнение требований по федерализации.
15.07.2020 16:04 Відповісти
 
 